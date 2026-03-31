Los descuentos en free shop vuelven a seducir a los compradores con productos premium, marcas internacionales y precios que, en algunos casos, quedan hasta un 30% por debajo del valor normal. Y con esto, las promociones especiales, los beneficios impositivos y compras online amplían el acceso a estas oportunidades.
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Descuentos en free shop: Las ofertas bomba que te hacen ahorrar de verdad
El canal digital se convirtió en una de las formas más prácticas de acceder a los descuentos en free shop.
¿Qué descuentos en free shop se pueden encontrar hoy?
Los descuentos en free shop abarcan una amplia gama de productos, desde perfumes de lujo hasta chocolates y bebidas premium. En la sección de promociones online, se destacan fragancias de marcas internacionales como Calvin Klein, Versace y Ralph Lauren con rebajas que, en algunos casos, superan el 50% sobre el precio libre de impuestos.
También aparecen oportunidades en el rubro alimentos, con chocolates reconocidos como Toblerone y Lindt, además de bebidas de alta gama como Moët & Chandon o Johnnie Walker. En paralelo, el segmento de cosmética incluye firmas como Clinique y Estée Lauder, que suelen tener precios más competitivos que en tiendas tradicionales.
Descuentos en free shop: ¿Por qué son más baratos los productos?
La clave de los descuentos en free shop está en los beneficios impositivos. Estos comercios operan bajo regímenes especiales que eliminan o reducen impuestos.
En Argentina, uno de los puntos más importantes es Tierra del Fuego, donde rige un sistema de promoción económica que favorece la venta de productos sin carga impositiva completa. Esto permite que ciertos artículos, especialmente electrónicos y perfumes, se consigan a valores más bajos que en el resto del país.
Además, las promociones comerciales como 2x1, descuentos por volumen o packs especiales potencian aún más el ahorro.
¿Cómo aprovechar los descuentos en free shop online en Argentina?
El canal digital se convirtió en una de las formas más prácticas de acceder a los descuentos en free shop. A través de la web oficial de Duty Free Shop Argentina, los usuarios pueden explorar ofertas, comparar precios y reservar productos antes de viajar o retirarlos en puntos específicos.
A esto se suman beneficios adicionales, durante marzo, por ejemplo, hubo promociones bancarias con un 10% de reintegro y hasta tres cuotas sin interés mediante Banco Nación y la billetera MODO, con topes que alcanzan los $40.000 por usuario.
Descuentos en free shop en Ushuaia: ¿Qué conviene comprar?
El free shop de Ushuaia es uno de los más buscados del país. Ahí, los descuentos en free shop se extienden a múltiples categorías. En electrónica, se destacan celulares de última generación como iPhone, Samsung y Xiaomi, además de notebooks y consolas.
Durante eventos especiales como el “Electro Sale”, se registraron rebajas de hasta el 40%, acercando los precios a valores internacionales. Tambiénel sector de perfumería y delicatessen atrae a los consumidores, con whiskies premium y chocolates importados que suelen volar de las góndolas.
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