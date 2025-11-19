Inflación de noviembre: Un informe ya señala 0,3% semanal

Desde la pata mayorista

En paralelo, la inflación mayorista mostró un freno contundente. El IPIM avanzó apenas 1,1% m/m en octubre, desacelerando 2,6 puntos respecto de septiembre. Los productos nacionales aumentaron 1,3%, mientras que los importados retrocedieron 1,4% luego de haber subido 9% el mes anterior.

Parte del cambio se explica por la caída del tipo de cambio A3500, que se redujo 6,1% entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, justo dentro del período de relevamiento del índice mayorista.

De acá a fin de mes

De cara al cierre del mes, Facimex mantiene su proyección de 2,3% m/m para noviembre. El arrastre estadístico del IPC-OJF quedó en 1,6%, y si las próximas semanas replican la variación del 0,3%, el mes podría finalizar alrededor de 1,8%. Sin embargo, los números de Eco Go se alinean con un escenario más exigente y compatible con un 2,5% m/m.

La clave hacia adelante será determinar si la marcada desaceleración del segmento mayorista logra derramarse con mayor fuerza en los precios minoristas y si el comportamiento de Alimentos, hoy más volátil, puede converger al resto de la canasta.

Por ahora, la lectura que ofrece Facimex es la de un proceso desinflacionario que avanza, aunque con tensiones específicas que el mercado sigue de cerca.

