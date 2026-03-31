Manuel Adorni acorralado por 'escraches' mientras avanza investigación

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Manuel Adorni, en la mira: Continúan las clases públicas frente a su departamento

En paralelo, sindicatos de docentes universitarios y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan este martes una nueva jornada de clases públicas frente departamento sin declarar donde vive el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito.

El objetivo, aseguran, es visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas nacionales, en medio del escándalo por el enriquecimiento patrimonial del funcionario libertario.

clases publicas departamento Adorni-Urgente24 Sindicatos de docentes universitarios y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan clases públicas frente al departamento sin declarar donde vive Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. (Foto: JUAN VARGAS/NA).

Las actividades comenzaron a partir de las 10 de este martes, cuando los sindicatos y agrupaciones estudiantiles se dieron cita en la Facultad de Filosofía y Letras (Puán 480) de la UBA para dirigirse a Miró al 500, donde el ministro coordinador reside junto a su familia, según él mismo revelara en su última conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Desde temprano había fuerte presencia policial en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/2038959117109186867&partner=&hide_thread=false Otra clase pública en la casa de Adorni y esta vez los vecinos de su propio edificio se quedaron desde temprano en la puerta del garaje a esperar a que salga para INSULTARLO JAJAJA se va a tener que mudar a otra de sus propiedades pic.twitter.com/qp7X6A5KGP — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 31, 2026

Esta jornada se da en el marco del paro nacional por 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a las principales federaciones docentes como Conadu y Conadu Histórica.

La acción busca dejar en evidencia el marcado contraste entre la precariedad salarial en la UBA, donde un ayudante de primera recibe apenas $228.095 netos, y el suntuoso estilo de vida que mantiene el jefe de Gabinete desde que se sumó al Gobierno libertario.

Cabe recordar que ayer también se había realizado una actividad similar, ante lo cual Manuel Adorni pidió un descomunal operativo policial.

Fingiendo normalidad: Manuel Adorni con Nicolás Pino

El jefe de Gabinete quiere mostrar normalidad y continúa con actividades, intentando olvidar los escándalos que lo acorralan. Esta mañana se reunió con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

Así lo informó la SRA en redes sociales, mientras que Manuel Adorni prefirió el silencio en su cuenta de X (al menos, hasta el momento de publicar esta nota, el funcionario no había informado de esta reunión).

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Avanzan las investigaciones judiciales contra Manuel Adorni: Citan a la escribana

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana que intervino en la operación de compraventa del departamento del barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

La decisión se tomó luego de conocerse el valor por el cual se escrituró el bien, 230 mil dólares (menos de la mitad del valor de mercado) y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos jubiladas que dijeron a la prensa no conocer al funcionario. La escribana deberá presentarse el 8 de abril, según supo Infobae.

El valor y la existencia de ese crédito privado consta en los documentos legales del departamento y por eso el fiscal convocó a la profesional que intervino, Adriana Mónica Nechevenko. Se trata de la primera testigo llamada en esta investigación.

Según fuentes judiciales, también habría intervenido en la escrituración de otra propiedad por parte del matrimonio Adorni en el country de la localidad de Exaltación de la Cruz.

El departamento donde vive el funcionario, en Caballito, se compró el 18 de noviembre del año pasado. Tiene casi 200 metros cuadrados y era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, perteneció al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no sólo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de US$ 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por US$ 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo pero quedó delegado.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

En esta pesquisa, que no está delegada, Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si hubo más viajes conjuntos entre Adorni y el titular de la productora Imhouse, a nombre de la cual se facturó el vuelo de ida que compartieron ambas familias a Punta del Este en el último feriado de carnaval.

Según declararon ya los responsables de la empresa contratista de los vuelos, “el viaje fue pagado por Grandío, quien habría manifestado que se trataba de una invitación”. Manuel Adorni tiene bajo su órbita al canal de televisión pública que contrataba a la productora de su amigo.

Las dos investigaciones avanzan de manera paralela en un mismo juzgado y fiscalía de Comodoro Py.

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