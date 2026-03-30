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El éxito de Cumbres Borrascosas llega al streaming: dónde y cuándo verla

La película de Cumbres Borrascosas con Jacob Elordi y Margot Robbie llegará a las plataformas de streaming tras su éxito en cines. ¿Dónde y cuándo verla?

30 de marzo de 2026 - 13:08
Cumbres borrascosas llega a las plataformas de streaming.

Cumbres borrascosas llega a las plataformas de streaming.

La película de Emerald Fennell, Cumbres Borrascosas, generó un enorme éxito en cines de todo el mundo. La versión protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi es muy aclamada y ahora va a llegar a las plataformas de streaming. Una noticia que generó mucho revuelo.

Tras su arrollador éxito en los cines de todo el mundo, el clásico de Emily Brönte adaptado por Emerald Fennell llegará finalmente a las plataformas de streaming donde sin duda obtendrá millones de visualizaciones. Una película que supo generar muchísima controversia y disputa entre los amantes del libro.

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Cumbres Borrascosas, la pel&iacute;cula que arras&oacute; en el cine.

Cumbres Borrascosas, la película que arrasó en el cine.

Cumbres Borrascosas llega a plataformas de streaming

La película fue estrenada en cines a mediados de febrero y todavía sigue generando muchísimos comentarios y revuelo entre los fanáticos. Hubo quienes la amaron y lloraron con la historia, aunque también muchos la comparaban constantemente con el libro. En líneas generales la adaptación de Fennell tuvo un muy buen recibimiento de la crítica.

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Ahora uno de los filmes más aclamados del año tendrá lugar en las plataformas de streaming. Para sorpresa de muchos, la misma no estará en Netflix ni tampoco en Amazon Prime (dos de las más reconocidas en la actualidad). Por el contrario, se podrá alquilar desde Mercado Play.

La plataforma Mercado Play pertenece a Mercado Libre y la misma contará con Cumbres Borrascosas. Aquellos usuarios de esta app van a poder "alquilar" la película a partir del 29 de marzo. Teniendo en cuenta que es una de las producciones más aclamadas del año, muchos van a querer verla una vez más y sin duda optarán por el pago de esta versión.

Ya que la película es de Warner Bros y hubo una fuerte disputa por quién comprará a la compañía, donde Netflix llevaba la delantera para adquirir la firma, es muy probable que dentro de poco podamos observar Cumbres borrascosas en la plataforma de la N roja.

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