Tarifas de gas: El golpe que llega en abril y enciende la bronca

A partir del 1° de abril, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de tarifas de gas que impactará de lleno en los bolsillos de millones de usuarios en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), forma parte del plan de reducción de subsidios energéticos que comenzó a aplicarse en enero.
El ajuste no será uniforme dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y la zona geográfica. Pero el dato que más ruido genera es que los aumentos ya están en marcha y van a seguir escalando en los próximos meses.
¿Cómo impactan las tarifas de gas desde abril en los hogares?
Las nuevas tarifas de gas establecen valores diferenciados según la segmentación vigente. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios, los incrementos son más notorios. Por ejemplo, en el área de cobertura de Metrogas, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en torno a los $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el conurbano asciende a $4.416.
En el otro extremo, los usuarios de mayor consumo (categoría R4) podrían enfrentar facturas que alcanzan los $91.000 mensuales. Este salto refleja no solo el retiro progresivo de subsidios, sino también la actualización de costos dentro del sistema energético.
Tarifas de gas: ¿Por qué suben y qué rol juega el Gobierno?
El ajuste responde a la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine quiénes reciben asistencia estatal y en qué medida. Según lo dispuesto por el decreto 943/25, las bonificaciones se aplicarán exclusivamente sobre el costo del gas en el punto de ingreso al sistema, determinado por el Plan Gas.Ar.
Esto implica que una parte cada vez mayor del costo real del servicio será trasladada a los usuarios. En paralelo, el Gobierno busca reducir el gasto público destinado a subsidios.
¿Qué pasará con las tarifas de gas en los próximos meses?
El esquema prevé una actualización sostenida en el tiempo. En el caso de Metrogas, la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) contempla 31 incrementos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.
Tarifas de gas y subsidios: ¿Quiénes seguirán recibiendo ayuda?
El nuevo esquema mantiene la segmentación en tres niveles, ingresos altos, medios y bajos. Sin embargo, las condiciones para acceder a subsidios son cada vez más estrictas. Solo los sectores más vulnerables conservarán una cobertura significativa, mientras que los sectores medios comenzarán a perder beneficios de forma progresiva.
Además, el impacto final en la factura dependerá de factores como el consumo estacional, el clima y la eficiencia energética del hogar. En invierno, cuando la demanda se dispara, el efecto de las nuevas tarifas podría sentirse con más fuerza.
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