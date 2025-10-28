La Libertad Avanza (LLA) creció exponencialmente en el Senado Nacional: de 7 a 20 legisladores, pero a 17 de la mayoría. Patricia Bullrich, electa senadora, sabe que los aliados potenciales son pocos y que tendría que ir por el convulsionado peronismo donde espera captar a los ‘arrepentidos’, incluso los kirchneristas que aún retienen 28 bancas.
Patricia Bullrich anunció que está dispuesta a seducir a los kirchneristas arrepentidos
Patricia Bullrich prepara su desembarco en el Senado. Allí, LLA amplió su bancada pero no tiene mayoría y no descarta buscar aliados entre los kirchneristas.
Los planes de Patricia Bullrich y la relación con Villarruel
En declaraciones este martes (28/10) a Radio Rivadavia, Patricia Bullrich planteó sus objetivos como senadora nacional, donde se espera que reclame la presidencia provisional del cuerpo, un cargo desde el cual reemplaza a la titular del Senado y vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuando ésta se ausente pero que también forma parte de la línea de sucesión presidencial.
"Me voy al Senado con el objetivo de ayudar a lograr este segundo momento del Gobierno, que tenemos que hacer cambios fundamentales para simplificar la economía, bajar impuestos, que le llegue más dinero a la sociedad y la gente, y cambios que hay que hacer a los tres niveles: municipal, provincial y nacional", expresó la actual ministra de Seguridad, cargo que dejará el 10 de diciembre cuando asuma la banca de senadora que consiguió en los comicios del 26/10.
"Queremos bajar impuestos regresivos, cambiar el Código Penal, modernizar el sistema laboral que desde 1975 son las últimas reformas", mencionó entre otros proyectos.
"Estamos muy enfocados en una agenda que nos permita que estos meses de incertidumbre que vivimos no vuelvan más y se traduzcan en crecimiento del país", completó en relación a las turbulencias económicas y cambiarias que atravesó el país en la previa a las elecciones.
En cuanto a Villarruel, con quien tuvo cruces públicos por algunas sesiones del Senado que la vice presidió y que había pedido la oposición para aprobar iniciativas contra el Gobierno de Milei, Bullrich intentó bajar el tono a las disputas y explicó que tendrá una "relación institucional" con la titular del Senado.
"Soy una persona que cuando estoy en algún lugar y sé cuál es la tarea, lo voy a hacer. Voy a trabajar por esa mayoría independientemente que no tenga un cargo formal en coordinación con los que estamos juntos en el bloque", aclaró.
Los kirchneristas arrepentidos
Consultada sobre la conformación de mayorías parlamentarias para aprobar las leyes que pretende impulsar el Gobierno nacional, como las reformas laboral e impositiva, Bullrich admitió la necesidad de buscar más aliados que los usuales bloques del PRO y de la UCR, pero sorprendió al mencionar al kirchnerismo: “Sabemos que se van a oponer” dijo, pero añadió que “sabemos que hay otros sectores que podemos traer para hacer las reformas que necesitamos y podemos hablarlo con ellos, esa es nuestra intención, si algún kirchnerista se da cuenta de que está en el lado incorrecto, lo buscaremos como fue el caso de ‘Camau’ Espínola en Corrientes que apoyó algunas leyes (impulsadas por LLA)…veremos si pasa, y si no pasa tendremos que aislarlos, como nos pasó este año que terminaron ellos aislándonos a nosotros”.
