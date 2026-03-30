El éxito de Cumbres Borrascosas llega al streaming: dónde y cuándo verla

La plataforma Mercado Play pertenece a Mercado Libre y la misma contará con Cumbres Borrascosas. Aquellos usuarios de esta app van a poder "alquilar" la película a partir del 29 de marzo. Teniendo en cuenta que es una de las producciones más aclamadas del año, muchos van a querer verla una vez más y sin duda optarán por el pago de esta versión.