Reforma Laboral y Adornigate: Javier Milei cierra marzo bajo máxima presión política y económica

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Títulos de las 10:20: Economía, plano judicial, Adornigate, incrementos y Selección Argentina

Los principales títulos en Argentina reflejan una agenda marcada por reveses judiciales, datos económicos de último minuto y una fuerte conmoción social.

1. Dólar hoy: el Blue y el Oficial abren estables

En el inicio de la jornada bursátil, el dólar oficial cotiza a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubica en $1.425, tras haber subido 10 pesos en la jornada de ayer.

2. Revés judicial a la reforma laboral

La Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar de la CGT y suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la Ley 27.802 (reforma laboral). El Gobierno ya anunció que apelará el fallo para defender la desregulación.

3. Escándalo "Adornigate" bajo la lupa

La Justicia investiga la compra de un departamento en Caballito por parte del vocero Manuel Adorni por US$ 230.000. La operación llama la atención por el uso de una hipoteca privada otorgada por particulares y la falta de venta de propiedades previas.

4. Oficializan subas en las tarifas de Luz

El Boletín Oficial confirmó hoy nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que rigen desde mañana. Los aumentos llegan hasta el 2,4% e impactarán en hogares, comercios e industrias de todo el país.

5. Bono de $70.000 para Jubilados

El Gobierno formalizó mediante el Decreto 213/2026 el pago de un bono extraordinario de $70.000 para abril. Con este refuerzo y el aumento por movilidad, la jubilación mínima rondará los $380.000.

6. Conmoción por la tragedia escolar en Santa Fe

Sigue el impacto nacional por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años mató a un compañero e hirió a otros ocho con una escopeta. La comunidad realizó marchas pidiendo justicia y contención psicológica.

7. Protestas en Seguridad por bajos salarios

Las cinco fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Penitenciarios) convocaron a una marcha para el 2 de abril en reclamo por el deterioro de sus ingresos, generando tensión en la cartera de Seguridad.

8. Crisis en el sector de Discapacidad

Prestadores de todo el país denuncian que el Ejecutivo entró en cesación de pagos. Hubo tres días de paro nacional afectando servicios de rehabilitación, alimentación y transporte para personas con discapacidad.

9. Aumento en el Monotributo

Se confirmó una actualización del 14,29% en todas las categorías del Monotributo para el semestre que inicia en abril. El incremento busca ajustar las escalas tras la inflación del primer trimestre.

10. Fútbol: Selección Argentina y caso Tapia

En lo deportivo, la Selección Argentina juega hoy a las 20:15 contra Zambia. En lo institucional, la atención sigue sobre Claudio "Chiqui" Tapia, tras el procesamiento y embargo por presuntas irregularidades en aportes de la AFA.