A Yanina Latorre le salió el tiro por la culata: la escracharon en redes y atacó a todos

"Amooor y con todo respeto, en época de falta de vacunas vos metías gente en el baúl en pandemia y los llevabas a jodas en tu casa. La 'moralidad' dejala para los que no nos mandamos ninguna ilegalidad. Lo has contado orgullosa en streaming como si fuese una hazaña y vos Juana Azurdur. Ya fue", le contestó Emiliano Messina.

Yanina Latorre la primera en pecar y esconder la mano

"No querido, no digas estupideces. Hice un solo asado, no era una joda, lo conté yo, imaginate lo honesta que soy. Y lo volvería a hacer. No soy política, no encerré gente, fijate lo que hacían los políticos. Tu punto es muy mediocre. Besis", lanzó Yanina intentando zafar de una situación en donde, claramente, se la ve acorralada.

HICE UN SOLO ASADO. No era una joda. Lo conte yo, imaginate lo honesta q soy

Y LO VOLVERIA A HACER

NO SOY POLITICA

NO ENCERRE GENTE

FIJATE LO Q HACIAN LOS POLITICOS

TU PUNTO ES MUY MEDIOCRE

BESIS https://t.co/e2PzglfpWL — Yanina Latorre (@yanilatorre) October 28, 2025

Desde el domingo que la conductora discute con aquellos que le retrucan lo que dice. Responde videos, fotos y también comentarios en sus tweets. Peleó con Nancy Pazos, Romi Scalora, Alberto Samid y muchos más. ¿Qué le pasa a Yanina Latorre?

