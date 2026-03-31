El próximo domingo 5 de abril se celebran las Pascuas y muchos buscan no solo reunirse en familia, sino también descuentos reales en huevos para regalar a los más chicos o compartir en la mesa. Supermercados están ofreciendo promociones irresistibles como 2x1 que te van a salvar.
AHORRO
Supermercados arrasan con 2x1 en huevos de Pascuas y descuentos imperdibles
Las Pascuas están caer y distintos supermercados se encuentran ofreciendo descuentos en huevos. Hay para todos los bolsillos y gustos.
La tradición de las Pascuas está más vigente que nunca y muchos anhelan poder comprar huevos de chocolate tanto para regalar como para hacerse un autoregalo. Algunos precios son desorbitantes pero la buena noticia es que varios supermercados se unieron para ofrecer descuentos en muchas variedades, marcas y tamaños.
Supermercados liquidan huevos de Pascuas muy baratos
Uno de los supermercados que sorprende con los descuentos es Dia. El mismo ofrece 2x1 en una amplia variedad de huevos de Pascuas y de las marcas más buscadas. Por ejemplo los Kinder de 150g cuestan $15.450 cada uno y podés llevar dos por un total de $30.900. Ferrero Rocher también entra en la promoción, donde ambas unidades quedan en $37.500. Otras variedades muy buscadas son Milka (dos por $21.000), Shot ($25.000) o Bon o Bon ($14.000).
El otro supermercado donde vas a encontrar ofertas en huevos de Pascuas es Carrefour. La cadena ofrece 2x1 presentando Mi Carrefour, aunque para el público general tienen 80% de descuento. Por el momento hay promociones en variedades chicas o los llamados mini huevos. Sin embargo, a medida que pasa la semana agregan más opciones.
Estos huevos son de menos de 30g y son ideales para comprar varios y repartir en familias muy numerosas, para los adultos o llevar a un almuerzo familiar y no ir con las manos vacías. Las variedades son Bon o Bon (cada uno $1377), Cofler Block ($1377), Milka ($1440), Kinder Sorpresa ($1661).
Siempre hay que estar atento no solo en los supermercados de cadena sino también en kioscos, almacenes, supermercados chinos o comercios que tengamos cerca de casa para comparar precios o ver ofertas. Los últimos días previos a las Pascuas las promociones son mucho mayores y todos aprovechan para comprar sin gastar de más.
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