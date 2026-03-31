Un informe elaborado por Inquilinos Agrupados reveló un fuerte deterioro en la situación económica en todo el país. El estudio advierte que la crisis habitacional se profundizó y ya no se limita al acceso a la vivienda, sino que impacta de lleno en el empleo, los ingresos y el consumo básico. El drama de los alquileres.
CRISIS DE INQUILINOS
Alquileres en rojo: Mudarse por no poder pagar y ajustarse para llegar a fin de mes
Un informe elaborado por Inquilinos Agrupados advierte que la crisis habitacional se profundizó. Crece el endeudamiento ante los costos de los alquileres.
Por primera vez, las principales preocupaciones de aquellos que alquilan dejaron de centrarse en el hogar. Tal es así que el 96,4% de los encuestados identificó al salario como su principal problema, seguido por el empleo (94,6%) y, en tercer lugar, la vivienda (94,3%).
A raíz de este complejo panorama económico, el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar los costos del alquiler. La expulsión habitacional se manifestó con mayor intensidad en provincias como Neuquén, Córdoba y Buenos Aires, mientras que en Santa Fe (11,9%) y la Ciudad de Buenos Aires (9,4%) los niveles, aunque menores, siguen siendo significativos.
El drama de los alquileres
El peso del alquiler sobre los ingresos es otro de los factores críticos: siete de cada diez inquilinos enfrentan incrementos cada tres o cuatro meses, lo cual es casi imposible pensar en una planificación económica.
Por su parte, un tercio destina menos del 30% de sus ingresos mientras que otro grupo similar debe asignar alrededor del 50%, y el segmento más afectado llega a comprometer entre el 60% y el 100% de sus sueldos.
A su vez, la situación laboral también muestra señales de fragilidad. Es importante remarcar que, el 46% de los inquilinos tiene más de un trabajo, el 30% debió sumar una ocupación adicional y el 14% perdió algún empleo en el último tiempo, lo que exponer un escenario marcado por la inestabilidad.
Desde la organización advierten que no hay medidas en el corto plazo que modifiquen este escenario.
Como recomendación concreta para quienes deben firmar un contrato en el escenario actual, Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, insistió en la necesidad de articulación y representación.
Endeudarse para sobrevivir
En sintonía con los malabares a realizar frente a una realidad cada vez más compleja, el endeudamiento aparece como una herramienta cada vez más extendida para sostener gastos cotidianos.
El 70,9% de los inquilinos mantiene deudas activas, más de la mitad se endeudó para comprar alimentos y el 38,9% lo hizo para pagar el alquiler. Además, el 65,2% registra compromisos con tarjetas de crédito.
En paralelo, el ajuste en el consumo alcanza niveles críticos. El 65,1% de los encuestados aseguró haber reducido el gasto en alimentos y casi un tercio accede a una o dos comidas diarias. Para los jubilados, la situación es aún más delicada, con altos niveles de recorte alimentario y una fuerte incidencia del alquiler en sus ingresos.
En términos generales, el 89,6% de los hogares inquilinos tuvo que achicar sus gastos, lo que evidencia la magnitud de la crisis.
El escrito también advierte sobre un cambio estructural: crece la llamada "segunda generación inquilina", indicando que el acceso a una casa propia es cada vez un sueño más lejano en la Argentina.
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El constante deteriodo de los salarios, el empleo y la capacidad de pago