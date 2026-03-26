El Ministerio de Capital Humano decidió avanzar sobre territorio sensible: La Matanza. La cartera que conduce Sandra Pettovello suspendió preventivamente la operatoria de 25 cooperativas de trabajo por presuntas irregularidades y posibles violaciones a derechos laborales.
SALPICA A ESPINOSA
Explosivo en La Matanza: Sandra Pettovello suspende 25 cooperativas
Capital Humano detectó irregularidades laborales y posible conexión con el municipio. El INAES abrió un sumario y puso bajo la mira 25 cooperativas de La Matanza
La medida, ejecutada a través del INAES, no es menor: incluye la apertura de un sumario administrativo que podría escalar políticamente si se comprueba la vinculación con el municipio que lidera Fernando Espinoza.
Según informó el Gobierno, las entidades habrían “desnaturalizado” el modelo cooperativo previsto en la Ley 20.337. En concreto, se sospecha que la figura fue utilizada para esquivar regulaciones laborales y reducir costos a expensas de los trabajadores.
Trabajos precarios y alerta oficial
El detonante fue un muestreo interno: el INAES detectó al menos 119 trabajadores sin cobertura de seguridad social, una violación directa a las obligaciones previsionales que deben cumplir las cooperativas.
La normativa vigente (Resolución 4664/13) es clara: los asociados deben realizar aportes, ya sea como autónomos o bajo otro régimen habilitado. Nada de eso habría ocurrido en los casos investigados.
Para el ministerio, el esquema detectado no solo implica irregularidades administrativas, sino un posible mecanismo sistemático de precarización laboral.
Pista política: Dirección clave
El dato más sensible es otro: las 25 cooperativas compartían domicilio en Entre Ríos 3269, en San Justo. No se trata de una dirección cualquiera, sino de una dependencia del propio municipio: la Unidad Ejecutora Operativa Matanza.
Ese punto encendió todas las alarmas. El INAES ahora deberá determinar si existió injerencia directa del municipio o de funcionarios en el funcionamiento de las entidades.
Bajo sospecha
Entre las cooperativas alcanzadas aparecen varias identificadas como “La Matanza”, junto a “ Fortalecer Ltda.”, todas registradas en la misma sede municipal.
Por ahora, la suspensión es preventiva. Pero el fondo es mucho más profundo: si se comprueba el vínculo político, el caso podría convertirse en un nuevo frente de conflicto entre la Nación y uno de los bastiones históricos del peronismo.
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