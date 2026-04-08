La tensión en el transporte público del AMBA entra en zona crítica. Tras un inicio de semana con servicios recortados, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia el jueves (09/04) para intentar desactivar un conflicto que amenaza con nuevos paros de colectivos.
RETENCIÓN DE TAREAS
Colectivos al borde del paro: Reunión clave con el Gobierno y presión de la UTA
El gobierno convocó a empresarios colectiveros para destrabar el conflcto que impide el normal funcionamiento de las líneas. Retención de tareas de la UTA desde la cero del 09/04
El encuentro será a las 11 en la secretaría de Transporte con las principales cámaras empresarias del sector (CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA), que ya advirtieron que sin actualización de subsidios no podrán sostener el servicio ni pagar salarios.
Fondos girados, pero conflicto abierto
La convocatoria llega después de que el ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, transfiriera los fondos necesarios para cubrir los sueldos del mes. Sin embargo, el gesto no alcanzó para descomprimir la crisis.
Las empresas reclaman una recomposición urgente de la estructura de costos, golpeada por la suba del gasoil —que acumula un aumento cercano al 25% en el último mes— en medio del impacto global por la crisis en Medio Oriente.
Advertencia empresarial “Servicio en riesgo”
En una carta enviada al Palacio de Hacienda, las compañías fueron contundentes:
“El Estado Nacional adeuda al sector $151.600 millones, en mora respecto de obligaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio público”, señalaron.
Además, denunciaron un desfasaje crítico en el precio del combustible: mientras el Gobierno reconoce el litro de diésel a $1.744, el valor real de mercado oscila entre $2.042 y $2.440.
Menos colectivos, más presión
El conflicto ya impacta en la calle. Entre martes y miércoles, las empresas redujeron la frecuencia en un 30%, afectando a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida funcionó como señal de advertencia: sin respuestas concretas, el próximo paso podría ser la paralización total del servicio.
Menos colectivos: la UTA hará retención de tareas a partir de la medianoche de este 9 de abril
Reclama la UTA con retención de tareas
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que hará retención de tareas desde la medianoche del 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En un comunicado, la entidad gremial advirtió que la medida alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”.
“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, expresaron, y detallaron que será a partir de las 00 de este 9 de abril.
Desde el gremio aclararon que solo será en aquellas empresas “que no hayan cancelado la totalidad de los haberes”, como “medida de autotutela de los trabajadores representados”.
Menos frecuencias
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