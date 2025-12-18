Platense salió último pero tuvo al goleador del Torneo Clausura

Atrás, más atrás en el tiempo, quedó también la hazaña de Platense. El Calamar gritó campeón por primera vez en sus 120 años de historia, en un hito que tuvo a la dupla Orsi-Gómez, hoy en Newell´s, como líderes de un barco que zarpó desde Saavedra y salió triunfante de todos los puertos en los que paró: San Lorenzo, Racing, River y Huracán fueron sus rivales en los playoffs, y a todos les ganó.

Insólito: los 5 actuales campeones del fútbol argentino y que ya ni recordabas Platense hizo historia en el Apertura FOTO NA: Luis Santillan

Con una impronta muy reconocible, Platense fue un gran equipo. Sin el brillo de los equipos de paladar exquisito, supo afianzar sus virtudes y reconoció sus debilidades para limitarlas lo mayor posible. El formato del Apertura, con los playoffs, sin dudas que favoreció ese estilo.

Entre los puntos altos estuvo Ronaldo Martínez, paraguayo de 29 años que encajó de forma ideal en el esquema. Sus goles durante el Apertura no fueron un gran aporte, ya que hizo apenas dos. Los gritos llegaron después.

Ronaldo Martínez, goleador del Torneo Clausura con 8 goles

Ronaldo Martínez fue el goleador del Torneo Clausura. Con 8 goles, fue el jugador que más veces convirtió a lo largo del certamen, en una paradoja llamativa: su equipo, Platense, fue el peor de toda la Primera División en el Torneo Clausura. Terminó último de la Zona B, con apenas 12 puntos sumados. El último de la Zona A, Newell´s, sumó 14.

9d92f575-aca2-45e2-8591-7a28080e06d0 Martínez, pichichi Foto NA: PRENSA PLATENSE

La partida de Orsi-Gómez le costó muchísimo al Calamar, que jamás pudo reponerse. El Kily González, encargado de sucederlos, se marchó sin éxito.

Estudiantes preparará el partido por el Trofeo de Campeones sabiendo que arriba, en la delantera rival, Ronaldo Martínez está al acecho. Con 29 años y algunas posibilidades de jugar en el exterior, el futbolista ya se ha ganado su lugar en la consideración de Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay. En el horizonte, el Mundial.

