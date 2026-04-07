La tolerancia se acaba: El bolsillo aprieta el consumo y la incertidumbre no da oxígeno

A raíz de este escenario complicado, también comenzaron a quedar en jaque las estrategias comerciales tradicionales. Tal es así que Cassinerio cuestionó el sistema de promociones con tarjetas de crédito considerando que resulta cada vez más inviable para los locales.

"En muchos casos tenemos que absorber hasta el 70% del costo del descuento, lo que implica vender a pérdida". "En muchos casos tenemos que absorber hasta el 70% del costo del descuento, lo que implica vender a pérdida".

En cuanto al panorama general, visibiliza un reacomodamiento en el sector: mientras grandes cadenas multinacionales enfrentan mayores dificultades por sus altos costos operativos y el desplome del consumo, los supermercados locales intentan resistir apostando a la eficiencia y al fortalecimiento de proveedores regionales.

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El temor de vivir

En Rosario, como en gran parte del país, el consumo sigue siendo uno de los principales termómetros de la situación económica. Actualmente, lejos de mostrar signos de recuperación, refleja una sociedad que ajusta cada vez más sus gastos frente a un contexto que continúa deteriorando los ingresos reales.

El clima social atraviesa un momento de profunda negatividad, según reveló Martín Ostolaza, director de Innova Opinión Pública.

La incertidumbre se posicionó como el sentimiento predominante al pensar en la actualidad, superando con claridad a la bronca, el miedo y la tristeza, mientras que sensaciones positivas como la esperanza, la tranquilidad o la felicidad aparecen “aplastadas” y con valores mínimos en las mediciones.

Si bien la inseguridad es el principal problema de la Cuna de la Bandera, lo cierto es que hoy en día las preocupaciones ciudadanas fueron modificando. Los problemas socioeconómicos como la pobreza (cayó 28,2% en el segundo semestre de 2025) y el desempleo (trepó al 7,3%) ganaron territorio en el último semestre.

En un contexto donde la ciudad lucha contra el narcocrimen, que la economía pase al primer puesto es un dato alarmante; indica que el costo de vida es percibido como un problema igual de "violento" que la inseguridad física.

En la pelea entre el relato y la realidad, el ticket del supermercado se ha convertido en el juez más implacable de la gestión económica.

La sociedad muestra signos de "fatiga de ajuste". La tolerancia social, que inicialmente aceptaba el sacrificio económico en pos de un orden mayor, empieza a resquebrajarse cuando no hay una luz al final del túnel en términos de consumo.

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