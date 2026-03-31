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Chubut y la Nación cerraron deuda previsional por $48.000 millones

Chubut (Ignacio Torres) acordó cerrar la deuda histórica que mantenía con la caja previsional provincial. Acción Social girará $48.000 millones.

31 de marzo de 2026 - 18:05
Ignacio Torres (Gob, del Chubut) y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Ignacio Torres (Gob, del Chubut) y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

El convenio, rubricado junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece el pago de más de $48.000 millones, un monto que la provincia venía reclamando desde hace años.

Qué implica para Chubut

  • Nación reconoce formalmente la deuda con Chubut.

  • ANSES transferirá los fondos adeudados.

  • Se fortalece el financiamiento del sistema jubilatorio provincial.

La firma se concretó en Buenos Aires y representa un giro relevante en un conflicto que llevaba años sin resolución.

Presión judicial detrás del giro

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Saludos y acuerdos en Capital Humano

Saludos y acuerdos en Capital Humano

Ignacio Torres marca la cancha

El gobernador no ahorró críticas a gestiones anteriores y planteó el acuerdo como un punto de inflexión:

“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía”.

También subrayó que el resultado combina presión institucional y estrategia judicial, con un objetivo claro: que Nación cumpla.

Lectura política

  • Torres capitaliza un triunfo concreto en caja.

  • Nación desactiva un frente judicial sensible.

  • Los jubilados provinciales aparecen como eje del relato.

Conclusión

Más que un acuerdo administrativo, se trata de una señal política: Chubut logra que Nación reconozca una deuda millonaria y abre un precedente para otras provincias con reclamos similares.

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