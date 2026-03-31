Argentina siempre aparece en todo el mundo de alguna u otra forma. Esta vez nuestro país figura de una manera muy sentida y emocionante en la nueva película de Ryan Gosling llamada Proyecto Fin del Mundo. Un guiño auténtico a nuestro país que no pasó desapercibido.
GRAN GUIÑO
Argentina aparece en la nueva película de Ryan Gosling y genera emoción
Argentina, siempre presente en todos lados, aparece con un guiño fantástico en la nueva película de Ryan Gosling. Muy sentido.
Nuestro país tiene cultura, costumbres, arte y muchísimas cosas que siempre se destacan en el mundo. Una de ellas es la música y la cantidad de artistas consagrados e históricos que nacieron en este suelo. Por esa razón es más que especial la aparición argentina que ocurre en la película de Ryan Gosling.
Argentina se cuela en la película de Ryan Gosling
Proyecto Fin del Mundo es el nuevo filme protagonizado por Ryan Gosling y que supo cautivar a la audiencia más fiel del séptimo arte. La misma se trata sobre un profesor que despierta solo en una nave espacial, el mismo no recuerda quién es ni cómo llegó hasta ese lugar. Sin embargo, su memoria despierta y se da cuenta que tiene una misión: evitar que el Sol sufra una amenaza letal.
En un momento dado de la película hay un guiño muy importante a la Argentina, ya que comienza a sonar la canción "Gracias a la vida" donde se puede escuchar la icónica voz de Mercedes Sosa. Esta fue grabada en 1970 y a partir de ese momento se convirtió en un emblema no solo por la letra sino por el momento dado en el cual salió a la luz.
Eso no es todo, porque el gen argentino vuelve a decir presente en esta película con el clásico tanguero "El amanecer" de Roberto Firpo. El mismo ha sido compuesto en 1913 y a pesar de los años sigue más vigente que nunca, dejando una huella imborrable para todos.
A lo largo de la película hay muchas escenas heroicas, otras sumamente vulnerables y con un tinte emotivo que no deja indiferente a nadie. El acento rioplatense se hace presente en este filme que ya causa sensación en el cine y nadie se quiere perder.
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