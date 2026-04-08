Recoleta 1-1 San Lorenzo: el Ciclón chocó con un rival demasiado peligroso

Recoleta vs. San Lorenzo terminó igualado 1-1, en lo que fue el debut de ambos por el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Canario, un pequeño club de Paraguay , fue demasiado para un Ciclón que no supo aprovechar las que tuvo y que sufrió por demás.

San Lorenzo buscaba comenzar con el pie derecho en su sueño de la Copa Sudamericana. De la mano de Gustavo Álvarez, el flamante entrenador, se enfrentaba a un ignoto equipo de Asunción.

En el Estadio Defensores del Chaco, cancha en la que Recoleta hace de local en la competencia ya que su recinto no cumple con las condiciones necesarias, el Ciclón no pudo sacar diferencia de un rival que, en los papeles, parecía demasiado endeble.

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Sin embargo, al minuto 13 de partido el conjunto local ya vencía con gol de Wlk. El elenco azulgrana, no obstante, reaccionó rápido: minutos después empató en los pies de Auzmendi.

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San Lorenzo se encontró con un rival peligroso, que generó chances claras y fue un hueso duro de roer. El Ciclón, por su parte, también tuvo ocasiones de gol, pero le costó demasiado y se vuelve de Paraguay con un sabor amargo.

Mirá todos los goles en el resumen del partido, a continuación.

Resumen del partido

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Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formaciones confirmadas en San Lorenzo y Recoleta Recoleta: Ferreira; Ríos, Espínola, Baez, Wllk, Echeguren; Franco, Parzajuk, Marotta; Monzón, González San Lorenzo: Gill; Rodríguez, Herrera, Corujo, Montenegro, Insaurralde; Tripicchio, Rodríguez Pagano, Barrios; Auzmendi, Cuello VER +

Live Blog Post Insólito: el presidente de Recoleta también es jugador del equipo Luis Vidal tiene 51 años y es el presidente de Recoleta FC. Pero, además, también es jugador del plantel. Asumió la presidencia en 2019, y en 2025 cumplió su sueño de debutar como jugador profesional en el equipo de Asunción.

Live Blog Post River también debuta por Copa Sudamericana: cómo ver, hora y TV El Millonario hace su debut en la Copa Sudamericana este miércoles a las 21.30 ante Blooming, en Bolivia. El partido se puede ver por DirecTV o la plataforma de DGO.

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