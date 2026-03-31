Alertas en AMBA por tormentas previas al finde largo

Se esperan:

Lluvias intensas en cortos períodos

Actividad eléctrica frecuente

Posible caída de granizo

Ráfagas que pueden superar los 90 km/h

Los acumulados de precipitación oscilarán entre 50 y 100 mm, con posibilidad de quedar superados.

Viento extremo en el sur

La Patagonia también está bajo vigilancia. En provincias como Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

AMBA a diario

Miércoles 1/4 : Jornada clave. Máxima cercana a 30°C con tormentas en aumento. Chaparrones aislados por la mañana que se intensifican hacia la tarde/noche (probabilidad entre 40% y 70%).

Jueves 2/4 : Persisten lluvias y tormentas durante la mañana. Mejora gradual hacia la noche. Máxima: 29°C.

Viernes 3/4 : Transición. Cielo mayormente nublado, con mejoras hacia el final del día.

Sábado 4/4: Llega el alivio. Baja la temperatura (máxima de 25°C) y disminuye la inestabilidad.

Alertas

El sistema de alertas abarca desde el NOA hasta la Patagonia, con tormentas fuertes en provincias del centro y norte, vientos intensos en el sur y calor extremo en el Litoral.

En la provincia de Buenos Aires, el foco está puesto en el sur y el interior, donde las tormentas podrían ser localmente severas.

clima.jpg Rosario está incluida en las perspectivas de tormentas

Clave: Inestabilidad

El dato central es el deterioro del clima coincide con el inicio del fin de semana largo, lo que puede afectar traslados, turismo y actividades al aire libre.

La mejora llegará recién entre viernes y sábado, con un descenso térmico que marcará el fin del episodio de calor extremo.

Conclusión:

Calor, humedad y tormentas forman un combo incómodo —y potencialmente peligroso— que obliga a seguir de cerca los reportes oficiales. El alivio llega, pero no antes de atravesar un tramo climático exigente.

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