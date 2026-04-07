Irán teme un desastre nuclear en el Golfo frente a la aniquilación que hará Trump

Araghchi reaccionó así a los reportes de un nuevo ataque conjunto de EE. UU. e Israel contra esa planta, situada en el sur de Irán. A través de un posteo, habló de la doble moral de algunas potencias al condenar los crímenes de guerra de Rusia, pero no así los de Israel y Estados Unidos: "¿Recordáis la indignación occidental por las acciones cerca de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MundoEConflicto/status/2041571422766514504&partner=&hide_thread=false IRÁN SE PREPARA PARA EL ATAQUE



Iraníes se reúnen en cadenas humanas alrededor de puentes y centrales eléctricas en distintas zonas del país, en un intento de proteger estos puntos clave ante un posible ataque masivo de Estados Unidos esta noche. pic.twitter.com/wtN0NOVLgJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 7, 2026

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