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Alertas en AMBA por tormentas previas al finde largo

Calor extremo, humedad y tormentas en la previa del fin de semana largo ponen en alerta el centro de la Argentina incluida el AMBA.

31 de marzo de 2026 - 20:20
La ciudad tiene fuertes chances de mostrar el cielo cargado de agua.

La ciudad tiene fuertes chances de mostrar el cielo cargado de agua.

GUILLERMO CARRIL
Por GUILLERMO CARRIL

El clima entra en una fase crítica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): altas temperaturas, humedad sofocante y tormentas fuertes configuran un escenario inestable justo antes del fin de semana XXL. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas en gran parte del país.

La combinación no es menor: calor sostenido por encima de los 30°C, aire cargado de humedad y un frente inestable que puede derivar en lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.

Calor que no afloja

El norte del país será el epicentro de las temperaturas más extremas. Provincias como Misiones y Formosa registrarán máximas entre 35°C y 37°C , mientras que en ciudades como Resistencia o Goya los valores se mantendrán elevados durante varios días.

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AMBA

Pero el AMBA no queda afuera: si bien las marcas serán algo más moderadas, el combo con la humedad generará una sensación térmica más alta y un clima pesado.

Tormentas fuertes y riesgo de fenómenos severos

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas en una amplia franja del país, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Pampa, entre otras.

Se esperan:

  • Lluvias intensas en cortos períodos

  • Actividad eléctrica frecuente

  • Posible caída de granizo

  • Ráfagas que pueden superar los 90 km/h

Los acumulados de precipitación oscilarán entre 50 y 100 mm, con posibilidad de quedar superados.

Viento extremo en el sur

La Patagonia también está bajo vigilancia. En provincias como Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

AMBA a diario

  • Miércoles 1/4: Jornada clave. Máxima cercana a 30°C con tormentas en aumento. Chaparrones aislados por la mañana que se intensifican hacia la tarde/noche (probabilidad entre 40% y 70%).

  • Jueves 2/4: Persisten lluvias y tormentas durante la mañana. Mejora gradual hacia la noche. Máxima: 29°C.

  • Viernes 3/4: Transición. Cielo mayormente nublado, con mejoras hacia el final del día.

  • Sábado 4/4: Llega el alivio. Baja la temperatura (máxima de 25°C) y disminuye la inestabilidad.

Alertas

El sistema de alertas abarca desde el NOA hasta la Patagonia, con tormentas fuertes en provincias del centro y norte, vientos intensos en el sur y calor extremo en el Litoral.

En la provincia de Buenos Aires, el foco está puesto en el sur y el interior, donde las tormentas podrían ser localmente severas.

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Rosario est&aacute; incluida en las perspectivas de tormentas

Rosario está incluida en las perspectivas de tormentas

Clave: Inestabilidad

El dato central es el deterioro del clima coincide con el inicio del fin de semana largo, lo que puede afectar traslados, turismo y actividades al aire libre.

La mejora llegará recién entre viernes y sábado, con un descenso térmico que marcará el fin del episodio de calor extremo.

Conclusión:

Calor, humedad y tormentas forman un combo incómodo —y potencialmente peligroso— que obliga a seguir de cerca los reportes oficiales. El alivio llega, pero no antes de atravesar un tramo climático exigente.

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