River: una figura quiere estar en el Superclásico y Coudet le da rodaje

Así y todo logró sobreponerse y empezó ganando con gol de Sebastián Driussi, pero luego Blooming lo empataría. Aquella noche, Juanfer Quintero no jugó un solo minuto. Esta noche, ante Carabobo, el colombiano es titular.

Formación titular de River para enfrentar a Carabobo

El Chacho Coudet ha decidido rotar equipo para medirse ante el conjunto venezolano.

El XI inicial sale con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.

Eduardo-Coudet-River.Urgente24.jpg Eduardo Coudet, entrenador de River FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

El DT ya lo había anticipado: "Hay muchos jugadores que vienen con un desgaste grande y tenemos que evaluar. Seguramente con Carabobo tengamos que cambiar".

Juanfer Quintero titular: la cuota creativa del Millonario

En esas variantes está Juanfer Quintero. El colombiano, quizás el futbolista de mayor jerarquía en todo el plantel de River, ha perdido terreno desde la salida de Marcelo Gallardo.

Volvió cuando el Muñeco se lo pidió, y a pesar de que le costó ganarse la titularidad, dio sobradas muestras de que su participación en aquel River era fundamental.

Creativo, talentoso, con capacidad para asociarse, el zurdo ofrece un abanico de soluciones a partir de un repertorio de pases que puede abrir cualquier defensa rival. Coudet lo sabe, pero ha optado por otros volantes y conformar una delantera que, por ahora, le ha dado resultados.

River Plate se enfrenta a Gimnasia La Plata en el estadio Mas Monumental, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO DAMIAN DOPACIO NA Quintero quiere su lugar en el Millonario FOTO DAMIAN DOPACIO NA

El esquema ofensivo del equipo es: Moreno, Vera, Galván como mediocampistas; Colidio, Subiabre, Driussi como delanteros.

Apenas llegó, Coudet quiso probar con Kendry Páez y le dio chances. Pero el ecuatoriano, por ahora, no ha respondido como esperaba. El entrenador continuó probando formaciones y encontró una que le funciona bien. Sin Quintero, claro.

En la rotación obligada que tuvo que hacer el DT, le dio la oportunidad a Juanfer de volver a la titularidad. De cara al Superclásico, pensar en el colombiano con presencia desde arranque no suena descabellado, más allá de su poco rodaje.

Es un futbolista con experiencia en escenarios como el que se presentará el domingo, y puede ser una llave que rompa con la férrea defensa de Boca. Para eso, primero, debe hacer un buen partido ante Carabobo.

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