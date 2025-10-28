Patricia Bullrich anunció que está dispuesta a seducir a los kirchneristas arrepentidos

En cuanto a Villarruel, con quien tuvo cruces públicos por algunas sesiones del Senado que la vice presidió y que había pedido la oposición para aprobar iniciativas contra el Gobierno de Milei, Bullrich intentó bajar el tono a las disputas y explicó que tendrá una "relación institucional" con la titular del Senado.

"Soy una persona que cuando estoy en algún lugar y sé cuál es la tarea, lo voy a hacer. Voy a trabajar por esa mayoría independientemente que no tenga un cargo formal en coordinación con los que estamos juntos en el bloque", aclaró.

senado En el Senado, LLA tendría 20 bancas y con aliados estaría cerca de la mayoría de 37. Foto: NA.

Los kirchneristas arrepentidos

Consultada sobre la conformación de mayorías parlamentarias para aprobar las leyes que pretende impulsar el Gobierno nacional, como las reformas laboral e impositiva, Bullrich admitió la necesidad de buscar más aliados que los usuales bloques del PRO y de la UCR, pero sorprendió al mencionar al kirchnerismo: “Sabemos que se van a oponer” dijo, pero añadió que “sabemos que hay otros sectores que podemos traer para hacer las reformas que necesitamos y podemos hablarlo con ellos, esa es nuestra intención, si algún kirchnerista se da cuenta de que está en el lado incorrecto, lo buscaremos como fue el caso de ‘Camau’ Espínola en Corrientes que apoyó algunas leyes (impulsadas por LLA)…veremos si pasa, y si no pasa tendremos que aislarlos, como nos pasó este año que terminaron ellos aislándonos a nosotros”.

