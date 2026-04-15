Entre rumores sobre su 2027, Federico Achával escaló en encuestas en GBA

achaval

Federico Achával

En definitiva en abril el jefe comunal de Pilar recuperó el 1er. lugar del ranking que desde hace años elabora la consultora, después de haber quedado 3ro. en marzo.

Achával se mantiene en el podio desde agosto de 2024, siempre con una aprobación superior al 61%.

Los 8 primeros lugares entre los jefes comunales de la región lo completan Federico Otermín (Lomas de Zamora) con un diferencial de +22,7% y quien junto a Achával integra un grupo de intendentes que se mantienen entre los que tienen aspiraciones políticas de cara al 2027.

Luego aparece Fernando Gray (Esteban Echeverría) +18,2%; Julio Zamora (Tigre) con un diferencial de +17,1%; Jorge Ferraresi (Avellaneda) +16,6%; y Juan José Fabiani (Almirante Brown), +12,5%.

massa futbol 4 Días atrás, durante el partido de fútbol en que el Peronismo GBA le ganó 4 a 1 al Frente Renovador, Sergio Massa y Federico Achával (Pilar).

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