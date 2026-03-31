ROSARIO. Tal lo informó Urgente24, este lunes (30/03), Javier Milei sufrió un revés judicial en la Reforma Laboral. En ese sentido, la CGT celebró el fallo que frena el proyecto de modernización propuesto por el Gobierno. Martín Lucero, secretario adjunto de la central obrera rosarina, aseguró que "Ahora hay que ir a fondo por su invalidez definitiva".
"ES EL PRIMER ROUND"
Revés judicial para el Gobierno: La CGT advirtió que "no hay que dormirse"
Tras el fallo contra la Reforma Laboral de Javier Milei, desde la CGT Rosario consideraron que "es una gran noticia" pero insisten en "seguir exigiendo".
Desde el Consejo Directivo Nacional de la central obrera describieron la decisión como un "paso fundamental en la defensa de los derechos del movimiento obrero organizado".
Revés judicial para Javier Milei
La Justicia decidió suspender de manera provisional más de 80 artículos de la nueva ley laboral, que buscaba reducir costos laborales y restringir el poder de los sindicatos.
La resolución se originó a partir de una presentación firmada por el triunvirato que conduce la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, que plantearon la inconstitucionalidad de distintos artículos de la norma sancionada el pasado 27 de febrero, y logró que el Juzgado Nacional del Trabajo interviniente ordenara la suspensión de los puntos cuestionados hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
Los principales ejes de los artículos suspendidos:
* Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
* Reducción del alcance de esa ley (menos trabajadores alcanzados)
* Regulación del trabajo en plataformas digitales
* Eliminación de la presunción de relación laboral
* Cambios en tercerización y responsabilidad de empleadores
* Reformas en: jornadas laborales, vacaciones y licencias
* Transformación en el régimen de despidos e indemnizaciones
* Eliminación del principio “in dubio pro operario”
* Restricciones a la actividad sindical y representación
* Cambios en el derecho de huelga
* Modificaciones en negociación colectiva
* Creación de fondos de cese laboral
* Derogación de la Ley de Teletrabajo N° 27.555
La CGT Rosario también celebró el fallo, con cautela
Tras la resolución del juez laboral, Raúl Ojeda, que hizo lugar a la medida cautelar que dejó en suspenso disposiciones clave de la Ley 27.802 por considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables, Lucero sostuvo que "El fallo a favor de la CGT es una gran noticia para el movimiento obrero".
A raíz de ello, el dirigente gremial remarcó que esto "demuestra que la estrategia de ir a la Justicia es válida, que se sostiene en el tiempo, más allá de las movilizaciones, de los paros". De manera continuada, agregó: "Es el momento de la Justicia y ese es uno de los tantos frentes".
El también secretario general de Sadop Rosario insistió: "Para nosotros, lo importante es seguir exigiendo y reclamando que el Poder Judicial cumpla con su cometido, que es nada más ni nada menos que dar justicia a los argentinos y a las argentinas, así que hay que seguir movilizados, presionando, esperando que los jueces fallen conforme a derecho".
Lucero destacó que este fallo que suspende más de 80 artículos de la ley "es conforme a derecho porque protege a los trabajadores y a las trabajadoras, y deja sin efecto, por lo menos de manera cautelar, esta ley que es nefasta".
Como cierre, indicó que "Hay que ir a fondo para que la deje sin validez de manera definitiva".
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