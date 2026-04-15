La buena gestión de Federico Achával en Pilar (GBA) es motivo de especulaciones hace tiempo acerca de su futuro más allá del municipio. Sin embargo, hasta ahora él ha elegido no mover ficha. De todos modos la corriente de opinión es intensa acerca de Achával 2027, en un peronismo que precisa de referentes con buena gestión e ideas de centro. Todas las encuestas indican que la sociedad no quiere que la opción a Javier Milei resulte el kirchnerismo.
CB GLOBAL DATA
Entre rumores sobre su 2027, Federico Achával escaló en encuestas en GBA
Hay expectativas sobre el 2027 de Federico Achával (Pilar / GBA). En tanto, él escaló en las encuestas, superando a eventuales competidores.
En la nueva investigación de opinión pública de CB Global Data sobre imagen de los alcaldes del GBA, Achával lidera el ranking, superando a eventuales competidores por la poltrona que hoy día es de Axel Kicillof.
Es cierto que el proceso de decisiones dentro del peronismo bonaerense tiene un largo recorrido por delante, a menudo conflictivo, pero también cualquiera sabe que no está dispuesto a perder el control del territorio en el mayor distrito electoral de la Argentina -tal como le sucedió en2015 a manos de María Eugenia Vidal / PRO-. Por lo tanto, con certeza el PJ elegirá a su mejor candidato, y sin consultar a los Kirchner.
De acuerdo a la encuesta de abril de CB Global Data, Achával tiene una imagen positiva del 61,3% contra una negativa del 34,2%, lo que le otorga un diferencial de +27,1%, y eso lo hace 'Top of Mind'.
En verdad sólo le falta que el club Real Pilar mantenga la performance que tuvo ante Argentino de Quilmes y siga escalando hacia la B Nacional. Pero eso ya no depende de Achával sino de César Mansilla, el jefe del Monarca.De todos modos el emprendedor santafecino jura que le está poniendo garra.
Federico Achával
En definitiva en abril el jefe comunal de Pilar recuperó el 1er. lugar del ranking que desde hace años elabora la consultora, después de haber quedado 3ro. en marzo.
Achával se mantiene en el podio desde agosto de 2024, siempre con una aprobación superior al 61%.
Los 8 primeros lugares entre los jefes comunales de la región lo completan Federico Otermín (Lomas de Zamora) con un diferencial de +22,7% y quien junto a Achával integra un grupo de intendentes que se mantienen entre los que tienen aspiraciones políticas de cara al 2027.
Luego aparece Fernando Gray (Esteban Echeverría) +18,2%; Julio Zamora (Tigre) con un diferencial de +17,1%; Jorge Ferraresi (Avellaneda) +16,6%; y Juan José Fabiani (Almirante Brown), +12,5%.
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