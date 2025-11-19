Diego Spaganuolo, extitular de la ANDIS imputado en una causa por direccionamiento y sobreprecios para la compra de medicamentos en la Agencia de Discapacidad, prestó declaración indagatoria a frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py, pero no respondió preguntas.
INDAGATORIA
ANDISgate: Spagnuolo declaró, se despegó de las imputaciones y se negó a responder preguntas
El extitular de la Agencia de Discapacidad declaró en indagatoria por la causa de direccionamiento y sobreprecios en licitaciones de medicamentos.
Así lo confirmó su abogado, Mauricio D'Alessandro en declaraciones a la prensa.
Según el dictamen del fiscal, se acusa al exfuncionario de LLA de haber “permitido, consentido o supervisando” el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables.
Dijo que no tuvo nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad"
D'Alessandro aseguró que Spagnuolo declaró que "no tiene nada que ver con los cargos que se le imputaron" y refirió a "supuestos sobreprecios y amañamiento de las licitaciones respecto de 4 o 5 laboratorios".
Noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo.