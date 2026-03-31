COMBO EXPLOSIVO
Alertas en AMBA por tormentas previas al finde largo
Calor extremo, humedad y tormentas en la previa del fin de semana largo ponen en alerta el centro de la Argentina incluida el AMBA.
La combinación no es menor: calor sostenido por encima de los 30°C, aire cargado de humedad y un frente inestable que puede derivar en lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.
Calor que no afloja
El norte del país será el epicentro de las temperaturas más extremas. Provincias como Misiones y Formosa registrarán máximas entre 35°C y 37°C , mientras que en ciudades como Resistencia o Goya los valores se mantendrán elevados durante varios días.
AMBA
Pero el AMBA no queda afuera: si bien las marcas serán algo más moderadas, el combo con la humedad generará una sensación térmica más alta y un clima pesado.
Tormentas fuertes y riesgo de fenómenos severos
El SMN emitió alertas amarillas por tormentas en una amplia franja del país, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Pampa, entre otras.
Se esperan:
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Lluvias intensas en cortos períodos
Actividad eléctrica frecuente
Posible caída de granizo
Ráfagas que pueden superar los 90 km/h
Los acumulados de precipitación oscilarán entre 50 y 100 mm, con posibilidad de quedar superados.
Viento extremo en el sur
La Patagonia también está bajo vigilancia. En provincias como Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
AMBA a diario
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Miércoles 1/4: Jornada clave. Máxima cercana a 30°C con tormentas en aumento. Chaparrones aislados por la mañana que se intensifican hacia la tarde/noche (probabilidad entre 40% y 70%).
Jueves 2/4: Persisten lluvias y tormentas durante la mañana. Mejora gradual hacia la noche. Máxima: 29°C.
Viernes 3/4: Transición. Cielo mayormente nublado, con mejoras hacia el final del día.
Sábado 4/4: Llega el alivio. Baja la temperatura (máxima de 25°C) y disminuye la inestabilidad.
Alertas
El sistema de alertas abarca desde el NOA hasta la Patagonia, con tormentas fuertes en provincias del centro y norte, vientos intensos en el sur y calor extremo en el Litoral.
En la provincia de Buenos Aires, el foco está puesto en el sur y el interior, donde las tormentas podrían ser localmente severas.
Clave: Inestabilidad
El dato central es el deterioro del clima coincide con el inicio del fin de semana largo, lo que puede afectar traslados, turismo y actividades al aire libre.
La mejora llegará recién entre viernes y sábado, con un descenso térmico que marcará el fin del episodio de calor extremo.
Conclusión:
Calor, humedad y tormentas forman un combo incómodo —y potencialmente peligroso— que obliga a seguir de cerca los reportes oficiales. El alivio llega, pero no antes de atravesar un tramo climático exigente.
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