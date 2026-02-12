Escala la causa por violencia de género: Fabiola Yañez no afloja y Alberto Fernández enfrentará un tribunal

La causa judicial que involucra a Alberto Fernández por presuntos hechos de violencia de género entró en una etapa decisiva. Luego de que el fiscal federal Ramiro González rechazara el pedido de nulidad presentado por la defensa del ex mandatario, la querella encabezada por Fabiola Yañez solicitó formalmente que el expediente sea elevado a juicio oral sin más demoras.
Los delitos atribuidos a Fernández incluyen lesiones leves en dos oportunidades y un hecho de lesiones graves, todos agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas. De acuerdo con la calificación sostenida por el Ministerio Público Fiscal, las imputaciones podrían representar una pena de entre 3 y 18 años de prisión si se dictara una condena.
Alberto Fernández y el intento de frenar el proceso
La defensa del ex presidente planteó la nulidad de todo lo actuado durante la etapa en que la investigación estuvo bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini. Sin embargo, el expediente fue revisado en distintas instancias y finalmente quedó radicado en el juzgado de Daniel Rafecas, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
El fiscal González consideró que no existen fundamentos jurídicos que justifiquen retrotraer el proceso. En su dictamen sostuvo que corresponde avanzar hacia la clausura de la instrucción y la posterior elevación a juicio.
En la misma línea se pronunció la querella. En un escrito presentado ante el juzgado de Rafecas, las abogadas de Yañez argumentaron que retroceder en la investigación implicaría una forma de revictimización y recordaron que la legalidad del trámite ya fue confirmada por instancias superiores.
La acusación fiscal por violencia de género
El Ministerio Público describió un contexto de violencia que, según la investigación, se habría extendido durante años. El fiscal sostuvo que existió un patrón de violencia psicológica sistemática, caracterizado por hostigamientos, controles, insultos y descalificaciones, en un marco de desigualdad de poder.
La acusación también menciona episodios de violencia física que habrían sido documentados mediante imágenes enviadas por la denunciante en 2021, elementos que dieron impulso formal a la investigación.
Para la fiscalía, la instrucción está concluida y no restan medidas probatorias esenciales. En ese escenario, el paso siguiente sería la realización del juicio oral y público.
Un caso sin precedentes
De avanzar el proceso a esa instancia, Alberto Fernández se convertiría en el primer ex presidente argentino en enfrentar un tribunal oral por delitos vinculados a violencia de género.
La causa no solo tiene impacto judicial, sino también institucional, ya que involucra a quien ocupó la máxima magistratura del país.
Ahora la definición queda en manos del juez Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio. Mientras tanto, la querella insiste en que el expediente ya cuenta con sustento suficiente para que el debate se realice ante un tribunal oral.
