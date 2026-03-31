Reforma Laboral y Adornigate: Javier Milei cierra marzo bajo máxima presión política y económica

El escenario político y económico amanece marcado por la suspensión de capítulos clave de la Reforma Laboral tras el fallo de la Justicia, lo que obliga al gobierno de Javier Milei a recalcular su estrategia legal. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni domina la conversación pública, mientras el mercado observa con cautela la escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el ingreso de divisas.
El oficialismo está utilizando el fallo favorable de YPF como un ariete político. La respuesta de Luis Caputo a Axel Kicillof busca despojar al kirchnerismo de su bandera de "soberanía energética" para instalar que el éxito es, en realidad, fruto de la confianza en el mercado.
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El tercer mes del año termina con un superávit financiero "de hierro" pero con una tensión social en aumento por la indexación de tarifas. El desafío del Gobierno para abril será que el impacto del gas no devore el optimismo generado por el fallo de YPF. Asimismo, el bono de $70.000 a jubilados actúa como un "amortiguador" mediático para intentar que el descontento por las tarifas no opaque los números de la macroeconomía.
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Argentina despide marzo con una fotografía de doble exposición. Por un lado, la imagen nítida de una macroeconomía que parece haber encontrado un piso de confianza en los mercados internacionales, apalancada por el giro pragmático en el caso YPF y la decisión política de desprenderse de activos ferroviarios deficitarios. Para el "Círculo Rojo" y los inversores de Wall Street, el país ha comenzado finalmente el proceso de despegue hacia una normalidad de mercado.
Sin embargo, al superponer la realidad del interior, la imagen se vuelve borrosa y cargada de estática. El inicio de abril no solo traerá el frío del otoño, sino el viento helado de las tarifas de gas que pondrá a prueba la resistencia de la clase media y el sector industrial pyme, el motor más sensible de la economía real. La pregunta que flota en el aire de las redacciones y los despachos oficiales es cuánto margen de maniobra queda para que el éxito financiero se transforme en bienestar cotidiano antes de que el humor social sufra un desgaste irreversible.
Pero quizás el desafío más urgente sea el intangible. La tragedia de San Cristóbal dejó una herida abierta que no se cierra con superávit ni con privatizaciones.
Cuenta regresiva para el segundo trimestre, donde la paciencia social será la moneda de cambio más cara de la gestión.
Un nuevo episodio de vuelos suspendidos o cancelados podría desatarse en Argentina en las próximas semanas tras la amenaza que ATEANAC lanzó durante la mañana del martes. El gremio de estatales aeronáuticos anticipó que la cautelar solicitada por la CGT y concedida por la Justicia ante la Reforma Laboral cortó los efectos que limitan la huelga por servicio esencial.
Bajo ese escenario, los líderes gremiales anticiparon que podrían regresar las medidas de fuerza que afectan directamente a los servicios programados, desestimando la obligatoriedad que impuso la normativa recientemente sancionada por el Congreso. Esto podría plasmarse a partir de la mitad de abril, cuando se cumpla el plazo de conciliación obligatoria ordenado por la Secretaría de Trabajo.
Es un rumor, pero ya está picando en los bloques legislativos de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso y de confirmarse es un problema para Karina Milei. Se trata del posible reemplazo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni por Horacio Marín (YPF).
Ya el 23/3 en Urgente24 advertimos que a Manuel Adorni no lo iban a echar pero que ya había comenzado la danza de nombres para su sucesión.
Jornada de lucha contra el cierre del programa "Volver al Trabajo"
Más de setenta organizaciones sociales darán comienzo este martes 31 de marzo a una Jornada Nacional de Lucha, luego de que el Gobierno anunciara a través del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, la baja a partir del mes de abril del Programa Volver al Trabajoque otorgaba un exiguo monto mensual a más de 950 mil beneficiarios, y decidiera reemplazarlo por un sistema de váuchers de capacitación.
En Rosario, trabajadores de diversos organismos nacionales se concentraron este lunes en las puertas de la Agencia Territorial de Sarmiento 919. Denunciaron que el plan de gobierno nacional es el "desguace sistemático", que deja a trabajadores sin empleo y a la ciudadanía sin derechos indispensables. El gremio anunció ollas y movilizaciones durante la semana.
Este martes, gremios realizan un corte de calle en la puerta de ANSES.
Gran cantidad de pasajeros permanecen varados en el aeropuerto internacional de Bariloche en la previa a Semana Santa, tras las nuevas cancelaciones de vuelos de la aerolínea Flybondi, que llevó a la Municipalidad local a intervenir de oficio.
Ante la falta de respuestas a los pasajeros, desde la Municipalidad de Bariloche informaron que la Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor (OMIDUC) desplegó un operativo de asistencia para brindar información y acompañamiento a usuarios afectados por la suspensión de servicios.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se ufanó del supuesto éxito de la operación militar estadounidense e israelí contra Irán, diciendo que los proyectiles lanzados por Teherán en las últimas 24 horas representan el nivel más bajo desde que se desató el conflicto, al mismo tiempo que aseguró que los próximos días serán decisivos en la guerra, en un contexto en el que dos mil marines estadounidenses desembarcan en el Golfo y aumenta la presencia militar de Washington en la región en medio de especulaciones de que se iniciará una fase terrestre de asedio.
Hegseth habló este martes en una rueda de prensa conjunta con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, horas después de que el presidente Donald Trump embistiera a través de las redes sociales contra los aliados europeos porque estos no entraron en su guerra y les advirtiera que se las arreglarán solos para defender a sus barcos en el Estrecho de Omruz, bajo bloqueo iraní.
"Trump y Milei comparten una misma visión para hacer que las Américas vuelvan a ser grandes otra vez"
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, compartió este martes en redes sociales una foto del encuentro del cual participó ayer en Casa Rosada junto al presidente Javier Milei y el senador norteamericano Rand Paul.
"El presidente Trump y el presidente @JMilei comparten una misma visión para hacer que las Américas vuelvan a ser grandes otra vez. ¡Una señal clara del nuevo rumbo que comparten nuestras naciones! Gran encuentro entre el presidente Milei y el senador Paul. MAAGA!", publicó.
Panorama de las provincias: Violencia escolar, crisis en el transporte y alertas meteorológicas
La agenda informativa en las provincias argentinas combina la conmoción por hechos de violencia escolar, conflictos gremiales por el transporte y alertas meteorológicas extremas que afectan desde el Norte hasta la Patagonia.
1. Santa Fe: Conmoción nacional y nuevos protocolos
El tiroteo en una escuela de San Cristóbal domina la agenda regional y nacional. Tras la muerte de un alumno, el Ministerio de Educación de Córdoba y otras provincias anunciaron hoy la implementación de protocolos de urgencia para la detección de armas en establecimientos educativos. En Rosario, se mantienen las guardias mínimas en escuelas tras amenazas preventivas.
2. Córdoba: Juicio por estafas turísticas y calor extremo
Judiciales: Comenzó esta mañana el juicio contra la mayorista TN SRL por más de 50 hechos de estafas en paquetes turísticos, un caso que afecta a cientos de damnificados cordobeses.
Clima: Con una máxima prevista de 34°C, la provincia atraviesa un "otoño tropical" que mantiene en alerta al sistema eléctrico por picos de consumo.
3. Chaco y Corrientes: Crisis en el transporte y empleo
Paro de Colectivos: En Corrientes se cumple una nueva jornada de paro total, mientras que en Resistencia el servicio es limitado. Las empresas denuncian que la quita de subsidios nacionales hace insostenible la operación.
Informe UBA: Un estudio de la UBA publicado hoy advierte que Chaco es una de las 14 provincias que lideran la caída del empleo formal en el primer trimestre de 2026.
4. Patagonia: Alerta Naranja por vientos huracanados
Chubut y Río Negro: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la Alerta Naranja. Se registran ráfagas que superan los 100 km/h en Comodoro Rivadavia y la zona costera, provocando la suspensión de clases y actividades portuarias.
Vaca Muerta (Neuquén): Pese al clima, se anunciaron inversiones récord para la expansión de la infraestructura de gas, aunque los gremios locales advierten sobre el impacto de la reforma laboral en las condiciones de seguridad.
5. Buenos Aires (Interior): Tarifas y emergencia hídrica
Aumentos: En ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata, los portales locales destacan el impacto de las nuevas tarifas de luz y gas que rigen desde mañana, con fuertes críticas de las cámaras de comercio.
Sector Agro: Productores del noroeste bonaerense piden declarar la emergencia hídrica tras las intensas lluvias de la última semana que anegaron caminos rurales.
6. NOA (Salta y Tucumán): Alerta por tormentas fuertes
Rige una alerta amarilla por tormentas severas con potencial caída de granizo. En Tucumán, el foco está puesto en la prevención de inundaciones en zonas pedemontanas tras un verano de precipitaciones récord.
Desde el inicio se dijo que la 'causa Cuadernos de la Corrupción' estaba contaminada por la política: Mauricio Macri contra Cristina Fernández de Kirchner. Quienes lo niegan afirman que, en ese caso, debió explotar en la carrera electoral 2019, no antes.
En concreto, los supuestos apuntes del chofer Oscar Centeno acerca de la corrupción en la contratación de constructoras por el Estado Nacional durante los días K. Conociendo todos la verdadera historia de los Macri / SOCMA, provocó enojos eternos contra el hijo de Franco.
Manuel Adorni mantuvo un encuentro con Nicolás Pino
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
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31-03-2026 11:01
La Justicia ordenó que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario, lo que implica actualizar los salarios docentes, las becas y los programas de investigación.
El tribunal conformado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán dio lugar a la presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional y varias casas de estudios. En ese sentido, resaltó que "no debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo".
"Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo suspendió su vigencia con sustento en otra ley del Congreso de la Nación", recordaron los magistrados. No obstante, consideraron que "la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación", por lo que confirmaron la obligatoriedad de ejecutarla.
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31-03-2026 10:57
Clases públicas de universitarios frente al domicilio de Manuel Adorni
En medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán una jornada de clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, donde hay un operativo de seguridad de la Policía Federal.
La protesta es impulsada por agrupaciones de izquierda, en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios. La propiedad del jefe de Gabinete es una de las que está bajo la lupa de la Justicia.
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31-03-2026 10:54
A partir de la administración libertaria, la crisis laboral se profundiza
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 38%, mientras que la caída en 2025 fue de 9%, y se ubica en un nivel inferior al 2001. Por su parte, el empleo formal registra caídas por ocho meses consecutivos.
El trabajo asalariado en el sector formal, en diciembre de 2025 representaba en total una pérdida de 109 mil puestos de trabajo (-1,1%) respecto de diciembre de 2024 y de 289 mil puestos laborales (-2,8%) respecto de noviembre de 2023. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Es decir que el empleo mostró diversas tendencias durante los últimos tres años. Cayó desde septiembre de 2023 a agosto de 2024, mostró señales de estancamiento y leves alzas y bajas hasta abril de 2025. Sin embargo desde mayo a diciembre de 2025 se hundió, con una profundización en octubre y una moderación posterior durante los últimos dos meses.
La guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha provocado un arrastre regional, el bloqueo de Ormuz e importantes daños colaterales en infraestructuras críticas indispensables para el mercado mundial del crudo y el gas, parece prolongarse más de lo esperado, con una nueva oleada de misiles iraníes interceptados en Riad este martes y un petrolero kuwaití completamente cargado que ardió en llamas en esta jornada frente a las costas de Dubái.
Las autoridades de Dubái, uno de los países sunitas que alberga bases estadounidenses, confirmaron a la agencia de noticias Reuters del incendio a bordo del Al-Salmi, con bandera kuwaití, tras un ataque con drones iraníes. Los funcionarios divulgaron que las llamas fueron controladas y que no hubo ninguna fuga de petróleo ni heridos entre la tripulación de dicha embarcación petrolera atacada, propiedad de Kuwait Petroleum Corp. Solo el casco resultó dañado.
Los detalles de la compra del departamento del barrio de Caballito por parte de Manuel Adorni, donde figuran dos mujeres acreedoras de la hipoteca utilizada por el funcionario que dijeron no conocerlo, reavivaron la polémica por el patrimonio del jefe de ministros y este martes (31/3) pidieron citar a la escribana que intervino en la operación.
Anoche, la periodista Cristina Pérez denunció que el departamento del barrio de Caballito que compró Manuel Adorni lo habría pagado a la mitad de su valor real de mercado y gracias a un crédito que le dieron las mismas vendedoras quienes habrían perdido fortuna en la operación.
Este martes (31/3) el diputado nacional Esteban Paulón, que denunció a Adorni por su viaje a Punta del Este junto con otros legisladores, presentó una ampliación de la denuncia contra el Jefe de Gabinete para que se cite a prestar declaración testimonial a la escribana que celebró la operación de compra del departamento de Caballito y de Indio Cuá.
Hora de ajustar cuentas: Javier Milei se está derrumbando en la credibilidad social y muchos peronistas no quieren quedar 'pegados' a la impopularidad presidencial. Esto explica las declaraciones del diputado nacional Pablo Yedlin (UxP / Tucumán) respecto del gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista con peluca.
En una entrevista con LG Play (de La Gaceta, de San Miguel de Tucumán), Yedlin dijo que “el gobernador no cumplió” lo prometido en el acuerdo que permitió la unidad 2025, ya que Javier Noguera tenía que integrar el bloque Unidad por la Patria (UP) pero se sumó al bloque jaldista Independencia, que vota con Milei.
Boletín Oficial del día: Resoluciones económicas, ajustes en seguridad y beneficios previsionales
1. Economía y Seguridad Social
Bono para Jubilados (Decreto 213/2026): Se formalizó el pago de una ayuda económica previsional de $70.000 para el mes de abril. Alcanza a quienes perciben la mínima y titulares de pensiones no contributivas (PUAM). Con este bono y el aumento por movilidad (2,9%), el haber mínimo se ubica en torno a los $380.000.
Tarifas de Electricidad (ENRE): Las resoluciones 180/2026 a 187/2026 establecen los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras. Se confirma un ajuste promedio del 2% al 2,4% en las boletas de luz que comenzará a impactar en los consumos de abril.
Aumento en el Monotributo: Se oficializó la actualización de las escalas y cuotas mensuales con un incremento del 14,29%, ajustando los topes de facturación para el próximo semestre.
2. Seguridad y Defensa
Competencias en Seguridad (Decreto 215/2026): El Poder Ejecutivo asignó nuevas competencias operativas al Ministerio de Seguridad, optimizando la coordinación de fuerzas federales en zonas de alta conflictividad.
Promociones en Prefectura (Decreto 214/2026): Se publicaron las promociones y ascensos del personal superior de la Prefectura Naval Argentina, correspondientes al ciclo 2025-2026.
3. Agricultura y Producción
Identificación Geográfica (Resolución 31/2026): La Secretaría de Agricultura aprobó el protocolo de producción para el "Queso de Tafí del Valle", otorgándole la protección de Indicación Geográfica (I.G.). Esto busca potenciar la exportación y el valor agregado de este producto regional.
Industria y PyMEs: Mediante el Decreto 215 se reasignaron facultades dentro de la Secretaría de Industria para agilizar trámites de importación de insumos productivos.
4. Salud y Regulación Nuclear
Seguridad Radiológica: La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió sanciones (Resolución 53/2026) a empresas del sector por incumplimientos en el transporte de material radiactivo, tras incidentes de seguridad reportados en el último mes.
Superintendencia de Servicios de Salud: La Resolución 551/2026 establece nuevos controles sobre las cartillas de las prepagas para garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO).
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31-03-2026 10:20
Títulos de las 10:20: Economía, plano judicial, Adornigate, incrementos y Selección Argentina
Los principales títulos en Argentina reflejan una agenda marcada por reveses judiciales, datos económicos de último minuto y una fuerte conmoción social.
1. Dólar hoy: el Blue y el Oficial abren estables
En el inicio de la jornada bursátil, el dólar oficial cotiza a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue se ubica en $1.425, tras haber subido 10 pesos en la jornada de ayer.
2. Revés judicial a la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar de la CGT y suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la Ley 27.802 (reforma laboral). El Gobierno ya anunció que apelará el fallo para defender la desregulación.
3. Escándalo "Adornigate" bajo la lupa
La Justicia investiga la compra de un departamento en Caballito por parte del vocero Manuel Adorni por US$ 230.000. La operación llama la atención por el uso de una hipoteca privada otorgada por particulares y la falta de venta de propiedades previas.
4. Oficializan subas en las tarifas de Luz
El Boletín Oficial confirmó hoy nuevos cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que rigen desde mañana. Los aumentos llegan hasta el 2,4% e impactarán en hogares, comercios e industrias de todo el país.
5. Bono de $70.000 para Jubilados
El Gobierno formalizó mediante el Decreto 213/2026 el pago de un bono extraordinario de $70.000 para abril. Con este refuerzo y el aumento por movilidad, la jubilación mínima rondará los $380.000.
6. Conmoción por la tragedia escolar en Santa Fe
Sigue el impacto nacional por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años mató a un compañero e hirió a otros ocho con una escopeta. La comunidad realizó marchas pidiendo justicia y contención psicológica.
7. Protestas en Seguridad por bajos salarios
Las cinco fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Penitenciarios) convocaron a una marcha para el 2 de abril en reclamo por el deterioro de sus ingresos, generando tensión en la cartera de Seguridad.
8. Crisis en el sector de Discapacidad
Prestadores de todo el país denuncian que el Ejecutivo entró en cesación de pagos. Hubo tres días de paro nacional afectando servicios de rehabilitación, alimentación y transporte para personas con discapacidad.
9. Aumento en el Monotributo
Se confirmó una actualización del 14,29% en todas las categorías del Monotributo para el semestre que inicia en abril. El incremento busca ajustar las escalas tras la inflación del primer trimestre.
10. Fútbol: Selección Argentina y caso Tapia
En lo deportivo, la Selección Argentina juega hoy a las 20:15 contra Zambia. En lo institucional, la atención sigue sobre Claudio "Chiqui" Tapia, tras el procesamiento y embargo por presuntas irregularidades en aportes de la AFA.
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31-03-2026 10:15
Súper martes en Diputados
Pasó el receso, terminaron las extraordinarias y a un mes de inicio del período formal de sesiones, el Congreso Nacional sigue adelante en la conformación de comisiones.
Por el lado de Diputados este será un súper martes en el que se integrarán y se dispondrán autoridades de ocho grupos de trabajo, uno de ellos clave. Se trata de Juicio Político que en los dos años y cuatro meses de presidencia de Martín Menem en la Cámara baja no se llegó a conformar y La Libertad Avanza podría reclamar para Lilia Lemoine.
Pero eso será a la tarde, como última reunión del día.
Antes, a las 12.30, está convocada la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.
A las 13.15 será el turno de Comunicaciones e Informática; 45 minutos después, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y, más tarde, Peticiones, Poderes y Reglamento.
A las 15.30 está agendada la cita para otra comisión clave en los proyectos del gobierno nacional: Minería.
Para las 16.15 queda la conformación y elección de autoridades de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
A las 17, llegará el turno de Libertad de Expresión para culminar la jornada, tres cuartos de hora después, con Juicio Político.
Un informe elaborado por Inquilinos Agrupados reveló un fuerte deterioro en la situación económica en todo el país. El estudio advierte que la crisis habitacional se profundizó y ya no se limita al acceso a la vivienda, sino que impacta de lleno en el empleo, los ingresos y el consumo básico. El drama de losalquileres.
Por primera vez, las principales preocupaciones de aquellos que alquilan dejaron de centrarse en el hogar. Tal es así que el 96,4% de los encuestados identificó al salario como su principal problema, seguido por el empleo (94,6%) y, en tercer lugar, la vivienda (94,3%).
Último adiós a Ian, el adolescente asesinado en San Cristóbal
Pasadas las 22 de este lunes comenzó el velatorio de Ian, el adolescente de 13 años que murió tras el tiroteo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal.
La despedida se inició pocos minutos después del homenaje con velas que le realizaron amigos, compañeros y vecinos en la puerta del establecimiento educativo. Luego, familiares y allegados se trasladaron a una sala velatoria ubicada en el centro de la ciudad, donde durante la mañana de este martes continuaban acercándose personas para darle el último adiós en medio de un profundo clima de dolor.
Según se informó, el cuerpo de Ian será trasladado a las 10.30 desde la sala velatoria, ubicada en la zona de Sarmiento y Alvear, hacia el cementerio municipal de San Cristóbal, donde se llevará a cabo la inhumación.
A 24 horas del hecho que conmocionó al territorio provincial, los ojos del país continúan posándose en San Cristóbal. La tragedia sigue dando que hablar y, tras el estruendo de los disparos, comenzó a emerger un ruido más sordo pero igual de peligroso: las denuncias de bullying.
A pesar de la gravedad del hecho, la situación judicial del menor de 15 años es compleja. La causa quedó en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, pero la reciente modificación de la Ley de Imputabilidad aprobada en el Congreso aún no entró en vigencia, lo que limita las medidas punitivas inmediatas.
El entorno familiar del adolescente es hoy un punto clave en la investigación.
La inflación se acerca cada vez más al 3% aunque Javier Milei y Luis Caputo insisten que para agosto podría empezar con “0”, pero los aumentos generalizados en los costos de los servicios públicos y otros rubros dificultan la meta y suman presión en la sociedad. Abril empieza con aumentos que van desde los alquileres a los peajes.
El cuarto mes del año llega con importantes golpes al bolsillo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025.
Se trata de un dato aguardado con expectativa, ya que puede brindarle al Gobierno un respiro en medio de las discusiones sobre la actualidad económica de los argentinos. El reporte se difundirá a las 16.
El índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre 2024, lo cual significó un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%).
Cristina Pérez denunció que el departamento del barrio de Caballito que compró Manuel Adorni lo habría pagado a la mitad de su valor real de mercado y gracias a un crédito que le dieron las mismas vendedoras quienes habrían perdido fortuna en la operación.
La operación se realizó con una hipoteca no bancaria de dueñas que perdieron cerca de US$ 200.000 dólares en apenas 4 meses, según la versión del jefe de gabinete de Javier Milei.
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