Renunció Fernando Bearzi (Toto) como jefe de la ANSES y asume Guillermo Arancibia (Lule)

Arancibia, por su parte, ya integraba el cuerpo de la ANSES. Había asumido en marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de la ANSES.

De acuerdo a clarín.com, Arancibia es desde siempre visto como uno de los "nombres fuertes del organismo".

Antes de su llegada a la función pública nacional de alto rango, agrega, mantuvo un perfil bajo, asociado a sectores técnicos y administrativos vinculados al ámbito liberal, y se consolidó como el "número dos" de la entidad, secundando al director ejecutivo.

Señala como uno de los "hitos más significativos en su gestión actual" la implementación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria por decreto y la transición hacia un sistema de actualización por inflación (IPC).

Arancibia lideró procesos de desvinculación de personal que el gobierno consideraba militante, lo que le valió ser el blanco principal de las protestas sindicales.

Así, por ejemplo, el punto de mayor exposición negativa para Arancibia ocurrió en septiembre de ese mismo año, cuando se vio envuelto en un escándalo denominado mediáticamente como el "Escándalo de la caja chica".

arancibia-escrache-anses El escrache a Arancibia en la ANSES.

Por aquel entonces, los gremios del organismo (como APOPS y SECASFPI) lo acusaron de utilizar fondos de la “caja chica” para gastos personales de refrigerio, en medio de los primeros pasos del discurso que hablaba de reducción del gasto público. Desde su entorno se aclaró que esos insumos estaban destinados a las reuniones de trabajo que el funcionario mantenía con directores a su cargo y organismos externos.

Este episodio -señala el mismo medio- se mantuvo solo en el terreno de la denuncia administrativa y el escrache gremial. Hasta el momento, no se convirtió en una causa penal con procesamiento o imputación formal que ponga en riesgo su cargo, ni hay registros de que la Justicia Federal haya avanzado en una investigación por malversación de fondos públicos o enriquecimiento ilícito vinculada específicamente a este hecho.

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