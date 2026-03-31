Duolingo y la IA: por qué su CEO cree que aprender idiomas sigue siendo clave

Cuál es el verdadero diferencial

Más allá de la tecnología, von Ahn identifica un problema central: aprender es difícil y lleva tiempo. Por ejemplo, alcanzar un buen nivel en un idioma puede requerir unas 500 horas de práctica.

En ese contexto, el valor de Duolingo no está solo en el contenido, sino en su capacidad para mantener a los usuarios comprometidos. La gamificación, el diseño y la experiencia buscan sostener esa constancia, algo que, según plantea, herramientas más generales no logran.

No alcanza con poder aprender, hay que querer hacerlo durante meses o años, y eso se logra manteniendo la motivación.

Cómo crecer sin perder usuarios

Como empresa cotizante, Duolingo enfrenta la presión de generar ingresos. Sin embargo, von Ahn asegura que prioriza el crecimiento sostenido antes que la monetización agresiva.

Un ejemplo concreto es la decisión de frenar experimentos que aumentaban ingresos pero perjudicaban la experiencia, como sumar más publicidad dentro de la app. Aunque esas medidas podían generar más dinero en el corto plazo, también alejaban usuarios.

El objetivo, en cambio, es escalar hacia una base masiva, incluso de hasta mil millones de usuarios, donde solo una parte paga, pero el volumen sostiene el negocio.

Cómo surgió Duolingo

La visión de la empresa está profundamente ligada a la historia personal de von Ahn. Criado en Guatemala, accedió a una educación privilegiada gracias al esfuerzo de su madre, algo que no era común en su entorno.

Esa experiencia lo llevó a entender la educación como un factor que muchas veces amplía desigualdades. Por eso, fundó Duolingo con una idea central: ofrecer aprendizaje de calidad de forma gratuita y global.

Hoy, la plataforma es utilizada tanto por personas que buscan mejores oportunidades laborales como por usuarios que aprenden por interés personal.

Criptomonedas, redes sociales y el lado crítico de la tecnología

Más allá de la educación, von Ahn también dejó definiciones sobre el ecosistema tecnológico. Una de las más llamativas es su rechazo a las criptomonedas, que directamente eliminaría.

Según su visión, después de más de una década, no lograron demostrar un uso significativo más allá de la especulación. Incluso cuestiona que talento técnico valioso esté enfocado en ese sector en lugar de resolver problemas más relevantes.

También apunta contra las redes sociales, a las que le gustaría “modificar” para que enseñen algo en lugar de solo entretener. En ese sentido, posiciona a Duolingo como una alternativa: una forma de convertir el tiempo frente a la pantalla en algo productivo.

Cómo aprender en un mundo dominado por la IA

A pesar del avance acelerado de la inteligencia artificial, von Ahn plantea que el aprendizaje no va a desaparecer. Al contrario, cree que puede expandirse si se combina bien con la tecnología.

¿Cuál es su objetivo? que una parte significativa de la población mundial aprenda activamente a través de la plataforma. Y, en esa visión, la IA no reemplaza el proceso, sino que lo potencia.

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