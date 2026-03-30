La película de Emerald Fennell, Cumbres Borrascosas, generó un enorme éxito en cines de todo el mundo. La versión protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi es muy aclamada y ahora va a llegar a las plataformas de streaming. Una noticia que generó mucho revuelo.
MUY ACLAMADA
El éxito de Cumbres Borrascosas llega al streaming: dónde y cuándo verla
La película de Cumbres Borrascosas con Jacob Elordi y Margot Robbie llegará a las plataformas de streaming tras su éxito en cines. ¿Dónde y cuándo verla?
Tras su arrollador éxito en los cines de todo el mundo, el clásico de Emily Brönte adaptado por Emerald Fennell llegará finalmente a las plataformas de streaming donde sin duda obtendrá millones de visualizaciones. Una película que supo generar muchísima controversia y disputa entre los amantes del libro.
Cumbres Borrascosas llega a plataformas de streaming
La película fue estrenada en cines a mediados de febrero y todavía sigue generando muchísimos comentarios y revuelo entre los fanáticos. Hubo quienes la amaron y lloraron con la historia, aunque también muchos la comparaban constantemente con el libro. En líneas generales la adaptación de Fennell tuvo un muy buen recibimiento de la crítica.
Ahora uno de los filmes más aclamados del año tendrá lugar en las plataformas de streaming. Para sorpresa de muchos, la misma no estará en Netflix ni tampoco en Amazon Prime (dos de las más reconocidas en la actualidad). Por el contrario, se podrá alquilar desde Mercado Play.
La plataforma Mercado Play pertenece a Mercado Libre y la misma contará con Cumbres Borrascosas. Aquellos usuarios de esta app van a poder "alquilar" la película a partir del 29 de marzo. Teniendo en cuenta que es una de las producciones más aclamadas del año, muchos van a querer verla una vez más y sin duda optarán por el pago de esta versión.
Ya que la película es de Warner Bros y hubo una fuerte disputa por quién comprará a la compañía, donde Netflix llevaba la delantera para adquirir la firma, es muy probable que dentro de poco podamos observar Cumbres borrascosas en la plataforma de la N roja.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de solo 5 capítulos que te atrapa desde el primer minuto
La miniserie de 8 capítulos extremadamente adictiva
Tiene 6 capítulos y es la miniserie que todos miran en una noche
La miniserie de 8 episodios que no vas a poder soltar ni un segundo