Es un rumor, pero ya está picando en los bloques legislativos de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso y de confirmarse es un problema para Karina Milei. Se trata del posible reemplazo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni por Horacio Marín (YPF).
PROBLEMA PARA KARINA
Run run: Buscando reemplazo para Manuel Adorni aparece...Horacio Marín
Manuel Adorni es el jefe de Gabinete de Ministros que quería Karina Milei. Está 'out'. Entre los aspirantes apareció Horacio Marín (YPF).
Manuel Adorni en la cuerda floja
Ya el 23/3 en Urgente24 advertimos que a Manuel Adorni no lo iban a echar pero que ya había comenzado la danza de nombres para su sucesión
Javier Milei y su hermana Karina siguen estando firmes en sostener al jefe de Gabinete a pesar de los escándalos, aunque las especulaciones sobre su reemplazo aumentan con el paso de los días.
En la nota del 23 de marzo, mencionamos dentro de la “danza de nombres” a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y una íntima del Presidente, cuya gestión fue muy valorada por Milei la semana pasada y con una encendida defensa de la funcionaria. También se mencionaba a Diego Santilli, aunque no forma parte del espacio de Karina Milei como sí Pilar Ramírez, la legisladora porteña que estaría en el radar de 'suplentes'. Luego se mencionaba a los primos Menem y a Pablo Quirno, pero todo cambió cuando se conoció el fallo en el juicio de YPF en USA.
Horacio Marín Superestar
La secretaria presidencial había salido con todo a blindar a su protegido Adorni con la orden de que todos los ministros se muestren de su lado, lo que el jefe de gabinete capitalizó con una retahíla de selfies que publicó en sus redes sociales.
Luego, vendría la conferencia de prensa que le daría el cierre al asunto, pero la falta de explicaciones de Adorni terminaron generando más sospechas y arruinando todo.
La novedad del fallo en el juicio de YPF a favor de la Argentina fue la buena noticia que necesitaba el gobierno de Javier Milei para intentar superar el escándalo sobre las inconsistencias del patrimonio de Manuel Adorni y su viaje a Punta del Este, que están golpeando al Gobierno en su principal lema de la ‘gestión moral’.
Y vino también la gran exposición mediática para Horacio Marín (YPF) cuyo rol destacó especialmente Milei en su discurso de la semana pasada en Capital Humano: “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago”.
El elogio a Marín contrastó con la alusión muy solapada a Adorni: “Va a tocar darte las gracias”.
Desde entonces, Marín empezó a recorrer los medios de comunicación asociado al fallo judicial favorable de la Argentina y elevó su perfil, mientras que Adorni seguía ‘pegado’ a las contradicciones del viaje a Punta del Este y de su patrimonio y su falta de explicaciones en una conferencia de prensa donde solo atacó a periodista.
Para complicar las cosas, la compra de su departamento en Caballito quedó envuelta en sospechas de maniobras fraudulentas por una hipoteca donde intervinieron dos mujeres que dijeron no conocerlo.
En ese contexto, Marín suma muchos puntos y la cuestión es qué hará y cómo afectará a Karina Milei si la situación de Adorni se sigue complicando y se vuelve insostenible.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Caputo buscó dólares y el mercado le soltó la mano
Reforma laboral: Gobierno apela, pero se le puede complicar y por ahora se queda sin cambio "estructural"
Kicillof: "Milei debería ser prudente y no darle más la razón a los buitres"
Adorni no pierde centralidad: Cristina Pérez y Natalia Volosín lo criticaron