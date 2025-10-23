En el cierre de campaña, Provincias Unidas apuesta a una estrategia poco clara

image Gisela Scaglia, candidata a diputada nacional, marcó diferencias con el kirchnerismo así como también con el gobierno de Javier Milei.

"Acompañen a Provincias Unidas, incluso a los peronistas"

A su turno, Pullaro indicó: "Entendimos que teníamos que trabajar para que no nos impongan quiénes son nuestros representantes en el Congreso Nacional y llevar adelante un proyecto netamente santafesino".

En ese sentido, pidió a los santafesinos que "acompañen a Provincias Unidas, incluso a los peronistas; porque los kirchneristas no son peronistas". Sobre esa línea, expresó: "Miren si Perón iba a defender los planes sociales; Perón defendía el trabajo y la producción. Por eso nosotros conformamos Provincias Unidas, porque creemos que puede haber una Argentina distinta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanFunes/status/1981187153859399841&partner=&hide_thread=false En la arenga de cierre en Santa Fe, @maxipullaro le pidió “a los peronistas” el voto a Provincias Unidas: “Los kirchneristas -por @carentepp y @RossiAgustinOk- no son peronistas. Miren si Perón iba a defender a los planes sociales, Perón defendía el trabajo y la producción". pic.twitter.com/AySaKXA6rV — Hernán Funes (@HernanFunes) October 23, 2025

El mandatario provincial afirmó tener "un gran desafío por delante". En tanto, señaló que el próximo domingo "debemos demostrar que hay un camino diferente a quienes, con la grieta, nos dicen que la salida del país es la misma que ya fracasó con políticas populistas, o a los que nos quieren convencer de que con la timba financiera la Argentina va a salir adelante".

"Nosotros somos claros: queremos una Argentina que produzca y genere empleo. Este domingo empezamos a construir un camino diferente y, desde ese lugar, trabajaremos para que en 2027 un dirigente de Provincias Unidas pueda gobernar la Argentina", finalizó.

Desarrollo nacional

El encuentro contó con la presencia del diputado y segundo candidato de Provincias Unidas, Pablo Farías, y de los demás integrantes de la lista: Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

Dentro de ese marco, Farías subrayó que "Provincias Unidas no es una fuerza más en la Argentina: es el modo en que queremos que se den las discusiones en el país, dejando de lado las diferencias partidarias".

Por su parte, el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, destacó que "este domingo se empieza a poner en discusión el rumbo de nuestro país y tenemos un rol protagónico".

Al final, el intendente santafesino, Juan Pablo Poletti, manifestó que "Hay argumentos sólidos para pensar que este es el camino correcto, el camino del que no nos vamos a mover y por el que el domingo vamos a llegar al triunfo".

image Cierre de campaña en la ciudad, en un Club Regatas colmado con más de 2.000 personas. Foto: Gobierno de Santa Fe

Defender el interior productivo en el Congreso

El acto abrió el tramo final de la campaña hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, en las que Santa Fe elegirá nueve diputados nacionales.

El frente Provincias Unidas está conformado por los gobernadores Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), para impulsar una agenda común que priorice la producción, la obra pública, la energía, la minería y el agro como ejes del desarrollo nacional.

Elecciones en Santa Fe: Más de 82.000 jóvenes votarán por primera vez

Un informe de la Justicia Electoral de la Nación reveló que en la Provincia hay 82.577 jóvenes de 16 y 17 años habilitados para votar por primera vez el domingo. Según el Padrón Nacional Electoral, de ese total 40.641 figuran empadronadas como de género femenino, 41.933 como masculino y 3 como no binarios.

Santa Fe ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de nuevos votantes, detrás de Buenos Aires (13.353.974 empadronados) y Córdoba (3.120.707). Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2.520.249 potenciales electores.

Parte de estos jóvenes ya participaron en los comicios provinciales de abril pasado, cuando pudieron sufragar para elegir convencionales constituyentes y autoridades locales.

El llamado "voto joven" —que en Santa Fe es optativo para quienes tienen 16 y 17 años— debutó en las elecciones de 2023, ocasión en la que se estimó que un 40% de los habilitados acudió a las urnas para elegir gobernador, legisladores y autoridades municipales y comunales.

En total, el padrón santafesino cuenta con 2.846.454 electores habilitados para los comicios del 26 de octubre, en los que se renovará el Congreso Nacional.

Más contenidos de Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha