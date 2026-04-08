Copa Sudamericana: Blooming vs River, el "Millonario" quiere arrancar ganando.

El Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de las Sierras (Bolivia) será el que vea el regreso luego de años, de River a la Copa Sudamericana, allí enfrentará a Blooming pero no en la altura, ya que la ciudad se encuentra a menos de 500 msnm. El “Chacho” quiere emular a Gallardo en su primera temporada en River.
Los 10 campeones de Libertadores en Sudamericana 2026
La Copa Sudamericana de 2026 está muy potenciada por los equipos participantes, no solo hay grandes equipos, además hay 10 equipos que son campeones de Copa Libertadores que están participando, ellos son: San Lorenzo, Racing, River, Olimpia, Gremio, Santos, Vasco, Botafogo, San Pablo, y Atlético Mineiro.
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