BCRA cerró un trimestre histórico con compras por US$4.245 MM

Ese movimiento sugiere que la autoridad monetaria no solo estuvo enfocada en acumular divisas, sino también en administrar con precisión el frente monetario y financiero. La lectura de mercado apunta a que el equipo económico busca evitar que la compra de dólares se traduzca de forma automática en un exceso de pesos que termine alterando la demanda de dinero, la curva en moneda local o la dinámica cambiaria.

La combinación entre compras en el MLC e intervención en instrumentos financieros muestra un esquema de manejo más sofisticado que el simple objetivo de sumar reservas. La combinación entre compras en el MLC e intervención en instrumentos financieros muestra un esquema de manejo más sofisticado que el simple objetivo de sumar reservas.

Lo que aparece es una estrategia más amplia, en la que el BCRA acumula dólares sin resignar control sobre la liquidez.

La esterilización

El otro dato que sobresale en el informe de Facimex pasa por el trabajo coordinado entre el Banco Central y el Tesoro. Durante el primer trimestre de 2026, las compras de divisas del BCRA generaron una expansión de $6,0 billones en la base monetaria, todavía sin contar la rueda pendiente al momento del informe. Sin embargo, el Tesoro absorbió $6,9 billones mediante sus licitaciones quincenales de deuda en pesos.

Ahí aparece uno de los pilares más importantes del esquema oficial. El Gobierno no dejó librada al azar la emisión derivada de la acumulación de reservas, sino que la esterilizó más que completamente. En otras palabras, retiró del mercado más pesos de los que las compras de divisas habían inyectado.

Ese comportamiento ayudó a sostener la calma monetaria y a consolidar un trimestre en el que el peso se mostró firme y las tasas en moneda local tendieron a comprimirse. Ese comportamiento ayudó a sostener la calma monetaria y a consolidar un trimestre en el que el peso se mostró firme y las tasas en moneda local tendieron a comprimirse.

Para el mercado, esa coordinación es determinante porque reduce el riesgo de que la mejora del frente cambiario termine abriendo un problema por el lado monetario. El trimestre mostró, al menos hasta ahora, una administración cautelosa de ese equilibrio.

El gran trimestre del BCRA

El informe de Facimex agrega un elemento que termina de completar la foto. Desde que se desató la guerra en Medio Oriente, la fortaleza del peso argentino y la compresión de tasas en pesos se transformaron en una rareza dentro del universo emergente. Al analizar una muestra de 24 países, Argentina fue la economía con mayor apreciación cambiaria y también la que mostró la mayor baja en sus tasas en moneda local.

Aunque ese dato habla del atractivo del carry trade, también funciona como un respaldo indirecto al desempeño del BCRA durante el trimestre. La acumulación sostenida de dólares, la continuidad compradora en el mercado oficial y la esterilización vía Tesoro contribuyeron a sostener una dinámica que no se vio en casi ningún otro emergente. Mientras la mediana del resto de los países reflejó suba de tasas y depreciación de sus monedas, Argentina transitó el recorrido inverso.

En ese marco, el balance preliminar del trimestre deja al Banco Central en una posición fortalecida. En ese marco, el balance preliminar del trimestre deja al Banco Central en una posición fortalecida.

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Compró fuerte, sostuvo una racha inusual, operó en paralelo sobre el mercado secundario y logró hacerlo sin desanclar la dinámica monetaria. Para una autoridad monetaria que venía bajo escrutinio permanente, marzo y el arranque de 2026 dejaron una hoja de resultados difícil de discutir.

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