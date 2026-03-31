YPF: Barra (exprocurador del Tesoro) aclara que no todas las medallas le corresponden a Milei

Estrategia y línea técnica, las mismas

Barra confirmó esto último, poniendo en crisis el discurso oficial. "Los argumentos jurídicos, sustancialmente, fueron los mismos, nada más que adaptados a las circunstancias. Una cosa es lo que se dice en primera instacia y otra en la cámara, donde hay que ceñirse a la discusión de la sentencia de primera intancia", sostuvo el también exministro de la Corte Suprema ante la consulta de LN+ sobre si hubo un cambio de estrategia entre un punto y el otro.

"La argumentación ha sido siempre que el Estado argentino ejerció una prerrogativa soberana, que es la de todos los Estados, que es el de la expropiación. El Estado expropió en su momento el 51% de las acciones de YPF, y los alcances de la expropiación se rigen por la decisión del Congreso de la ley expropiatoria. Así que la pretensión que tuvieron los actores (Burford), que quizás la mantengan, es claro que no debía prosperar. Lamentablemente la jueza de primera instancia entendió algo distinto y dictó una condena muy seria contra la Argentina. Pero hemos ganado, y me refiero a todos los argentinos", dijo.

rodolfo-barra.jpg Rodolfo Barra fue el primer procurador del Tesoro del gobierno libertario. Foto archivo: NA.

Ante la pregunta sobre si el fallo respondió a un trabajo de una misma "línea técnica" de funcionarios de la Procuración del Tesoro a lo largo de distintos gobiernos, Barra respondió afirmativamente. "Hubo una línea técnica que se mantuvo", dijo y definió al equipo que hoy dirige Sebastián Amerio como "un centro de excelencia de defensa del Estado".

De esa forma, Barra confirmó que el éxito de la estrategia correspondió a un equipo y una estrategia legal que trascienden al gobierno libertario.

Nada que ver con Trump

Por otro lado, el exprocurador del Tesoro también descartó que el resultado haya tenido que ver con la alianza política que Javier Milei tiene con Donald Trump. En ese sentido, el Presidente había reivindicado sus "viajes a USA" y su cercanía con la Casa Blanca como factor para el fallo favorable.

Barra sostuvo, en cambio, que "los jueces resuelven conforme a la ley, los hechos, las pruebas producidas y el derecho aplicable". No obstante, mencionó que "siempre está el contexto" y consideró que "que se haya ordenado la situación de la Argentina ha ayudado".

"Que esto sea tratado en la justicia local de un país que está en anarquía, con 500% de inflación anual es distinto a que sea tratado en un país ordenado que tiene virtudes y defectos de cualquier otro país", dijo Barra.

Pero el exfuncionario dejó en claro esa mirada respondía a "una impresión personal" y no a un hecho objetivo.

"Que se haya ordenado la situación de la Argentina ha ayudado - creo yo, es una impresión personal, no es que lo haya conversado-; ha predispuesto a los jueces de la cámara de apelación a tomar la decisión que han tomado", concluyó.

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