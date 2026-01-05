Periodista / testigo complicó a Matías Yofe (CC-ARI): Declaración completa

Una de ellas, según describe, tiene que ver con una investigación que había realizado "vinculada a Donofrio y Pombo que ameritaban que lo publique. En ese momento Yofe se arrimó y empapó de esto, lo tomó como algo personal. Se hizo presente aportando datos, viendo a gente para que salga de testigos en contra de Pombo y Donofrio ofreciendo dinero". De acuerdo a la declaración, "esto lo sabe por los dichos del propio Yofe al dicente y verlo deambulando en los medios de comunicación. El dicente tomó conocimiento de que el inusual énfasis que le ponía Yofe al tema Pombo Donofrio venía del Empresario Leandro Camani, dueño de la mayoría de las VTVs del País. El señor que compró los Martin Fierro y se los llevó a Miami, dueño de la camioneta que secuestraron a un narco, el ambiente político empresarial se lo conoce. Que entiende por conocimiento e investigación que este oscuro personaje Camani, es quien financia a Yofe y acompaña".

Ponce de León dijo que "sabe por el propio Yofe que le ofreció dinero a otras personas para declarar en contra de Pombo y Donofrio. Una de ellas es Claudia Ángel, ex colaboradora de Pombo, según Yofe la invitó a trabajar en la Coalición Cívica y la designó como coordinadora territorial en Pilar y le ofreció cinco millones de pesos para declarar en contra de Pombo con dinero que le iba a proveer Camani. Ella se terminó yendo y apareció de candidata en el Partido Libertario. A una tal 'Maria Magdalena' que vive en Brasil y una peluquera del Hotel Sheraton que la volvió loca, se llama 'Erlis', esto se lo contó Yofe porque buscaba apoyadura periodística y de narración. El dinero se lo daba Camani, para conseguir las declaraciones en contra de Pombo y Donofrio. Se lo comentó en distintos momentos, le dije que se estaba metiendo en terrenos que no iba a poder salir, abrí los ojos que cuando tengas un problema Carrió no te va a dar ninguna mano".

También contó ante la Justicia que Matías Yofe "se jactaba de los medios nacionales que lo sentaba Carrió y Camani, acceso a los medios nacionales, que la doctora Carrió le abría las puertas en La Nación y Clarín y, en el resto de los medios Camani".

De acuerdo a su relato ante el fiscal, Ponce de León dijo que sus "dudas comenzaron en marzo o abril de 2025" cuando "apareció un chico soberbio de 22 años, colaborador de Yofe, Felipe Montes de Oca, su papá tiene dinero, es dueño de un Restaurante caro y tiene una imprenta fenomenal. Con un Excel en una notebook le mostró el presupuesto para la campaña de 73 mil dolares. Estaba Yofe, Montes de Oca y otra persona más. Yofe dijo ponele 100 mil dólares para la elección de Pilar. Les dijo que estaban en otro canal y les preguntó como la iban a juntar y que se podía hacer con mucho menos. El dicente iba a poner lo que tenía. Le llamó la atención eso, que no lo dejaban moverse, no desarrollaban plan de campaña. A todas las reuniones con empresarios, iba Yofe, la Dra. Zoppolo, Escobar o 'Jesus' (no recuerda el apellido, era su custodio). A esas reuniones iba un supuesto Jefe de Campaña llamado Gustavo Ferreiro, empresario de Morón, que según Ferreiro había puesto bastante dinero para la campaña del Pibe, como lo llamaba a Yofe".

"Asi se sucedieron las reuniones con empresarios que no participó el dicente, salvo en una de la cual salió espantado". En dicho encuentro, a fines de junio de 2025 en la casa Partidaria, "estuvo un empresario desarrollador muy encumbrado que fue a escuchar la propuesta. Estaba Yofe, Diego Escobar (estrecho colaborador de Yofe), el empresario Gustavo Ferreiro, el dicente y otra persona mas.. Yofe le consultó por los problemas que tenia el empresario con el intendente de Pilar, estaba próximo a denunciarlo. Yofe le ofreció a hacer la denuncia firmada por él, algunos candidatos de la Coalición Cívica, además de preguntarle cuánto valía una denuncia hecha por ellos y una Diputada Nacional.Ahí el dicente se sorprendió, no sabia de quien hablaba pero la diputada n mención seria Marcela Campagnoli, desconociendo el dicente si ella sabía", relató.

"Este muchacho vendía tanto humo que no se sabe que creerle", dijo sobre Matías Yofe. "Él mismo contó que Camani le puso una pila de dólares importante pero que no la quería si no pasaba primero por la empresa de Ferreiro para que le llegue limpia. Le hizo ruido que comentó un problema personal que tenía, debía dejar su casa, el dueño le pidió que se vaya urgente, lo iba a desalojar. Dijo que tenia ganas de comprarse una casa, con crédito. Pasó de un Fiat Duna a un Vento más o menos, una casa nueva con lujo. Es un vendehumo (...) Un muchacho que no se le conoce trabajo, viéndolo de cerca todos los días, tenia un sueldo de ñoqui de la legislatura de CABA, desayunaba en lugares caros, todo era extraño rondando a Yofe".

El periodista también relató otro episodio: "Cuando Yofe estaba en Cambiemos, Jorge Juarez (hijo) hizo una denuncia pública en su contra, en 2021 o 2023, que Yofe se había quedado con el dinero de los fiscales. No salió jamás a desmentirlo, solo lo denunció a Juarez por amenazas. Es su modo de hacer política victimizandose. En una oportunidad Yofe le comentó que estaba buscando a Ormeño y había encontrado su domicilio, tiene entendido que lo iban a ir a ver y me consta que ofreció plata a otras personas como maniobra de comprar testimonios entiendo yo que es lo mismo que hizo con Ormeño".

"Tiene tendencia a victimizarse. Recuerda que denunció que le habían matado al perro, nunca lo vio al perro muerto, ni fotos, nada. Lo vi enfermo al perro, lo habían vendado, tenia entendido que lo agarró otro perro, lastimado. Perrito chiquito viejo. Yofe dijo que se metieron por una ventana en la casa Partidaria, que entraron, le pegaron en la nuca a Escobar, quedó tirado tres horas. Lo llamó el dicente a Escobar, le preguntó si fue al médico, hizo la denuncia y dijo que no, no hizo nada. La termino haciendo Yofe en Tigre", finalizó su declaración.

Aquí la declaración completa:

declaracion ponce de leon - yofe

--------

