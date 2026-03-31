El accidente que Luisana Lopilato nunca contó y casi le cuesta la vida

Según Lopilato, el accidente ocurrió cuando tenía entre ocho o nueve años, mientras acompañaba a su hermano, Darío Lopilato, a jugar fútbol.

¿Quién le salvó la vida a Luisana Lopilato cuando se electrocutó?

Lopilato relató que, en uno de esos días, comenzó a balancearse en un poste de luz en la plaza, sin notar que la tapa estaba abierta y un cable eléctrico estaba expuesto.

“Me empecé a electrocutar”, dijo crudamente.

De acuerdo con la actriz, su hermano se dio cuenta de la situación y fue él quien la salvó.

“Mi hermano me vio desde la cancha, salió y me pegó una patada. Literal”, relató Lopilato. “Si él no hacía eso me moría".

Este momento marcó para siempre a Luisana. "Mi hermano me salvó la vida”, destacó. "Nunca lo conté".

Darío Lopilato Darío Lopilato le salvó la vida a su hermana Luisana. Foto: Captura de video X 23/07/2025

¿Cómo arrancó la nueva temporada de otro día perdido?

Tal como informó Urgente24, desde el inicio, el ciclo de entrevistas, actualidad y humor, captó miradas gracias a su ritmo ágil y tono característico.

En materia de audiencia, el estreno comenzó con 6.3 puntos y escaló rápidamente hasta alcanzar los 7, manteniéndose estable durante toda la emisión. Esa performance evidenció una base consolidada que acompañó el retorno del conductor. La presencia de Evelyn Botto, en lugar de Laila Roth, también aportó frescura a la dinámica del envío.

Sin embargo, la competencia resultó exigente debido a una gala fuerte de Gran Hermano, que incluía eliminación y el ingreso de Tamara Paganini, logrando picos de 13 unidades de rating. Aunque el programa no lideró el promedio general, consiguió posicionarse con solidez dentro de su franja horaria.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 30/03/26 - VOLVIÓ ODP CON EL ENCANTO INTERNACIONAL DE LUISANA LOPILATO

¿Qué hacer si una persona ha sufrido una descarga eléctrica?

Ahora, tomando en cuenta lo ocurrido con Luisana Lopilato, es importante recordar lo que los expertos recomiendan hacer si una persona se está electrocutando. Esto es lo que sugiere la Clínica Mayo:

Desconecte la fuente de electricidad si es posible. De lo contrario, use un objeto que no conduzca la electricidad, hecho de cartón, plástico o madera para alejar la fuente de la persona lesionada y de usted.

No toque a una persona herida que todavía esté en contacto con una corriente eléctrica.

Llame al 911 o al número local de emergencias

No se acerque a cables de alto voltaje hasta que se haya cortado la corriente

No mueva a una persona que sufrió una herida por electricidad a menos que haya peligro inmediato.

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