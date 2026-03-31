Meta comenzó a probar una suscripción premium dentro de Instagram. El nuevo servicio, llamado Instagram Plus, se encuentra en fase de testeo en algunos mercados, entre ellos México, Japón y Filipinas, según informó el medio TechCrunch. Se trata de un plan pago que desbloquea funciones exclusivas dentro de la plataforma.
REDES SOCIALES
Instagram Plus: la nueva suscripción que prueba Meta
Meta comenzó a testear Instagram Plus en algunos países. Qué funciones incluye, cuánto cuesta y por qué marca un nuevo paso hacia redes sociales pagas.
Qué funciones incluye la suscripción premium
Entre las principales novedades aparece la posibilidad de ver una historia sin que el usuario lo sepa, incluso después de que haya expirado a las 24 horas. Además, quienes acceden al servicio pueden conocer cuántas veces otras personas vuelven a mirar sus propias historias.
Otra de las funciones permite crear listas ilimitadas de audiencia, lo que habilita segmentar quién ve cada contenido más allá de la opción de “Mejores Amigos”.
También se suma la opción de extender la duración de una historia por 24 horas adicionales y destacar una publicación semanal para aumentar su visibilidad, llevándola al inicio de la bandeja.
El paquete se completa con herramientas como un “superlike” animado y la posibilidad de buscar usuarios específicos dentro del listado de visualizaciones.
Cuánto cuesta Instagram Plus
Aunque no hay un precio oficial global, las pruebas detectadas en distintos países permiten estimar el valor de la suscripción.
Según capturas compartidas por usuarios, el servicio ronda los US$ 2 mensuales. En México, por ejemplo, se ubica en 39 pesos, mientras que en Japón ronda los 319 yenes y en Filipinas unos 65 pesos locales.
El precio relativamente bajo sugiere una estrategia orientada a facilitar la adopción, en un contexto donde los usuarios ya están expuestos a múltiples servicios pagos.
Un modelo que crece en redes sociales
El lanzamiento no es aislado. Otras plataformas ya avanzaron en esta dirección con resultados concretos.
Snapchat, por ejemplo, logró consolidar su versión paga con millones de usuarios, lo que confirma que existe demanda por funciones exclusivas dentro de redes sociales.
Este movimiento refleja un cambio en el modelo de negocio: las plataformas buscan generar ingresos directos de los usuarios y no depender únicamente de la publicidad.
Qué puede pasar con el lanzamiento
Por ahora, Instagram Plus sigue en fase de prueba y no hay confirmación de un lanzamiento global. La empresa continuará evaluando el comportamiento de los usuarios antes de expandir la suscripción.
Uno de los desafíos será evitar el rechazo en un escenario donde crece la saturación de servicios pagos.
El avance de este modelo plantea una transformación más profunda: la posibilidad de que, en el futuro, algunas funciones clave dentro de las redes sociales dejen de ser completamente gratuitas.
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