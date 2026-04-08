Copa Sudamericana: Blooming vs River, el "Millonario" quiere arrancar ganando.

El Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de las Sierras (Bolivia) será el que vea el regreso luego de años, de River a la Copa Sudamericana, allí enfrentará a Blooming pero no en la altura, ya que la ciudad se encuentra a menos de 500 msnm. El “Chacho” quiere emular a Gallardo en su primera temporada en River.

Colidio River Colidio volvió al gol ante Belgrano y quiere volver a marcar esta noche. Previa Blooming vs River Blooming y River se enfrentarán a partir de las 21:30hs de Argentina en el Estadio Ramón Aguilera Costas, en Santa Cruz de las Sierras, por la primera fecha del grupo “H” de la Copa Sudamericana. La zona la completan Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. El encuentro del “Millonario” se podrá ver en Directv Sports.

El “Millonario” cambió la cara luego de la llegada del “Chacho” Coudet al banco, mejoró en el Torneo Apertura al punto tal que la victoria por 3-0 con Belgrano del domingo pasado lo deja casi en los octavos de final. Ahora arranca una etapa diferente y para algunos hinchas dura, ya que luego de años no estará en la Copa Libertadores, pero tendrá que conformarse con jugar la Sudamericana.

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River deberá viajar a Bolivia en su debut pero no lo hará a la altura, pero tuvo la fortuna de jugar con un equipo del llano, Blooming de Santa Cruz de las Sierras, y eso no es poca cosa, ya que lidiar con la altura no es bueno para ningún equipo, pero los argentinos lo sufren por demás.

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Impacto-en-River-por-la-decisión-de-Chacho-Coudet-que-hunde-a-Marcelo-Gallardo Coudet pone lo mejor para esta noche ante Blooming. FOTO: NA Blooming-River: Probables formaciones A diferencia de otros equipos como Vasco Da Gama donde ni el DT viajo para jugar con Barracas Central ya que no la considera una copa seria, River y Blooming pondrán todo en cancha para arrancar ganando. Estos son los probables 22 jugadores que saltarán al campo de juego: Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. En el otro encuentro de la zona se enfrentarán en Venezuela Carabobo y Bragantino mañana jueves a las 21:30hs de nuestro país. Embed Live Blog Post Los 10 campeones de Libertadores en Sudamericana 2026 La Copa Sudamericana de 2026 está muy potenciada por los equipos participantes, no solo hay grandes equipos, además hay 10 equipos que son campeones de Copa Libertadores que están participando, ellos son: San Lorenzo, Racing, River, Olimpia, Gremio, Santos, Vasco, Botafogo, San Pablo, y Atlético Mineiro. Live Blog Post Probables formaciones Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. VER + Live Blog Post El grupo "H" Además de River y Blooming en el grupo "H" se encuentran Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela que se enfrentarán mañana a las 21:30hs en el país caribeño. Esta es una de las zonas más duras de toda la competición.