Eva De Dominici habló de 'Superman 2' y confirmó si será una villana

image Eva De Dominici evitó confirmar su participación en "Superman 2", pero dejó abierta la posibilidad con una respuesta medida en Luzu TV.

Pero después de eso, siguió: "Ojalá que me toque interpretar a un superhéroe. Me encantaría." Occhiato también recordó cuando Diego Maradona "manifestó" en una entrevista que le gustaría jugar en un Mundial (previo a la Copa del Mundo de 1986). "Podés decir que lo manifestaste acá", bromeó el conductor.

En la lógica de la industria, cuando hay contratos en negociación o acuerdos de confidencialidad en juego, responder así suele ser una forma de decir sin decir. No hay confirmación, es cierto, pero tampoco una negación clara, lo cual deja abierto un margen que en Hollywood muchas veces termina siendo una antesala del anuncio oficial.

Qué rol tendría y por qué puede cambiar la carrera de Eva De Dominici

El personaje que se rumorea que la actriz va a encarnar es Maxima, creada para DC Comics a fines de los años 80 con una particularidad: no responde al molde clásico de villana. En las historietas, ella intenta convertir a Superman en su pareja, volviéndose un personaje bastante ambiguo, con matices que pueden funcionar muy bien en una adaptación moderna.

Según diferentes medios especializados como Comic Book Movie, la idea de Man of Tomorrow (como se titula esta secuela) sería colocarla de antagonista secundaria frente a Brainiac, interpretado por el actor alemán Lars Eidinger. Si la colocan en ese lugar, formaría parte activa del conflicto central de una película que apunta a ser uno de los grandes estrenos de 2027.

image Maxima sería clave en la nueva película de DC Comics, que apunta a ser un éxito mundial.

Para dimensionar su potencial impacto, alcanza con mirar los números: las películas del universo DC suelen moverse en cifras que superan los 500 millones de dólares de recaudación mundial, según datos de la web Box Office Mojo. Dicho esto, la participación de la actriz la haría no solamente más visible, sino que la posicionaría dentro de una industria extremadamente competitiva.

De Dominici, que ya tiene recorrido en producciones internacionales y participaciones en cine (recientemente con "Homo Argentum"), aparece en un punto de su carrera donde este tipo de salto puede ser determinante. De saltar dentro de una franquicia que, pese a sus altibajos, sigue teniendo una enorme influencia en la cultura.

image Para De Dominici, significaría un salto fuerte en una industria cada vez más internacional. Fuente: Heroic Hollywood

Al mismo tiempo, el relanzamiento poco estable de James Gunn busca ordenar una saga que durante años mostró inconsistencias, y en ese proceso hay proyectos que también hacen dudar. Supergirl, por ejemplo, que viene de recibir un feedback mixto en funciones de prueba, con puntajes cercanos al 7/10 según se filtró en redes sociales, obliga al estudio a recalibrar su expectativas.

Y ahí es donde Man of Tomorrow cobra todavía más importancia, como pieza clave para sostener el nuevo rumbo del universo DC. En ese esquema, el posible ingreso de una actriz argentina como De Dominici forma parte de una tendencia más amplia de internacionalización del casting en Hollywood.

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