Instagram Plus: la nueva suscripción que prueba Meta

Cuánto cuesta Instagram Plus

Aunque no hay un precio oficial global, las pruebas detectadas en distintos países permiten estimar el valor de la suscripción.

Según capturas compartidas por usuarios, el servicio ronda los US$ 2 mensuales. En México, por ejemplo, se ubica en 39 pesos, mientras que en Japón ronda los 319 yenes y en Filipinas unos 65 pesos locales.

El precio relativamente bajo sugiere una estrategia orientada a facilitar la adopción, en un contexto donde los usuarios ya están expuestos a múltiples servicios pagos.

Un modelo que crece en redes sociales

El lanzamiento no es aislado. Otras plataformas ya avanzaron en esta dirección con resultados concretos.

Snapchat, por ejemplo, logró consolidar su versión paga con millones de usuarios, lo que confirma que existe demanda por funciones exclusivas dentro de redes sociales.

Este movimiento refleja un cambio en el modelo de negocio: las plataformas buscan generar ingresos directos de los usuarios y no depender únicamente de la publicidad.

Qué puede pasar con el lanzamiento

Por ahora, Instagram Plus sigue en fase de prueba y no hay confirmación de un lanzamiento global. La empresa continuará evaluando el comportamiento de los usuarios antes de expandir la suscripción.

Uno de los desafíos será evitar el rechazo en un escenario donde crece la saturación de servicios pagos.

El avance de este modelo plantea una transformación más profunda: la posibilidad de que, en el futuro, algunas funciones clave dentro de las redes sociales dejen de ser completamente gratuitas.

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