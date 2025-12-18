El fútbol es atrapante porque, muchas veces, no sigue lógicas tan claras. Muchas veces no entiende de linealidad. Mucho menos de méritos. A veces, ofrece situaciones cuyo contexto indicarían exactamente lo contrario. Lo de Platense y Ronaldo Martínez es una muestra de ello.
SUPERÓ A DI MARÍA Y MERENTIEL
Platense salió último pero tuvo al goleador del Torneo Clausura
Ronaldo Martínez fue el máximo artillero del Clausura con 8 gritos, pero Platense terminó último y en crisis. El Calamar, de la gloria del Apertura al abismo.
El Torneo Clausura finalizó y con él también su nuevo campeón. Estudiantes de La Plata se consagró con el título del segundo semestre del año, en un certamen que lo tuvo como protagonista no precisamente por su fútbol sino por todo lo que lo rodea.
Lo ideal hubiese sido que, justamente, los focos se quedaran estrictamente con lo que hizo el equipo de Eduardo Domínguez dentro del césped. Lógicamente que, dado que es el campeón, los puntos altos de Estudiantes son fácilmente reconocibles, pero también es cierto que su 2025 no fue el mejor en términos futbolísticos.
En términos dirigenciales, tampoco. O sí, según desde qué óptica se lo vea. Juan Sebastián Verón ganó una batalla en medio de la guerra librada ante la AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Platense, Vélez, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Estudiantes: los campeones del 2025
Estudiantes es el nuevo campeón pero no el único del año. Antes que él transcurrieron otros cuatro campeones que alzaron una copa este 2025. Independiente Rivadavia hizo historia con la Copa Argentina, Rosario Central ganó en el escritorio la Tabla Anual y Vélez metió doblete con la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.
Atrás, más atrás en el tiempo, quedó también la hazaña de Platense. El Calamar gritó campeón por primera vez en sus 120 años de historia, en un hito que tuvo a la dupla Orsi-Gómez, hoy en Newell´s, como líderes de un barco que zarpó desde Saavedra y salió triunfante de todos los puertos en los que paró: San Lorenzo, Racing, River y Huracán fueron sus rivales en los playoffs, y a todos les ganó.
Con una impronta muy reconocible, Platense fue un gran equipo. Sin el brillo de los equipos de paladar exquisito, supo afianzar sus virtudes y reconoció sus debilidades para limitarlas lo mayor posible. El formato del Apertura, con los playoffs, sin dudas que favoreció ese estilo.
Entre los puntos altos estuvo Ronaldo Martínez, paraguayo de 29 años que encajó de forma ideal en el esquema. Sus goles durante el Apertura no fueron un gran aporte, ya que hizo apenas dos. Los gritos llegaron después.
Ronaldo Martínez, goleador del Torneo Clausura con 8 goles
Ronaldo Martínez fue el goleador del Torneo Clausura. Con 8 goles, fue el jugador que más veces convirtió a lo largo del certamen, en una paradoja llamativa: su equipo, Platense, fue el peor de toda la Primera División en el Torneo Clausura. Terminó último de la Zona B, con apenas 12 puntos sumados. El último de la Zona A, Newell´s, sumó 14.
La partida de Orsi-Gómez le costó muchísimo al Calamar, que jamás pudo reponerse. El Kily González, encargado de sucederlos, se marchó sin éxito.
Estudiantes preparará el partido por el Trofeo de Campeones sabiendo que arriba, en la delantera rival, Ronaldo Martínez está al acecho. Con 29 años y algunas posibilidades de jugar en el exterior, el futbolista ya se ha ganado su lugar en la consideración de Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay. En el horizonte, el Mundial.
+ de Golazo24
Mundial 2026: Donald Trump suma a su lista negra a otros dos países clasificados
Finalissima confirmada: Dónde, cuándo y a qué hora se juega Argentina vs España
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
Un argentino hizo sufrir al Real Madrid de Mbappé: quién es Gonzalo Di Renzo