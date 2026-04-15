River-Carabobo inauguran su partido por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026. Por el Grupo H, el Millonario recibe al equipo venezolano en el Estadio Mas Monumental. En la antesala del Superclásico, busca sumar su primera victoria en el campeonato.
FIGURA
River: una figura quiere estar en el Superclásico y Coudet le da rodaje
River se mide ante Carabobo por Copa Sudamericana pero con un ojo puesto en el Superclásico ante Boca. El Chacho Coudet rota para descansar.
El entrenador de River, Eduardo Coudet, ha decidido alternar en la formación titular. ¿El motivo? El Superclásico del próximo domingo, ante Boca Juniors.
Es una semana particular para el Millonario y el Xeneize, que han tenido que afrontar compromisos internacionales en la previa del choque entre sí.
Boca ya ganó su partido el martes, cuando venció con un contundente 3 a 0 a Barcelona SC en la Bombonera. River busca hacer lo mismo esta noche frente a Carabobo.
El panorama es diferente para el Millonario porque todavía busca su primera victoria en la Copa Sudamericana. En el debut, el equipo argentino igualó 1 a 1 ante Blooming, en Bolivia. No fue un compromiso sencillo, ya que se quedó con 10 jugadores a los pocos minutos de juego tras la expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta.
Así y todo logró sobreponerse y empezó ganando con gol de Sebastián Driussi, pero luego Blooming lo empataría. Aquella noche, Juanfer Quintero no jugó un solo minuto. Esta noche, ante Carabobo, el colombiano es titular.
Formación titular de River para enfrentar a Carabobo
El Chacho Coudet ha decidido rotar equipo para medirse ante el conjunto venezolano.
El XI inicial sale con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
El DT ya lo había anticipado: "Hay muchos jugadores que vienen con un desgaste grande y tenemos que evaluar. Seguramente con Carabobo tengamos que cambiar".
Juanfer Quintero titular: la cuota creativa del Millonario
En esas variantes está Juanfer Quintero. El colombiano, quizás el futbolista de mayor jerarquía en todo el plantel de River, ha perdido terreno desde la salida de Marcelo Gallardo.
Volvió cuando el Muñeco se lo pidió, y a pesar de que le costó ganarse la titularidad, dio sobradas muestras de que su participación en aquel River era fundamental.
Creativo, talentoso, con capacidad para asociarse, el zurdo ofrece un abanico de soluciones a partir de un repertorio de pases que puede abrir cualquier defensa rival. Coudet lo sabe, pero ha optado por otros volantes y conformar una delantera que, por ahora, le ha dado resultados.
El esquema ofensivo del equipo es: Moreno, Vera, Galván como mediocampistas; Colidio, Subiabre, Driussi como delanteros.
Apenas llegó, Coudet quiso probar con Kendry Páez y le dio chances. Pero el ecuatoriano, por ahora, no ha respondido como esperaba. El entrenador continuó probando formaciones y encontró una que le funciona bien. Sin Quintero, claro.
En la rotación obligada que tuvo que hacer el DT, le dio la oportunidad a Juanfer de volver a la titularidad. De cara al Superclásico, pensar en el colombiano con presencia desde arranque no suena descabellado, más allá de su poco rodaje.
Es un futbolista con experiencia en escenarios como el que se presentará el domingo, y puede ser una llave que rompa con la férrea defensa de Boca. Para eso, primero, debe hacer un buen partido ante Carabobo.
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