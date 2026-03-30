La grieta de la IA: cómo se rompió la relación entre Altman y Amodei

Promesas cruzadas y ruptura definitiva

En 2018, con Sam Altman ya al frente de OpenAI, las tensiones escalaron. Amodei aceptó quedarse tras recibir garantías sobre la estructura de poder interna, pero luego detectó compromisos contradictorios dentro de la dirección.

El punto de quiebre llegó en 2020, con enfrentamientos internos y evaluaciones cruzadas entre líderes del equipo. En ese contexto, Amodei decidió irse. En sus últimas semanas redactó un memorándum clave: planteaba que las empresas de IA podían dividirse entre las orientadas al mercado y las centradas en el bien público. Su modelo ideal combinaba ambas, pero con prioridad en la seguridad.

Ese documento se convirtió en la base conceptual de Anthropic.

Dos modelos de IA en conflicto

La salida de Amodei no fue solo personal. Marcó el nacimiento de dos enfoques distintos dentro de la industria.

Por un lado, OpenAI avanzó en el desarrollo y comercialización masiva de productos de inteligencia artificial. Por otro, Anthropic construyó su identidad en torno a la seguridad y el control de riesgos.

Esa diferencia no es menor: define cómo se entrenan los modelos, qué límites se imponen y hasta qué punto se prioriza la velocidad de innovación frente a las posibles consecuencias.

Una rivalidad que ya impacta en la industria

Hoy, OpenAI y Anthropic están valuadas en más de 300.000 millones de dólares cada una y compiten por liderar el futuro del sector. La tensión entre sus líderes también se volvió pública, con críticas cruzadas y posturas enfrentadas sobre el rol de la IA en áreas sensibles como la defensa o la política.

Incluso en eventos internacionales, como una cumbre tecnológica en Nueva Delhi, la distancia entre Altman y Amodei quedó expuesta en gestos incómodos que reflejan una relación completamente rota.

La disputa entre OpenAI y Anthropic no es solo una historia de egos o decisiones empresariales. Es la expresión de un debate más profundo: si la inteligencia artificial debe desarrollarse al ritmo del mercado o bajo límites más estrictos. En un contexto donde la IA empieza a redefinir industrias enteras, esa tensión ya no es interna. Es el eje sobre el que se está construyendo el futuro de la tecnología.

¿Creés que la rivalidad entre OpenAI y Anthropic es positiva para el desarrollo de la IA?

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