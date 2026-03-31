Descuentos en free shop: Las ofertas bomba que te hacen ahorrar de verdad

En Argentina, uno de los puntos más importantes es Tierra del Fuego, donde rige un sistema de promoción económica que favorece la venta de productos sin carga impositiva completa. Esto permite que ciertos artículos, especialmente electrónicos y perfumes, se consigan a valores más bajos que en el resto del país.

Además, las promociones comerciales como 2x1, descuentos por volumen o packs especiales potencian aún más el ahorro.

¿Cómo aprovechar los descuentos en free shop online en Argentina?

El canal digital se convirtió en una de las formas más prácticas de acceder a los descuentos en free shop. A través de la web oficial de Duty Free Shop Argentina, los usuarios pueden explorar ofertas, comparar precios y reservar productos antes de viajar o retirarlos en puntos específicos.

A esto se suman beneficios adicionales, durante marzo, por ejemplo, hubo promociones bancarias con un 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés mediante Banco Nación y la billetera MODO, con topes que alcanzan los $40.000 por usuario.

free shop ofertas y descuentos 2

Descuentos en free shop en Ushuaia: ¿Qué conviene comprar?

El free shop de Ushuaia es uno de los más buscados del país. Ahí, los descuentos en free shop se extienden a múltiples categorías. En electrónica, se destacan celulares de última generación como iPhone, Samsung y Xiaomi, además de notebooks y consolas.

Durante eventos especiales como el “Electro Sale”, se registraron rebajas de hasta el 40%, acercando los precios a valores internacionales. Tambiénel sector de perfumería y delicatessen atrae a los consumidores, con whiskies premium y chocolates importados que suelen volar de las góndolas.

Más noticias en Urgente24

Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA

La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social

Volkswagen Amarok 2027: El giro polémico que sacude el mercado

El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve

La miniserie de 8 capítulos extremadamente adictiva