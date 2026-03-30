El BCRA compró el 54% de lo operado el en mercado

Con esta nueva compra, el Central consolidó además un arranque de año muy robusto en materia de acumulación de divisas. Según el material aportado, ya supera los US$4.000 millones adquiridos en 2026 y, desde el inicio de la fase actual del programa monetario en enero, acumula US$4.245 millones. El dato no es menor porque equivale a una porción significativa del objetivo anual que maneja el equipo económico.

Compras fuertes, pero reservas en baja

Ahora bien, el avance en el mercado no se tradujo en una mejora inmediata de las reservas brutas. Al cierre del día, el stock informado por el Central se ubicó en US$43.381 millones, lo que implicó una caída diaria de US$331 millones.

Ahí aparece el costado más incómodo de la jornada. Ahí aparece el costado más incómodo de la jornada.

El BCRA compró fuerte y dominó la rueda, pero las reservas igualmente retrocedieron. La explicación oficial apuntó a los movimientos típicos de fin de mes y al pago de deuda a organismos internacionales por alrededor de US$180 millones. Es decir, una cosa es la potencia compradora en el mercado y otra distinta el resultado final sobre el nivel de reservas.

Ese descalce entre lo que el Central logra capturar y lo que finalmente conserva es hoy una de las claves del programa económico. Ese descalce entre lo que el Central logra capturar y lo que finalmente conserva es hoy una de las claves del programa económico.

Porque el mercado reconoce el mérito de una racha compradora que no se veía desde hace años, pero al mismo tiempo sigue mirando con atención cuánto de ese esfuerzo efectivamente se transforma en acumulación neta.

La cuestión no pasa solo por el flujo de dólares que entra, sino también por los compromisos que obligan a desprenderse de parte de esas divisas. En ese punto, la foto del lunes dejó una mezcla de fortaleza operativa y fragilidad contable.

Qué dice esta rueda sobre el esquema cambiario

La rueda también volvió a mostrar que el Gobierno conserva margen para sostener la estrategia actual.

El dólar mayorista cerró en $1.398, todavía bien por debajo del techo de la banda cambiaria. El dólar mayorista cerró en $1.398, todavía bien por debajo del techo de la banda cambiaria.

Esa distancia le permite al Central seguir comprando en el contado sin quedar atrapado en una presión inmediata sobre el precio.

Además, la estacionalidad empieza a jugar a favor. El ingreso de divisas del agro suele fortalecerse en esta parte del año, algo que puede seguir alimentando la oferta en el mercado oficial.

Si ese flujo se sostiene, el Banco Central podría continuar con compras relevantes durante las próximas ruedas. Si ese flujo se sostiene, el Banco Central podría continuar con compras relevantes durante las próximas ruedas.

Sin embargo, el cuadro no está exento de riesgos. Para adquirir dólares, la autoridad monetaria emite pesos, y esa expansión necesita algún mecanismo de absorción para no trasladarse después a inflación, tasas o tensión cambiaria.

Por eso, el dato del 54% no solo impresiona por su magnitud. También funciona como una radiografía del delicado equilibrio que intenta sostener el equipo económico. El Central compra mucho, el mercado le ofrece dólares, el tipo de cambio se mueve dentro de parámetros administrables y el Tesoro intenta evitar que la emisión asociada a esas compras termine complicando el frente monetario.

Más contenido de Urgente24

Una de intención de voto: Milei no llega al 30% y Kicillof le pisa los talones

Escándalo AFA: Procesan a Tapia y Toviggino por apropiación indebida de tributos

La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social

Tensión en el Senado: El oficialismo busca más fugas en el PJ y pone en juego la Corte Suprema