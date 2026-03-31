Chubut y la Nación cerraron deuda previsional por $48.000 millones

image Saludos y acuerdos en Capital Humano

Ignacio Torres marca la cancha

El gobernador no ahorró críticas a gestiones anteriores y planteó el acuerdo como un punto de inflexión:

“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía”.

También subrayó que el resultado combina presión institucional y estrategia judicial, con un objetivo claro: que Nación cumpla.

Lectura política

Torres capitaliza un triunfo concreto en caja.

Nación desactiva un frente judicial sensible.

Los jubilados provinciales aparecen como eje del relato.

Conclusión

Más que un acuerdo administrativo, se trata de una señal política: Chubut logra que Nación reconozca una deuda millonaria y abre un precedente para otras provincias con reclamos similares.

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