Explosivo en La Matanza: Sandra Pettovello suspende 25 cooperativas

Para el ministerio, el esquema detectado no solo implica irregularidades administrativas, sino un posible mecanismo sistemático de precarización laboral.

Actualmente funcionan 8 Centros Verdes gestionados por cooperativas de recicladores urbanos. Fuertes dudas sobre la transparencia de cooperativas en La Matanza

Pista política: Dirección clave

El dato más sensible es otro: las 25 cooperativas compartían domicilio en Entre Ríos 3269, en San Justo. No se trata de una dirección cualquiera, sino de una dependencia del propio municipio: la Unidad Ejecutora Operativa Matanza.

Ese punto encendió todas las alarmas. El INAES ahora deberá determinar si existió injerencia directa del municipio o de funcionarios en el funcionamiento de las entidades.

Bajo sospecha

Entre las cooperativas alcanzadas aparecen varias identificadas como “La Matanza”, junto a “ Fortalecer Ltda.”, todas registradas en la misma sede municipal.

Por ahora, la suspensión es preventiva. Pero el fondo es mucho más profundo: si se comprueba el vínculo político, el caso podría convertirse en un nuevo frente de conflicto entre la Nación y uno de los bastiones históricos del peronismo.

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