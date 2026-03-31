El Atlético de Madrid podría enfrentar otro adiós importante al final de la temporada. Después de más de una década defendiendo el arco rojiblanco, Jan Oblak empieza a mirar el cierre del curso como un posible punto final a su etapa en el Metropolitano.
¿SE VA OTRO?
Jan Oblak prepara su salida: la oferta que puede dejar a Juan Musso como titular del Atlético
Al igual que Antoine Griezmann, el histórico arquero del Atlético de Madrid podría marcharse en verano. Su representante negocia una salida.
La salida de Antoine Griezmann, que ya prepara su desembarco en el Orlando City de la MLS, abrió una nueva etapa dentro del club justo cuando el Atlético comienza a transitar cambios institucionales tras la llegada del grupo inversor Apollo. En ese contexto de transición, varios referentes históricos empiezan a evaluar su futuro, mientras la dirigencia también proyecta fichajes importantes gracias a la inyección de capital respaldada por el grupo estadounidense.
Oblak, uno de los pilares del ciclo de Diego Simeone, no es ajeno a ese escenario. A sus 33 años y con contrato todavía vigente, el arquero esloveno analiza qué hacer una vez finalice la temporada, mientras el Atlético también comienza a observar alternativas bajo los tres palos.
Arabia Saudí aparece en el horizonte
En ese escenario de transición comenzaron a circular versiones sobre un posible cambio de rumbo para Jan Oblak. Según reveló el programa El Chiringuito de Jugones, el entorno del arquero estaría negociando con el Atlético de Madrid una salida de cara al próximo mercado de verano.
La información fue expuesta por el periodista Pipi Estrada, quien aseguró que el representante del guardameta ya mantiene conversaciones con el club para facilitar una despedida tras más de una década en el Metropolitano. “Después de 12 años en el Atlético de Madrid, su representante está intentando negociar la salida”, explicó Estrada durante la emisión. El portero tiene contrato hasta junio de 2028 y una cláusula de rescisión cercana a los 120 millones de euros, una cifra que, según el propio periodista, no se contempla pagar en caso de que finalmente se concrete su marcha.
El destino, por ahora, no está confirmado, aunque el propio Estrada deslizó que el futbolista habría recibido una oferta muy importante procedente de Arabia Saudí, una liga que en los últimos años revolucionó el mercado internacional con contratos millonarios para figuras del fútbol europeo.
El campeonato saudí ya logró seducir a nombres de peso como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté o Fabinho, dentro de un proyecto deportivo respaldado por fuertes inversiones que busca atraer talento desde las grandes ligas europeas. En ese contexto, el nombre de Oblak aparece ahora como uno de los posibles objetivos para seguir elevando el nivel del torneo.
Juan Musso gana terreno y Simeone no tiembla con el arco
Mientras el futuro de Jan Oblak empieza a llenarse de interrogantes, en el Atlético de Madrid también comienza a asomar una alternativa bajo los tres palos. Juan Musso ha ido sumando minutos en distintos partidos de la temporada, especialmente en competiciones de copa, donde dejó actuaciones convincentes incluso frente a rivales de peso como el FC Barcelona.
En el entorno del club saben además que Diego Simeone no suele tomar decisiones sentimentales cuando se trata de la portería. El técnico argentino ha demostrado a lo largo de su ciclo que el puesto se gana en el campo y que la titularidad nunca está garantizada.
El propio Oblak conoce bien ese precedente. En sus primeros años en el club, una lesión abrió la puerta a Miguel Ángel Moyá, quien terminó adueñándose del arco durante un tramo importante de la temporada. Aquella situación dejó una lección clara dentro del vestuario rojiblanco: bajo el mando de Simeone, incluso los nombres más consolidados deben defender su lugar partido a partido.
Con ese escenario sobre la mesa, el futuro del esloveno queda abierto. Habrá que ver si las negociaciones que se deslizan desde su entorno avanzan en las próximas semanas o si el arquero decide prolongar una historia que ya lleva más de una década defendiendo el arco del Atlético de Madrid.
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