Libertadores: Independiente Rivadavia gana en el Maracaná a Fluminense y hace historia

Ahora la “Lepra” mendocina lidera el grupo “C” con 6 puntos, seguido por La Guaira con 2, y Fluminense y Bolívar con 1. En la próxima fecha Independiente Rivadavia recibirá a La Guaira, mientras que Fluminense deberá viajar a la altura de La Paz para enfrentar a Bolívar.

¿Cuántos equipos argentinos ganaron en el Maracaná por Copa Libertadores?

A pesar de la rica historia del fútbol argentino a nivel clubes, teniendo al equipo con mayor cantidad de Copas Libertadores (Independiente con 7), solo 4 equipos han podido ganar en el Estadio Maracaná por la Copa Libertadores desde su fundación en 1960. De ellos hay solo un equipo grande que lo pudo hacer y no es Boca ni River y hasta el 2024 solo dos lo habían logrado.

El primero en hacerlo fue Independiente en el año 1964. En esa edición de la Copa Libertadores ganó la semifinal en el Maracaná por 3 a 2 ante Santos. El siguiente en hacerlo fue Argentinos Juniors en 1985 ante Fluminense por 1 a 0 por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pasaron 40 años para que otro equipo argentino ganara en el Maracaná por Copa Libertadores, fue Central Córdoba de Sntiago del Estero en 2025. El "Ferroviario" derrotó por 2 a 1 a Flamengo por al fase de grupos. El "Mengao" se consagraría campeón de esa edición, lo que le da más importancia al triunfo.

En 2026 Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso por fase de grupos de Copa Libertadores a Fluminense por 2 a 1. Convirtiendose de esta forma en el 4º equipo argentino en ganar en el Maracaná, siempre hablando de Copa Libertadores, ya que si contamos todas las competencias Conmebol son más los equipos, aunque siguen siendo pocos, ya que contando todas las competiciones solo 7 lograron la hazaña.

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