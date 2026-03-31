El convenio, rubricado junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece el pago de más de $48.000 millones, un monto que la provincia venía reclamando desde hace años.
PIPA DE LA PAZ
Chubut y la Nación cerraron deuda previsional por $48.000 millones
Chubut (Ignacio Torres) acordó cerrar la deuda histórica que mantenía con la caja previsional provincial. Acción Social girará $48.000 millones.
Qué implica para Chubut
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Nación reconoce formalmente la deuda con Chubut.
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ANSES transferirá los fondos adeudados.
Se fortalece el financiamiento del sistema jubilatorio provincial.
La firma se concretó en Buenos Aires y representa un giro relevante en un conflicto que llevaba años sin resolución.
Presión judicial detrás del giro
El entendimiento no llegó solo: fue empujado por una demanda de Chubut ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obligó a acelerar definiciones.
Ignacio Torres marca la cancha
El gobernador no ahorró críticas a gestiones anteriores y planteó el acuerdo como un punto de inflexión:
“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía”.
También subrayó que el resultado combina presión institucional y estrategia judicial, con un objetivo claro: que Nación cumpla.
Lectura política
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Torres capitaliza un triunfo concreto en caja.
Nación desactiva un frente judicial sensible.
Los jubilados provinciales aparecen como eje del relato.
Conclusión
Más que un acuerdo administrativo, se trata de una señal política: Chubut logra que Nación reconozca una deuda millonaria y abre un precedente para otras provincias con reclamos similares.
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