Supermercados arrasan con 2x1 en huevos de Pascuas y descuentos imperdibles

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Supermercados liquidan huevos de Pascuas muy baratos

Uno de los supermercados que sorprende con los descuentos es Dia. El mismo ofrece 2x1 en una amplia variedad de huevos de Pascuas y de las marcas más buscadas. Por ejemplo los Kinder de 150g cuestan $15.450 cada uno y podés llevar dos por un total de $30.900. Ferrero Rocher también entra en la promoción, donde ambas unidades quedan en $37.500. Otras variedades muy buscadas son Milka (dos por $21.000), Shot ($25.000) o Bon o Bon ($14.000).