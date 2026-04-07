Una multitud de iraníes se congregó este martes en las centrales eléctricas y puentes de Irán, tras el ultimátum lanzado contra el país persa por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que presiona al régimen iraní para que levante el bloqueo en Ormuz,por donde fluye el crudo del mundo, y que acepte la propuesta estadounidense, en vísperas de vecimiento del plazo límite que impuso el republicano
AL BORDE DE LA 3RA GM
Irán teme un desastre nuclear en el Golfo frente a la aniquilación que hará Trump
Irán reparte pastillas de yodo contra la radiactividad tras el últimátum de Donald Trump, quien advirtió que hoy a la noche aniquilará a la "civilización" irani.
Según videos compartidos por la agencia de noticias semioficial iraní Fars y verificados por Storyful, propiedad de News Corp, la empresa matriz de The Wall Street Journal, un contingente de ciudadanos iraníes, muchos de ellos mujeres y niños, se congregó frente a una central eléctrica y formó una "cadena humana" a lo largo del Puente Blanco en Ahvaz, tras la amenaza de Trump de aniquilar a la "civilización" iraní esta noche.
En tanto, la agencia estatal iraní IRNA reportó que el gobierno iraní ha comenzado a distribuir tabletas de yodo, que contrarrestan los efectos de la radiación, ante la posibilidad de un ataque estadounidense e israelí contra la central nuclear de Bushehr, lo que constituiría un crimen de guerra y pondría a la población civil en un riesgo semejante al vivido en Chernóbil.
Pero el riesgo de un accidente nuclear no solo pondría en riesgo a Teherán, sino también a varios países del Golfo, entre ellos el propio Israel, según advirtió el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Dijo que la radiación derivada de los repetidos bombardeos contra la central nuclear de Bushehr podría "acabar con la vida" en las capitales de los países del Golfo.
"Ninguna radiación destruirá Teherán, sino las capitales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)", alertó, en alusión a los estados árabes situados al otro lado del golfo Pérsico. Al igual que el ministro, el representante de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseveró que el país persa "no permanecerá impasible ante crímenes de guerra tan atroces. Ejercerá, sin dudarlo, su derecho inherente a la legítima defensa y tomará medidas recíprocas inmediatas y proporcionales".
Araghchi reaccionó así a los reportes de un nuevo ataque conjunto de EE. UU. e Israel contra esa planta, situada en el sur de Irán. A través de un posteo, habló de la doble moral de algunas potencias al condenar los crímenes de guerra de Rusia, pero no así los de Israel y Estados Unidos: "¿Recordáis la indignación occidental por las acciones cerca de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania?".
Lo último de la guerra contra Irán
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- Ultimátum mortal de Trump a Irán al estilo de Hiroshima: "Toda la civilización morirá"
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