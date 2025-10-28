Yanina Latorre quedó exaltada tras las elecciones del pasado domingo en donde La Libertad Avanza ganó por cinco puntos ante Fuerza Patria. La panelista de LAM y conductora de Sálvese quien pueda comenzó a disparar contra todos los votantes del kirchnerismo por redes sociales y en una de esas le salió el tiro por la culata.
DESACATADA
A Yanina Latorre le salió el tiro por la culata: la escracharon en redes y atacó a todos
Yanina Latorre, conocida por tener una lengua muy filosa y no callarse nada, recibió un poco de su propia medicina y fue escrachada en redes sociales.
Entre festejo y festejo, Yanina Latorre tuvo que responder varias críticas e insultos que le hicieron en X. Reconocida por ser anti K, como ella misma se denomina, la mediática atacó a todos y recibió un mensaje que la dejó en offside completamente. ¿Qué le dijeron?
Yanina Latorre atacó a todos tras las elecciones
Uno de los primeros cruces que tuvo Yanina fue con Romi Scalora el propio domingo de elecciones. La última escribió un tweet justificando su voto: "Ya voté, porque yo puedo, Pablo Grillo no. Fue por él y su familia", soltó Scalora. De esta manera dio a entender que su elección fue para el lado de Fuerza Patria. Yanina Latorre no dudó en citarlo y todo se puso muy picante.
"También votaste por Nisman, las víctimas del abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir a sus familiares en pandemia y así podría estar tres horas. ¿Votaste Rominita por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?", lanzó. "Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. Y ante tu respuesta, sí. También por eso porque tengo memoria. Yo no me enojo con vos, sino con los que gobiernan siempre. Cuando dejes de personalizar el debate quizás podamos tenerlo", lanzó Scalora.
Esto no quedó ahí porque Yanina Latorre siguió usando el mismo formato que Scalora pero en otros tweets. La panelista respondió otro posteo que contenía una foto con la siguiente leyenda: "Pablo Grillo no puede votar. Andá a votar vos". Ante eso Yanina volvió a atacar: "Yo voté por los 130 mil por la falta de vacunas". Ahí fue cuando la famosa tuvo un freno bastante interesante.
"Amooor y con todo respeto, en época de falta de vacunas vos metías gente en el baúl en pandemia y los llevabas a jodas en tu casa. La 'moralidad' dejala para los que no nos mandamos ninguna ilegalidad. Lo has contado orgullosa en streaming como si fuese una hazaña y vos Juana Azurdur. Ya fue", le contestó Emiliano Messina.
Yanina Latorre la primera en pecar y esconder la mano
"No querido, no digas estupideces. Hice un solo asado, no era una joda, lo conté yo, imaginate lo honesta que soy. Y lo volvería a hacer. No soy política, no encerré gente, fijate lo que hacían los políticos. Tu punto es muy mediocre. Besis", lanzó Yanina intentando zafar de una situación en donde, claramente, se la ve acorralada.
Desde el domingo que la conductora discute con aquellos que le retrucan lo que dice. Responde videos, fotos y también comentarios en sus tweets. Peleó con Nancy Pazos, Romi Scalora, Alberto Samid y muchos más. ¿Qué le pasa a Yanina Latorre?
----------------------------
