El Gobierno estira este programa por 4 años más: Quiénes siguen cobrando

programa acompañamiento social

Asignación y monto: Cuánto se cobra y qué condiciones hay

El programa mantiene una prestación mensual de $78.000, que no tiene carácter remunerativo. Sin embargo, el acceso al cobro está condicionado al cumplimiento de ciertas obligaciones.

Entre los requisitos principales aparecen:

Controles de salud en casos de embarazo

Calendario de vacunación completo para menores

Asistencia escolar obligatoria

Participación en capacitaciones y formación digital

Estas condiciones buscan, según el Gobierno, reforzar el enfoque del programa en el desarrollo de capacidades y la autonomía de los beneficiarios.

Asignación, prestación y compatibilidades: ¿se puede cobrar con otros planes?

Un punto que genera interés es cómo se articula esta prestación con otros ingresos.

De acuerdo con la resolución, la asignación es compatible con:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Programas alimentarios o ayudas habitacionales

Además, se permite combinar el beneficio con trabajos de baja escala, tanto en relación de dependencia como de forma independiente, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo.

Asignación y exclusiones: Quiénes quedan afuera del programa

El nuevo esquema también endurece los criterios de exclusión, con foco en el análisis patrimonial y financiero.

No podrán acceder o continuar dentro del programa quienes:

Tengan más de un inmueble

Posean vehículos con menos de 10 años de antigüedad

Registren consumos elevados incompatibles con el beneficio

Perciban jubilaciones o pensiones

Compren dólares para ahorro en el mercado oficial

Este último punto marca una señal clara del Gobierno respecto al control del uso de recursos públicos.

Asignación y controles: Por qué pueden darte de baja

Además de las condiciones económicas, la normativa incorpora causales específicas de egreso.

Entre ellas se incluyen:

Incumplimiento de requisitos obligatorios

Falsedad en los datos declarados

Participación en hechos de violencia o alteración del orden público

programa acompañamiento social 2

Asignación, prestación y objetivo social: ¿qué busca el programa ahora?

Más allá del ajuste en las condiciones, el Gobierno sostiene que el objetivo central del programa sigue siendo el de promover la inclusión social.

En esta nueva etapa, el enfoque está puesto en:

Fortalecimiento del núcleo familiar

Capacitación en habilidades digitales

Formación en tareas de cuidado

Preparación para la inserción en el sistema previsional

La idea es que la asignación sea una herramienta de transición hacia mayor autonomía económica.

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