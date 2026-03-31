Revés judicial para el Gobierno: La CGT advirtió que "no hay que dormirse"

* Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744

* Reducción del alcance de esa ley (menos trabajadores alcanzados)

* Regulación del trabajo en plataformas digitales

* Eliminación de la presunción de relación laboral

* Cambios en tercerización y responsabilidad de empleadores

* Reformas en: jornadas laborales, vacaciones y licencias

* Transformación en el régimen de despidos e indemnizaciones

* Eliminación del principio “in dubio pro operario”

* Restricciones a la actividad sindical y representación

* Cambios en el derecho de huelga

* Modificaciones en negociación colectiva

* Creación de fondos de cese laboral

* Derogación de la Ley de Teletrabajo N° 27.555

La CGT Rosario también celebró el fallo, con cautela

Tras la resolución del juez laboral, Raúl Ojeda, que hizo lugar a la medida cautelar que dejó en suspenso disposiciones clave de la Ley 27.802 por considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables, Lucero sostuvo que "El fallo a favor de la CGT es una gran noticia para el movimiento obrero".

A raíz de ello, el dirigente gremial remarcó que esto "demuestra que la estrategia de ir a la Justicia es válida, que se sostiene en el tiempo, más allá de las movilizaciones, de los paros". De manera continuada, agregó: "Es el momento de la Justicia y ese es uno de los tantos frentes".

"No hay que dormirse, seguramente el Gobierno va a apelar. Este es el primer round de un montón de datos y de debates que se van a tener que dar hacia el futuro". "No hay que dormirse, seguramente el Gobierno va a apelar. Este es el primer round de un montón de datos y de debates que se van a tener que dar hacia el futuro".

El también secretario general de Sadop Rosario insistió: "Para nosotros, lo importante es seguir exigiendo y reclamando que el Poder Judicial cumpla con su cometido, que es nada más ni nada menos que dar justicia a los argentinos y a las argentinas, así que hay que seguir movilizados, presionando, esperando que los jueces fallen conforme a derecho".

Lucero destacó que este fallo que suspende más de 80 artículos de la ley "es conforme a derecho porque protege a los trabajadores y a las trabajadoras, y deja sin efecto, por lo menos de manera cautelar, esta ley que es nefasta".

Como cierre, indicó que "Hay que ir a fondo para que la deje sin validez de manera definitiva".

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Una victoria de las y los trabajadores. pic.twitter.com/v7NSUet5Wh — Sadop Nación (@sadopnacion) March 30, 2026

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