La ambición de OpenAI por llegar a Wall Street se cobró su primera gran víctima en Hollywood. Para eliminar pérdidas operativas de casi un millón de dólares diarios, la empresa de Sam Altman canceló Sora, su generador de video con inteligencia artificial, y pulverizó un acuerdo valuado en US$ 1.000 millones con Disney.
DESASTRE
¿Por qué OpenAI traicionó a Disney y frenó la inteligencia artificial en Hollywood?
OpenAI canceló Sora y fulminó un contrato de US$1.000 millones con Disney para sanear sus cuentas antes de su histórica salida a bolsa. Y Hollywood sufrió.
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El implacable camino de OpenAI hacia Wall Street
OpenAI acaba de cerrar una ronda de financiamiento récord de US$ 122.000 millones, con una valoración que escaló hasta los US$ 852.000 millones. A esa escala, la empresa de Sam Altman ya no puede tolerar proyectos que funcionen como sumideros de capital.
Según The Wall Street Journal, sostener la infraestructura de cómputo necesaria para la generación de video insumía casi un millón de dólares diarios, un costo imposible de justificar ante inversores institucionales que exigen rentabilidad antes de la salida a bolsa.
La decisión tiene lógica financiera contundente: el negocio corporativo de OpenAI, impulsado por GPT-5.4, ya representa el 40% de sus ingresos totales y factura más de US$ 2.000 millones mensuales. El video fotorrealista, por más impactante que fuera como demostración tecnológica, simplemente no competía en esa liga.
La hora más oscura de Disney frente a la IA
Disney mantenía en fase piloto una versión empresarial de Sora diseñada para revolucionar sus áreas de marketing y efectos visuales. La relación entre ambas corporaciones quedó "prácticamente inactiva" de la noche a la mañana, según reportes del sector.
Lo más revelador no es la cancelación en sí, sino el modo en que ocurrió: los ejecutivos de Disney fueron notificados con menos de una hora de anticipación. Un desplante que, en los términos de una negociación corporativa de esta magnitud, equivale a una afrenta pública.
¿Qué tan dependiente estaba Disney de OpenAI?
- Sora estaba integrada en flujos de trabajo de marketing y VFX
- El acuerdo contemplaba uso exclusivo para propiedades intelectuales de Disney
- No existía un plan de contingencia público ante una cancelación súbita
El "Plan B" de Josh D'Amaro: webtoons y pragmatismo
Frente al golpe, el nuevo CEO de Disney, Josh D'Amaro, ejecutó una maniobra de control de daños inmediata y sorpresiva.
La compañía cerró un acuerdo con Comixit, plataforma líder en el sector de los webtoons, bajo la conducción de Michael Nakan. La alianza permitirá a Disney adaptar más de 100 propiedades intelectuales al formato de cómic digital para penetrar los mercados de Europa, Medio Oriente y Asia.
Es una señal de estabilidad para los accionistas. Y también una admisión tácita de que la era de las grandes apuestas en IA generativa —al menos para los estudios— tiene costos y riesgos que pocos supieron calcular.
El fin de las promesas del video fotorrealista barato
Prometer videos fotorrealistas a partir de un simple comando de texto fue un gancho de marketing extraordinario. Pero su escalabilidad comercial resultó insostenible al momento de medir retornos reales.
OpenAI demostró que es mucho más rentable vender agentes inteligentes a corporaciones que subsidiar el costo de renderizado para estudios de cine o creadores de contenido. Las matemáticas son brutales: US$ 2.000 millones mensuales en ingresos corporativos versus casi US$ 30 millones mensuales en costos solo de infraestructura de video.
La lección para Hollywood es clara y no admite matices: las empresas de Silicon Valley priorizarán a sus accionistas por encima de cualquier revolución creativa. Si la IA no genera retornos inmediatos y medibles, el enchufe será desconectado —sin importar el tamaño del socio ni el acuerdo firmado.
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