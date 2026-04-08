Recoleta vs. San Lorenzo terminó igualado 1-1, en lo que fue el debut de ambos por el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Canario, un pequeño club de Paraguay, fue demasiado para un Ciclón que no supo aprovechar las que tuvo y que sufrió por demás.
Recoleta 1-1 San Lorenzo: el Ciclón chocó con un rival demasiado peligroso
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Recoleta y San Lorenzo no se sacaron diferencias. En Paraguay, el Canario y el Ciclón terminaron en tablas.
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Final del partido: Recoleta y San Lorenzo igualaron 1-1
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Sorpresa para el Ciclón: Recoleta tiene la pelota y genera más peligro
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Posibles formaciones
San Lorenzo buscaba comenzar con el pie derecho en su sueño de la Copa Sudamericana. De la mano de Gustavo Álvarez, el flamante entrenador, se enfrentaba a un ignoto equipo de Asunción.
En el Estadio Defensores del Chaco, cancha en la que Recoleta hace de local en la competencia ya que su recinto no cumple con las condiciones necesarias, el Ciclón no pudo sacar diferencia de un rival que, en los papeles, parecía demasiado endeble.
Sin embargo, al minuto 13 de partido el conjunto local ya vencía con gol de Wlk. El elenco azulgrana, no obstante, reaccionó rápido: minutos después empató en los pies de Auzmendi.
San Lorenzo se encontró con un rival peligroso, que generó chances claras y fue un hueso duro de roer. El Ciclón, por su parte, también tuvo ocasiones de gol, pero le costó demasiado y se vuelve de Paraguay con un sabor amargo.
Mirá todos los goles en el resumen del partido, a continuación.
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