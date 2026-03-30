La propuesta mexicana de The Office, disponible al completo en Prime Video, sigue el esquema de mockumentary de sus predecesoras: cámara en mano, situaciones incómodas y un jefe insoportable como eje dramático. Pero su apuesta es clara desde el primer episodio: contar México, no imitar a Estados Unidos.
SORPRESA MUNDIAL
La Oficina es un éxito: La versión mexicana de The Office explotó en Prime Video
La versión mexicana de The Office llegó a Prime Video con todas las fichas en contra: el peso de un clásico, un universo de casi 20 remakes internacionales.
Detrás del proyecto están Marcos Bucay como showrunner y Gaz Alazraki en la dirección, el mismo tándem que dio vida a Club de Cuervos, también para Prime Video. Esa experiencia se nota.
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Jero: el Michael Scott mexicano que funciona
El personaje central es Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla. Al igual que Michael Scott (versión americana) y David Brent (versión británica), Jero es un jefe incompetente cuya comicidad nace de una contradicción muy humana: el ego desmedido convive con una necesidad profunda de ser aceptado.
Vanidad, inmadurez y una búsqueda constante de aprobación son los ingredientes que, según el propio Ricky Gervais, definen a este arquetipo. En Jero funcionan. La vergüenza ajena y la ternura coexisten de forma efectiva.
Donde la serie gana terreno propio es en su retrato de la vida laboral mexicana. El segundo episodio —donde los empleados hacen cuentas desesperados por cobrar la quincena mientras el jefe quiere invitarlos a tomar algo— es su momento más auténtico.
"Somos un país con una tremenda precarización laboral, con una explotación campante", señaló Bonilla en declaraciones distribuidas por EFE. Esa denuncia, envuelta en comedia, es el sello diferencial de esta adaptación.
Lo que funciona y lo que puede mejorar
La serie tiene aciertos claros:
- Identidad local sólida: no calca el primer episodio de la versión británica, como suelen hacer los remakes.
- Elenco amplio y funcional, con figuras como Elena del Río, Armando Espitia y Fabrizio Santini.
- Ritmo de media hora que la hace accesible y fácil de consumir.
- Lidera el ranking de Prime Video México desde su estreno.
Pero también tiene flancos débiles:
- Los arquetipos son demasiado reconocibles: casi todos los personajes tienen un equivalente directo en versiones anteriores.
- Necesita tiempo para afianzarse: los primeros episodios no siempre logran que el humor incómodo aterrice bien.
- El peso de la comparación es inevitable para cualquier espectador familiarizado con el material original.
¿Cuánto se parece realmente a The Office original?
La estructura de partida es similar: amenaza de cierre, jefe egocéntrico, trabajadores atrapados. Pero el desarrollo toma distancia. Mientras The Office americana apuesta por la sátira corporativa, la versión mexicana se inclina hacia la denuncia social con humor, retratando condiciones laborales que resuenan de forma específica en México.
Para quienes no conocen las versiones anteriores, la experiencia es más limpia. Para los fans de la serie original, el disfrute llega filtrado por la comparación constante.
El mérito real está en no haberse rendido a la imitación fácil. En un universo de casi 20 versiones del mismo formato, encontrar voz propia es el logro más difícil, y esta serie da pasos concretos en esa dirección.
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