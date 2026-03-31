Jan Oblak prepara su salida: la oferta que puede dejar a Juan Musso como titular del Atlético

El destino, por ahora, no está confirmado, aunque el propio Estrada deslizó que el futbolista habría recibido una oferta muy importante procedente de Arabia Saudí, una liga que en los últimos años revolucionó el mercado internacional con contratos millonarios para figuras del fútbol europeo.

El campeonato saudí ya logró seducir a nombres de peso como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté o Fabinho, dentro de un proyecto deportivo respaldado por fuertes inversiones que busca atraer talento desde las grandes ligas europeas. En ese contexto, el nombre de Oblak aparece ahora como uno de los posibles objetivos para seguir elevando el nivel del torneo.

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Oblak "El Atlético de Madrid no se puede permitir otro año jugando tan mal fuera" pic.twitter.com/Rr6g7TAT93 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 18, 2025

Juan Musso gana terreno y Simeone no tiembla con el arco

Mientras el futuro de Jan Oblak empieza a llenarse de interrogantes, en el Atlético de Madrid también comienza a asomar una alternativa bajo los tres palos. Juan Musso ha ido sumando minutos en distintos partidos de la temporada, especialmente en competiciones de copa, donde dejó actuaciones convincentes incluso frente a rivales de peso como el FC Barcelona.

En el entorno del club saben además que Diego Simeone no suele tomar decisiones sentimentales cuando se trata de la portería. El técnico argentino ha demostrado a lo largo de su ciclo que el puesto se gana en el campo y que la titularidad nunca está garantizada.

El propio Oblak conoce bien ese precedente. En sus primeros años en el club, una lesión abrió la puerta a Miguel Ángel Moyá, quien terminó adueñándose del arco durante un tramo importante de la temporada. Aquella situación dejó una lección clara dentro del vestuario rojiblanco: bajo el mando de Simeone, incluso los nombres más consolidados deben defender su lugar partido a partido.

Con ese escenario sobre la mesa, el futuro del esloveno queda abierto. Habrá que ver si las negociaciones que se deslizan desde su entorno avanzan en las próximas semanas o si el arquero decide prolongar una historia que ya lleva más de una década defendiendo el arco del Atlético de Madrid.

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