CÓRDOBA. La derrota de Provincias Unidas en Córdoba abrió un nuevo y complejo escenario para Martín Llaryora de cara a los dos años que vienen. El gobernador pudo, mediante la candidatura de Juan Schiaretti, concretar tres bancas y así ampliar (1) la cantidad de puestos en juegos en la Cámara baja, aunque todo ello a costa de un esfuerzo mayúsculo.
Derrotados: Martín Llaryora blindó el 2027 y fin de la era Juan Schiaretti
El gobernador Martín Llaryora logró su objetivo inicial de mantener el poder en el Congreso. Sin embargo, perdió a Juan Schiaretti en el camino.
La cuenta, que a mediados del 2024 hubiera sido un saldo positivo, terminó rondando el premio consuelo debido a que las proyecciones previas le brindaban en general un panorama de victoria a la lista encabezada por el ‘Gringo’. Con el triunfo del libertario Gonzalo Roca consumado, el cambio de discurso fue notorio y la frustración se hizo sentir en el búnker del oficialismo provincial, que estaba preparado para el festejo.
Con ese sentimiento frustrado, fue el propio Llaryora quien salió a asumir la derrota de su candidato, el ex gobernador que nunca había caído en una elección del circuito local. Ante semejante derrota (42 a 28), el sanfrancisqueño no tardó en felicitar a los ganadores y arengar a la militancia, que en los últimos días había asumido una frenética campaña de “puerta a puerta”, tanto a nivel digital como físico.
Ya sin Juan Schiaretti
Si bien el objetivo de base fue cumplido para Llaryora, el saldo electoral dejó la pérdida de un valor central en el armado del cordobesismo: el propio Schiaretti. El tres veces gobernador fue derrotado por el libertario Roca, un empresario pyme en Córdoba con un nivel de exposición pública que rozaba la nulidad en el inicio de la campaña.
El resultado cordobés expuso las dificultades para el armado electoral que tuvo que enfrentar Llaryora. Sin candidatos para la renovación, el gobernador le insistió a su antecesor que diera el paso al frente para asumir el rol de cabeza de lista y así asegurar el resultado base.
A disposición de Schiaretti estuvo todo el aparato electoral del PJ provincial, que acumula más de 25 años en el poder. Y en frente un rival que llegó a la elección bastante golpeado y con una campaña centrada en la figura del presidente Javier Milei, quien apenas visitó dos veces la provincia en el último mes.
Bajo ese contexto, el resultado sorpresivo dejó prácticamente sellada la suerte de Schiaretti a nivel local. Con La derrota del ‘Gringo’, Llaryora consumió una carta maestra en apenas 24 meses en los que el gobernador no consiguió el ritmo de gestión necesario para empoderar a otros actores.
Hacia adelante, Llaryora podría asumir con exclusividad la centralidad del ‘cordobesismo’, mientras que el proyecto presidencial de Schiaretti podría haber quedado empantanado en una diputación que ahora deberá asumir.
Provincias Unidas y un posible fin
En el cuadro nacional, la derrota de Juan Schiaretti representó un duro golpe al armado de Provincias Unidas. El espacio, patrocinado políticamente por los gobernadores de seis provincias, no se pudo imponer en ningún circuito dejando al descubierto, nuevamente, la falta de lugar para un discurso del centro.
Dentro de ese armado, la figura de Schiaretti pretendía ser central. El ahora diputado podría encabezar el bloque que los gobernadores apenas lograron construir con 17 bancas que serán decisivas para las aspiraciones del oficialismo nacional.
Sin embargo, y una vez más, eso no sería más que un premio consuelo para la proyección federalista que había admitido abiertamente la intención de colocar un presidente “del interior” en el 2027. Algo que, con la polarización exhibida y el contundente triunfo libertario, podría quedar en nada más que un deseo.
Con los resultados a la vista, la Casa Rosada podría encarar una estrategia individual con cada gobernador, al igual que en 2024. De esa manera, el poder de los mandatarios provinciales quedó fraccionado y, por consecuencia, disminuido.
