Run run: Buscando reemplazo para Manuel Adorni aparece...Horacio Marín

Luego, vendría la conferencia de prensa que le daría el cierre al asunto, pero la falta de explicaciones de Adorni terminaron generando más sospechas y arruinando todo.

La novedad del fallo en el juicio de YPF a favor de la Argentina fue la buena noticia que necesitaba el gobierno de Javier Milei para intentar superar el escándalo sobre las inconsistencias del patrimonio de Manuel Adorni y su viaje a Punta del Este, que están golpeando al Gobierno en su principal lema de la ‘gestión moral’.

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Y vino también la gran exposición mediática para Horacio Marín (YPF) cuyo rol destacó especialmente Milei en su discurso de la semana pasada en Capital Humano: “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago”.

El elogio a Marín contrastó con la alusión muy solapada a Adorni: “Va a tocar darte las gracias”.

Desde entonces, Marín empezó a recorrer los medios de comunicación asociado al fallo judicial favorable de la Argentina y elevó su perfil, mientras que Adorni seguía ‘pegado’ a las contradicciones del viaje a Punta del Este y de su patrimonio y su falta de explicaciones en una conferencia de prensa donde solo atacó a periodista.

Para complicar las cosas, la compra de su departamento en Caballito quedó envuelta en sospechas de maniobras fraudulentas por una hipoteca donde intervinieron dos mujeres que dijeron no conocerlo.

En ese contexto, Marín suma muchos puntos y la cuestión es qué hará y cómo afectará a Karina Milei si la situación de Adorni se sigue complicando y se vuelve insostenible.

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