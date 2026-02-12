Martín Demichelis viene teniendo meses más que turbulentos en todo sentido. Luego de lo que fue su escandalosa salida de River, su paso poco fructífero por el fútbol mexicano y a nivel personal lo que fue la separación de Evangelina Anderson, Micho decidió tener un cambio de rumbo más que llamativo y sumergirse en un nuevo deporte.
INESPERADO
Tras su escandalosa salida de River, Demichelis sorprende con un cambio de rumbo: "Un nuevo deporte"
Demichelis no encuentra trabajo luego de sus pasos por River y México y buscó refugio en una nueva actividad deportiva.
Hay que decir que Martín Demichelis se la jugó y mucho en el momento que decidió llegar a la Argentina para reemplazar a Marcelo Gallardo a finales del 2022. El ex defensor dejó su vida idílica en Alemania para cumplir su sueño de ser técnico de River y durante los primeros meses parecía que la movida le había salido perfecto, siendo campeón del torneo argentino de manera brillante. Pero todo se derrumbó.
La eliminación en Copa Libertadores y la filtración del off con periodistas donde habló pestes de algunos de sus jugadores hizo que todo lo que construyó en River se derrumbara con la fractura total del vestuario, lo que derivó en derrotas insólitas y posteriormente en su destitución donde incluso fue acusado de meter a mujeres a las concentraciones.
Luego de su salida del Millonario a mediados del 2024 se marchó a Rayados de Monterrey, donde las cosas no salieron como esperaba y es por eso que terminó siendo despedido antes de jugar el Mundial de Clubes donde iba a enfrentar a River. En medio de todo esto Demichelis se separó de Evanegelina Anderson y desde entonces la vida del DT no fue la misma.
Martín Demichelis, sin trabajo y sumergido en el ciclismo
A pesar de que se ofreció para llegar a diferentes instituciones, nadie más quiso contratar a Demichelis y es por eso que desde hace bastante tiempo Micho va viajando de un lado para otro visitando amigos. Ahora lo que se supo es que comenzó un nuevo deporte en lo que parece ser una manera de distracción en tiempos donde la oferta de trabajo no abunda.
“Descubriendo un nuevo deporte. Actividad física. Aire libre. Nuevas ideas… súper completo”, publicó Demichelis montado en una bicicleta en lo que perece ser una intromisión al ciclismo, una actividad que utilizan varios entrenadores como Lionel Scaloni y Luis Enrique. A la espera de que llegue una nueva oferta para trabajar, parece que Micho dará vueltas en su bicicleta para distraer la mente y entrenar su cuerpo.
Más en GOLAZO24
Riquelme le dijo 'andate' y una figura se despidió de Boca: "Hoy cierro una etapa"