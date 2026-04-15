El Gobierno nacional decidió extender por cuatro años el Programa de Acompañamiento Social. La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial. Ahí se establece que el programa continuará activo por 48 meses más, con nuevos criterios de acceso, permanencia y control.
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
El Gobierno estira este programa por 4 años más: Quiénes siguen cobrando
La idea es que la asignación sea una herramienta de transición hacia una mayor autonomía económica para los beneficiarios.
El esquema, creado originalmente por el Decreto 198/2024, está orientado a hogares en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar condiciones de vida e impulsar procesos de inclusión social.
Asignación y requisitos: Quiénes pueden seguir cobrando
Uno de los cambios más importantes es el recorte en el universo de beneficiarios. A partir de ahora, la asignación queda limitada exclusivamente a quienes ya formaban parte del programa y cumplen con los nuevos requisitos.
Según detalla la normativa del Ministerio de Capital Humano, el foco está puesto en tres grupos principales:
- Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad
- Mujeres con cuatro o más hijos menores de edad
- Casos especiales derivados de programas estatales
Esto implica que no habrá nuevas incorporaciones masivas, al menos en esta etapa, y que el control sobre quienes ya reciben la prestación será más riguroso.
Asignación y monto: Cuánto se cobra y qué condiciones hay
El programa mantiene una prestación mensual de $78.000, que no tiene carácter remunerativo. Sin embargo, el acceso al cobro está condicionado al cumplimiento de ciertas obligaciones.
Entre los requisitos principales aparecen:
- Controles de salud en casos de embarazo
- Calendario de vacunación completo para menores
- Asistencia escolar obligatoria
- Participación en capacitaciones y formación digital
Estas condiciones buscan, según el Gobierno, reforzar el enfoque del programa en el desarrollo de capacidades y la autonomía de los beneficiarios.
Asignación, prestación y compatibilidades: ¿se puede cobrar con otros planes?
Un punto que genera interés es cómo se articula esta prestación con otros ingresos.
De acuerdo con la resolución, la asignación es compatible con:
- Asignación Universal por Hijo
- Asignación por Embarazo
- Programas alimentarios o ayudas habitacionales
Además, se permite combinar el beneficio con trabajos de baja escala, tanto en relación de dependencia como de forma independiente, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo.
Asignación y exclusiones: Quiénes quedan afuera del programa
El nuevo esquema también endurece los criterios de exclusión, con foco en el análisis patrimonial y financiero.
No podrán acceder o continuar dentro del programa quienes:
- Tengan más de un inmueble
- Posean vehículos con menos de 10 años de antigüedad
- Registren consumos elevados incompatibles con el beneficio
- Perciban jubilaciones o pensiones
- Compren dólares para ahorro en el mercado oficial
Este último punto marca una señal clara del Gobierno respecto al control del uso de recursos públicos.
Asignación y controles: Por qué pueden darte de baja
Además de las condiciones económicas, la normativa incorpora causales específicas de egreso.
Entre ellas se incluyen:
- Incumplimiento de requisitos obligatorios
- Falsedad en los datos declarados
- Participación en hechos de violencia o alteración del orden público
Asignación, prestación y objetivo social: ¿qué busca el programa ahora?
Más allá del ajuste en las condiciones, el Gobierno sostiene que el objetivo central del programa sigue siendo el de promover la inclusión social.
En esta nueva etapa, el enfoque está puesto en:
- Fortalecimiento del núcleo familiar
- Capacitación en habilidades digitales
- Formación en tareas de cuidado
- Preparación para la inserción en el sistema previsional
La idea es que la asignación sea una herramienta de transición hacia mayor autonomía económica.
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