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El Tottenham logra firmar al italiano: Roberto De Zerbi se la juega

El deseo de Peter Charrington se hizo realidad. La negociación parecía estancada por el descenso, pero terminó concretándose y se incorpora de manera inmediata.

31 de marzo de 2026 - 13:00
Roberto De Zerbi asume el desafío de dirigir al Tottenham en uno de los momentos más delicados del club en la Premier League.

Roberto De Zerbi asume el desafío de dirigir al Tottenham en uno de los momentos más delicados del club en la Premier League.

THIBAUD MORITZ / AFP

Tottenham Hotspur ya tiene a nuevo líder para intentar salir del abismo. El club londinense logró cerrar la incorporación de Roberto De Zerbi, uno de los entrenadores más valorados de la nueva generación italiana. El movimiento responde al plan que venía impulsando Peter Charrington, quien finalmente consiguió firmar al técnico por cinco temporadas en un momento crítico para los Spurs.

La realidad deportiva, sin embargo, apremia. Tottenham se encuentra al borde de la zona de descenso y necesita resultados urgentes para mantenerse en la máxima categoría. En medio de ese panorama turbulento, el club ya había tomado decisiones drásticas: primero la salida de Thomas Frank y, recientemente, la de Igor Tudor. Todo parecía dibujar un escenario oscuro para los Spurs, pero la llegada de De Zerbi cambia el clima y devuelve ilusión a una afición que necesitaba una señal fuerte desde la dirigencia.

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La derrota ante Nottingham que precipitó la salida de Tudor

La salida de Tudor se produjo después de la dura derrota frente al Nottingham Forest por 3-0, un rival directo en la pelea por la permanencia en la Premier League. El resultado terminó de convencer a la dirigencia del Tottenham de que era necesario un cambio inmediato en el banquillo para intentar reaccionar en el tramo final de la temporada.

El panorama en la tabla es tan ajustado como preocupante para los Spurs. Tottenham ocupa el puesto 17 con 30 puntos, apenas un punto por encima de la zona de descenso. Justo detrás aparece el West Ham con 29 unidades, mientras que más abajo se encuentran Burnley con 20 y Wolverhampton con 17.

Por encima del conjunto londinense, la pelea tampoco ofrece demasiada tranquilidad. Nottingham Forest suma 32 puntos, mientras que el Leeds marca el límite de la zona segura con 33, lo que deja a varios equipos separados por apenas un puñado de resultados en el cierre del campeonato.

En ese contexto, la llegada de De Zerbi terminó acelerándose. La confirmación llegó de la mano del periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, quien aseguró que el técnico italiano aceptó el desafío y firmará un contrato por cinco temporadas con el Tottenham, incorporándose al club con efecto inmediato.

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Un ciclo corto marcado por resultados y lesiones

El paso de Igor Tudor por el Tottenham fue breve y nunca logró estabilizar al equipo. En sus primeros siete partidos al frente del conjunto londinense, el entrenador croata apenas había conseguido una victoria, un empate y cinco derrotas, un balance que terminó alimentando las dudas dentro de la dirigencia en un momento crítico de la temporada.

El contexto deportivo tampoco ayudaba. Durante varias semanas el Tottenham llegó a acumular hasta una docena de jugadores lesionados, un problema que afectó seriamente la estructura del equipo y obligó al cuerpo técnico a modificar constantemente el once titular.

Dentro de esa lista de bajas aparecían nombres de peso como James Maddison, Dejan Kulusevski y Cristian Romero, tres futbolistas claves dentro del esquema del equipo. A ellos se sumaban otros jugadores importantes en la rotación como Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Ben Davies, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Mohammed Kudus, Wilson Odobert y João Palhinha, un escenario que terminó condicionando el rendimiento colectivo de los Spurs.

Atlético de Madrid vs Tottenham Spurs
El Atl&eacute;tico de Madrid elimin&oacute; al Tottenham en Champions, un golpe que profundiz&oacute; la crisis del equipo londinense.

El Atlético de Madrid eliminó al Tottenham en Champions, un golpe que profundizó la crisis del equipo londinense.

Con ese panorama deportivo, el Tottenham decidió apostar por un cambio profundo en el banquillo. La llegada de Roberto De Zerbi busca precisamente eso: darle una nueva identidad al equipo en el tramo final del campeonato y evitar un desenlace que en el norte de Londres nadie quiere siquiera imaginar.

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