El Banco Central (BCRA) compró ayer US$208 millones en el MLC, el saldo diario más alto desde el 11 de febrero, y reforzó una dinámica que ya venía siendo observada con atención por la City. Con una sola rueda por delante para terminar el mes y también el trimestre, la entidad acumuló compras por US$1.530 millones en marzo y US$4.245 millones en lo que va de 2026, según el Informe Diario de Facimex.
RESERVAS EN LA MIRA
BCRA cerró un trimestre histórico con compras por US$4.245 MM
Con 57 ruedas consecutivas con saldo comprador, el BCRA llegó al cierre de marzo con una racha histórica y el mayor nivel de compras en más de una década
Para ambos períodos, y medido en dólares constantes, se trata del mayor nivel de compras del Banco Central desde 2012, siempre que se excluya el atípico 2024, un año que quedó fuera de escala por la combinación de tipo de cambio real muy alto y pagos de importaciones en niveles mínimos. Esa aclaración importa porque limpia la comparación y deja en evidencia que el arranque de 2026 fue, en términos operativos, uno de los más sólidos de los últimos años.
En un contexto en el que cada intervención oficial tiene impacto sobre expectativas, reservas y tasas, esa continuidad exhibe un grado de consistencia que el mercado no suele pasar por alto.
El dato fino que siguió el mercado
Junto con la fuerte compra en el mercado oficial, Facimex remarcó que el BCRA habría vendido Lelink D30A6 en el mercado secundario. La sospecha no surgió de manera arbitraria, sino a partir del volumen operado en ese título, que alcanzó US$398 millones en BYMA, una cifra inédita para ese bono.
Ese movimiento sugiere que la autoridad monetaria no solo estuvo enfocada en acumular divisas, sino también en administrar con precisión el frente monetario y financiero. La lectura de mercado apunta a que el equipo económico busca evitar que la compra de dólares se traduzca de forma automática en un exceso de pesos que termine alterando la demanda de dinero, la curva en moneda local o la dinámica cambiaria.
Lo que aparece es una estrategia más amplia, en la que el BCRA acumula dólares sin resignar control sobre la liquidez.
La esterilización
El otro dato que sobresale en el informe de Facimex pasa por el trabajo coordinado entre el Banco Central y el Tesoro. Durante el primer trimestre de 2026, las compras de divisas del BCRA generaron una expansión de $6,0 billones en la base monetaria, todavía sin contar la rueda pendiente al momento del informe. Sin embargo, el Tesoro absorbió $6,9 billones mediante sus licitaciones quincenales de deuda en pesos.
Ahí aparece uno de los pilares más importantes del esquema oficial. El Gobierno no dejó librada al azar la emisión derivada de la acumulación de reservas, sino que la esterilizó más que completamente. En otras palabras, retiró del mercado más pesos de los que las compras de divisas habían inyectado.
Para el mercado, esa coordinación es determinante porque reduce el riesgo de que la mejora del frente cambiario termine abriendo un problema por el lado monetario. El trimestre mostró, al menos hasta ahora, una administración cautelosa de ese equilibrio.
El gran trimestre del BCRA
El informe de Facimex agrega un elemento que termina de completar la foto. Desde que se desató la guerra en Medio Oriente, la fortaleza del peso argentino y la compresión de tasas en pesos se transformaron en una rareza dentro del universo emergente. Al analizar una muestra de 24 países, Argentina fue la economía con mayor apreciación cambiaria y también la que mostró la mayor baja en sus tasas en moneda local.
Aunque ese dato habla del atractivo del carry trade, también funciona como un respaldo indirecto al desempeño del BCRA durante el trimestre. La acumulación sostenida de dólares, la continuidad compradora en el mercado oficial y la esterilización vía Tesoro contribuyeron a sostener una dinámica que no se vio en casi ningún otro emergente. Mientras la mediana del resto de los países reflejó suba de tasas y depreciación de sus monedas, Argentina transitó el recorrido inverso.
Compró fuerte, sostuvo una racha inusual, operó en paralelo sobre el mercado secundario y logró hacerlo sin desanclar la dinámica monetaria. Para una autoridad monetaria que venía bajo escrutinio permanente, marzo y el arranque de 2026 dejaron una hoja de resultados difícil de discutir.
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