Tarifas de gas: El golpe que llega en abril y enciende la bronca

Esto implica que una parte cada vez mayor del costo real del servicio será trasladada a los usuarios. En paralelo, el Gobierno busca reducir el gasto público destinado a subsidios.

¿Qué pasará con las tarifas de gas en los próximos meses?

El esquema prevé una actualización sostenida en el tiempo. En el caso de Metrogas, la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) contempla 31 incrementos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.

Cómo mantengo el subsidio de las tarifas de luz y gas ahora que aumentaron los topes

Tarifas de gas y subsidios: ¿Quiénes seguirán recibiendo ayuda?

El nuevo esquema mantiene la segmentación en tres niveles, ingresos altos, medios y bajos. Sin embargo, las condiciones para acceder a subsidios son cada vez más estrictas. Solo los sectores más vulnerables conservarán una cobertura significativa, mientras que los sectores medios comenzarán a perder beneficios de forma progresiva.

Además, el impacto final en la factura dependerá de factores como el consumo estacional, el clima y la eficiencia energética del hogar. En invierno, cuando la demanda se dispara, el efecto de las nuevas tarifas podría sentirse con más fuerza.

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