Independiente Rivadavia se metió en la historia dorada del fútbol argentino al vencer en el Estadio Maracaná a Fluminense por 2 a 1 en la Copa Libertadores. Al igual que Central Córdoba el año pasado con Flamengo (le ganó 2-1 en el Maracaná) el equipo mendocino se metió en la historia grande de nuestro fútbol.
MARACANAZO
Libertadores: Independiente Rivadavia gana en el Maracaná a Fluminense y hace historia
Independiente Rivadavia hizo historia al vencer a Fluminense en el Maracaná por 2 a 1 por la Copa Libertadores. Maracanazo histórico.
Independiente Rivadavia gana en el Maracaná y hace historia
Independiente Rivadavia, un equipo que hace un par de temporadas se estaba yendo al descenso, pero con los cambios de AFA y la suspensión de los descensos mantuvo la categoría, hoy hace historia y se mete en la historia del fútbol sudamericano. La “Lepra” mendocina derrotó por 2 a 1 a Fluminense en el Maracaná por Copa Libertadores.
El año pasado lo hizo Central Córdoba cuando derrotó en el Maracaná a Flamengo por Copa Libertadores 2 a 1, a principios de este año fue Lanús que derrotaba también a Flamengo por Recopa Sudamericana, 3 a 2 para consagrarse campeón al ganarle al campeón de la Copa Libertadores. Ahora es el turno de Independiente Rivadavia, que encima la guapeó al dar vuelta el resultado.
El partido no pintó bien al principio, ya que a los 10 minutos ya ganaba Fluminense 1 a 0. Parecía que se le venía la noche al conjunto mendocino que aspiraba a una derrota digna. Pero no se conformó con eso y rompió con todos los pronósticos. Sartori empató a los 37 minutos del primer tiempo y se fueron empatados al descanso.
En el segundo tiempo los mendocinos golpearon rápido, ya que a los 5 minutos Arce puso el 2-1 y desató la locura de la gente de Independiente Rivadavia que estaba empezando a hacer historia. Fluminense intentó por todos los medios, pero no pudo empatar. Independiente Rivadavia no solo hizo historia por ganar en el Maracaná a un equipo campeón de Libertadores, sino que derrotó al único sudamericano semifinalista del Mundial de Clubes 2025. Algo que le da más valor a su victoria.
Ahora la “Lepra” mendocina lidera el grupo “C” con 6 puntos, seguido por La Guaira con 2, y Fluminense y Bolívar con 1. En la próxima fecha Independiente Rivadavia recibirá a La Guaira, mientras que Fluminense deberá viajar a la altura de La Paz para enfrentar a Bolívar.
¿Cuántos equipos argentinos ganaron en el Maracaná por Copa Libertadores?
A pesar de la rica historia del fútbol argentino a nivel clubes, teniendo al equipo con mayor cantidad de Copas Libertadores (Independiente con 7), solo 4 equipos han podido ganar en el Estadio Maracaná por la Copa Libertadores desde su fundación en 1960. De ellos hay solo un equipo grande que lo pudo hacer y no es Boca ni River y hasta el 2024 solo dos lo habían logrado.
El primero en hacerlo fue Independiente en el año 1964. En esa edición de la Copa Libertadores ganó la semifinal en el Maracaná por 3 a 2 ante Santos. El siguiente en hacerlo fue Argentinos Juniors en 1985 ante Fluminense por 1 a 0 por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Pasaron 40 años para que otro equipo argentino ganara en el Maracaná por Copa Libertadores, fue Central Córdoba de Sntiago del Estero en 2025. El "Ferroviario" derrotó por 2 a 1 a Flamengo por al fase de grupos. El "Mengao" se consagraría campeón de esa edición, lo que le da más importancia al triunfo.
En 2026 Independiente Rivadavia de Mendoza se impuso por fase de grupos de Copa Libertadores a Fluminense por 2 a 1. Convirtiendose de esta forma en el 4º equipo argentino en ganar en el Maracaná, siempre hablando de Copa Libertadores, ya que si contamos todas las competencias Conmebol son más los equipos, aunque siguen siendo pocos, ya que contando todas las competiciones solo 7 lograron la hazaña.
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