Colectivos al borde del paro: Reunión clave con el Gobierno y presión de la UTA

Sin actualización tarifaria y sin cancelación de deudas, el sistema entra en zona de colapso. Sin actualización tarifaria y sin cancelación de deudas, el sistema entra en zona de colapso.

“El Estado Nacional adeuda al sector $151.600 millones, en mora respecto de obligaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio público”, señalaron.

Además, denunciaron un desfasaje crítico en el precio del combustible: mientras el Gobierno reconoce el litro de diésel a $1.744, el valor real de mercado oscila entre $2.042 y $2.440.

Paro de colectivos.jpg La UTA hará retención de tareas por salarios adeudados, pero no en todas las líneas

Menos colectivos, más presión

El conflicto ya impacta en la calle. Entre martes y miércoles, las empresas redujeron la frecuencia en un 30%, afectando a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida funcionó como señal de advertencia: sin respuestas concretas, el próximo paso podría ser la paralización total del servicio.

Menos colectivos: la UTA hará retención de tareas a partir de la medianoche de este 9 de abril

Reclama la UTA con retención de tareas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche del 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, expresaron, y detallaron que será a partir de las 00 de este 9 de abril.

Desde el gremio aclararon que solo será en aquellas empresas “que no hayan cancelado la totalidad de los haberes”, como “medida de autotutela de los trabajadores representados”.

Menos frecuencias

Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo

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