El BCRA compró el 54% de lo operado el en mercado

El Banco Central (BCRA) volvió a dejar una marca fuerte en el mercado oficial de cambios. Con compras por US$208 millones sobre un total operado de US$384 millones, la entidad absorbió cerca del 54% del volumen de la rueda y ratificó una capacidad de intervención que hoy se transformó en uno de los pilares más visibles del esquema cambiario.
El número sobresale porque muestra que más de la mitad de los dólares que pasaron por el mercado terminaron en manos del BCRA, un nivel de participación que refleja hasta qué punto la autoridad monetaria sigue aprovechando la oferta disponible para robustecer su posición compradora. En la práctica, el Central volvió a jugar un rol dominante en la plaza y profundizó una racha que ya se estiró a 57 ruedas consecutivas con saldo a favor.
El dato que más mira la City
Que el BCRA haya retenido el 54% de lo operado deja en evidencia dos cuestiones de peso. La primera es que sigue habiendo espacio para comprar sin quedar forzado a convalidar un salto abrupto del tipo de cambio. La segunda es que la oferta de divisas aparece lo suficientemente firme como para permitir una absorción agresiva por parte de la autoridad monetaria.
Cuando un banco central logra quedarse con más de la mitad del volumen del mercado oficial, lo que aparece es una postal de fuerte capacidad de control sobre la dinámica cambiaria de corto plazo. Más todavía en un contexto en el que el tipo de cambio mayorista sigue moviéndose lejos del techo de la banda.
Con esta nueva compra, el Central consolidó además un arranque de año muy robusto en materia de acumulación de divisas. Según el material aportado, ya supera los US$4.000 millones adquiridos en 2026 y, desde el inicio de la fase actual del programa monetario en enero, acumula US$4.245 millones. El dato no es menor porque equivale a una porción significativa del objetivo anual que maneja el equipo económico.
Compras fuertes, pero reservas en baja
Ahora bien, el avance en el mercado no se tradujo en una mejora inmediata de las reservas brutas. Al cierre del día, el stock informado por el Central se ubicó en US$43.381 millones, lo que implicó una caída diaria de US$331 millones.
El BCRA compró fuerte y dominó la rueda, pero las reservas igualmente retrocedieron. La explicación oficial apuntó a los movimientos típicos de fin de mes y al pago de deuda a organismos internacionales por alrededor de US$180 millones. Es decir, una cosa es la potencia compradora en el mercado y otra distinta el resultado final sobre el nivel de reservas.
Porque el mercado reconoce el mérito de una racha compradora que no se veía desde hace años, pero al mismo tiempo sigue mirando con atención cuánto de ese esfuerzo efectivamente se transforma en acumulación neta.
La cuestión no pasa solo por el flujo de dólares que entra, sino también por los compromisos que obligan a desprenderse de parte de esas divisas. En ese punto, la foto del lunes dejó una mezcla de fortaleza operativa y fragilidad contable.
Qué dice esta rueda sobre el esquema cambiario
La rueda también volvió a mostrar que el Gobierno conserva margen para sostener la estrategia actual.
Esa distancia le permite al Central seguir comprando en el contado sin quedar atrapado en una presión inmediata sobre el precio.
Además, la estacionalidad empieza a jugar a favor. El ingreso de divisas del agro suele fortalecerse en esta parte del año, algo que puede seguir alimentando la oferta en el mercado oficial.
Sin embargo, el cuadro no está exento de riesgos. Para adquirir dólares, la autoridad monetaria emite pesos, y esa expansión necesita algún mecanismo de absorción para no trasladarse después a inflación, tasas o tensión cambiaria.
Por eso, el dato del 54% no solo impresiona por su magnitud. También funciona como una radiografía del delicado equilibrio que intenta sostener el equipo económico. El Central compra mucho, el mercado le ofrece dólares, el tipo de cambio se mueve dentro de parámetros administrables y el Tesoro intenta evitar que la emisión asociada a esas compras termine complicando el frente monetario.
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