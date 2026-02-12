Escala la causa por violencia de género: Fabiola Yañez no afloja y Alberto Fernández enfrentará un tribunal

La acusación fiscal por violencia de género

El Ministerio Público describió un contexto de violencia que, según la investigación, se habría extendido durante años. El fiscal sostuvo que existió un patrón de violencia psicológica sistemática, caracterizado por hostigamientos, controles, insultos y descalificaciones, en un marco de desigualdad de poder.

La acusación también menciona episodios de violencia física que habrían sido documentados mediante imágenes enviadas por la denunciante en 2021, elementos que dieron impulso formal a la investigación.

Para la fiscalía, la instrucción está concluida y no restan medidas probatorias esenciales. En ese escenario, el paso siguiente sería la realización del juicio oral y público.

Un caso sin precedentes

De avanzar el proceso a esa instancia, Alberto Fernández se convertiría en el primer ex presidente argentino en enfrentar un tribunal oral por delitos vinculados a violencia de género.

La causa no solo tiene impacto judicial, sino también institucional, ya que involucra a quien ocupó la máxima magistratura del país.

Ahora la definición queda en manos del juez Rafecas, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de elevación a juicio. Mientras tanto, la querella insiste en que el expediente ya cuenta con sustento suficiente para que el debate se realice ante un tribunal oral.

