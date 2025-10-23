Juan Schiaretti aceleró al cierre con una estampida digital para Provincias Unidas

Con la presencia de nada menos que la ministra de Desarrollo Humano y candidata a diputada suplente, Liliana Montero, los funcionarios se dispusieron a despachar al menos 100 mil llamadas de campaña para tener un contacto directo con los votantes. Cada uno de los convocados debía aportar al menos 30 números a los que se debía comunicar, dando registro fehaciente de que la llamada se había realizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1981163147546259473&partner=&hide_thread=false Córdoba debe recibir lo que le corresponde para poder seguir avanzando con obras, infraestructura y desarrollo. Para eso iré al Congreso.



También para que las familias que no llegan a fin de mes tengan un Estado que los proteja, con políticas claras que prioricen el trabajo por… pic.twitter.com/9npZ9oT3vX — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 23, 2025

La idea apuntó a captar el voto “duda”, en especial dentro del espectro peronista, donde la oferta electoral surgió con una competencia inesperada como la de Natalia de la Sota. Como ex integrante del oficialismo provincial, la diputada habría penetrado la canasta de votos que históricamente se volcó por la oferta provincial.

La maniobra generó polémica tanto a nivel interno como externo. Para adentro, los cuestionamientos fueron vertidos sobre la obligatoriedad del evento y la necesidad de cumplir con la tarea para los funcionarios militantes.

Por fuera, los señalamientos llegaron por la utilización de la planta de empleados estatal con fines políticos. Si bien se trató de una tarea extraoficial y por fuera del horario laboral, la obligatoriedad tácita del “call center” abrió la puerta a una última crítica de la oposición.

Juan schiaretti 7P.jpg Juan Schiaretti quiere acceder al Congreso para Provincias Unidas.

Punto final

El cierre formal de la campaña de Juan Schiaretti será esta tarde en la Plaza de la Música. Allí, el ex gobernador reunirá a casi 4 mil personas de la militancia para cerrar filas y preparar el aparato de Provincias Unidas de cara al domingo.

Un dato no menor es que la agenda favoreció el acto del oficialismo provincial. En ese sentido, el cambio de sede para el cierre de campaña que aplicó Javier Milei dejó a la presentación del ‘Gringo’ como el último movimiento más próximo al día electoral.

