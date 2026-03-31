Alquileres en rojo: Mudarse por no poder pagar y ajustarse para llegar a fin de mes

A su vez, la situación laboral también muestra señales de fragilidad. Es importante remarcar que, el 46% de los inquilinos tiene más de un trabajo, el 30% debió sumar una ocupación adicional y el 14% perdió algún empleo en el último tiempo, lo que exponer un escenario marcado por la inestabilidad.

Desde la organización advierten que no hay medidas en el corto plazo que modifiquen este escenario.

"No hay política durante el gobierno de Javier Milei que pueda revertir esta situación. Lo primero que debe suceder es que gobierne un partido que priorice a los trabajadores y el acceso a la vivienda". "No hay política durante el gobierno de Javier Milei que pueda revertir esta situación. Lo primero que debe suceder es que gobierne un partido que priorice a los trabajadores y el acceso a la vivienda".

Como recomendación concreta para quienes deben firmar un contrato en el escenario actual, Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, insistió en la necesidad de articulación y representación.

image Una encuesta nacional de inquilinos expone el deterioro del bolsillo de los inquilinos argentinos: cae el poder de pago y se agrava la presión del alquiler.

Endeudarse para sobrevivir

En sintonía con los malabares a realizar frente a una realidad cada vez más compleja, el endeudamiento aparece como una herramienta cada vez más extendida para sostener gastos cotidianos.

El 70,9% de los inquilinos mantiene deudas activas, más de la mitad se endeudó para comprar alimentos y el 38,9% lo hizo para pagar el alquiler. Además, el 65,2% registra compromisos con tarjetas de crédito.

En paralelo, el ajuste en el consumo alcanza niveles críticos. El 65,1% de los encuestados aseguró haber reducido el gasto en alimentos y casi un tercio accede a una o dos comidas diarias. Para los jubilados, la situación es aún más delicada, con altos niveles de recorte alimentario y una fuerte incidencia del alquiler en sus ingresos.

image 7 de cada 10 inquilinos mantienen deudas activas para poder subsistir.

En términos generales, el 89,6% de los hogares inquilinos tuvo que achicar sus gastos, lo que evidencia la magnitud de la crisis.

El escrito también advierte sobre un cambio estructural: crece la llamada "segunda generación inquilina", indicando que el acceso a una casa propia es cada vez un sueño más lejano en la Argentina.

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El constante deteriodo de los salarios, el empleo y la capacidad de pago