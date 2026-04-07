ROSARIO. En medio de un complejo panorama, la crisis del consumo se profundiza en la ciudad (al igual que en Buenos Aires) y expone el impacto del modelo económico que propone Javier Milei. La dificultad para llegar a fin de mes y la pérdida del poder adquisitivo modificaron de manera drástica los hábitos de compra. La tolerancia se acaba.
CHANGOS VACÍOS
La tolerancia se acaba: El bolsillo aprieta el consumo y la incertidumbre no da oxígeno
Al igual que en todo el país, la crisis del consumo se profundiza en Rosario: trabas para llegar a fin de mes y el humor social explota.
El estancamiento de los salarios frente a la inflación ha generado un cambio de paradigma en el humor social. Por primera vez en meses, la preocupación por la economía real desplaza a la inseguridad en las encuestas, mientras el consumo entra en una zona de parálisis que pone en jaque la paz social.
En los barrios, el "fiar" vuelve a aparecer como última red de contención, mientras que en los centros comerciales la caída del consumo se traduce en vidrieras que se miran pero no se tocan. La crisis económica dejó de ser una cifra de consultora para convertirse en una asfixia palpable: el consumidor ya no elige qué marca comprar, sino qué comida suprimir.
Consumo en caída libre: El bolsillo aprieta
Así lo advirtió Sergio Cassinerio, referente de la Cámara de Supermercados de Rosario, quien indicó que "el cliente se convirtió en un buscador de oportunidades", recorriendo distintos comercios cada pocos días en busca de ofertas.
De acuerdo a lo que explicó, este cambio tiene que ver con la realidad económica donde los sueldos ya no alcanzan. En diálogo con el medio local, Radio UNR, aseguró que "El bolsillo aprieta y la gente compra lo justo y necesario".
A raíz de este escenario complicado, también comenzaron a quedar en jaque las estrategias comerciales tradicionales. Tal es así que Cassinerio cuestionó el sistema de promociones con tarjetas de crédito considerando que resulta cada vez más inviable para los locales.
En cuanto al panorama general, visibiliza un reacomodamiento en el sector: mientras grandes cadenas multinacionales enfrentan mayores dificultades por sus altos costos operativos y el desplome del consumo, los supermercados locales intentan resistir apostando a la eficiencia y al fortalecimiento de proveedores regionales.
El temor de vivir
En Rosario, como en gran parte del país, el consumo sigue siendo uno de los principales termómetros de la situación económica. Actualmente, lejos de mostrar signos de recuperación, refleja una sociedad que ajusta cada vez más sus gastos frente a un contexto que continúa deteriorando los ingresos reales.
El clima social atraviesa un momento de profunda negatividad, según reveló Martín Ostolaza, director de Innova Opinión Pública.
La incertidumbre se posicionó como el sentimiento predominante al pensar en la actualidad, superando con claridad a la bronca, el miedo y la tristeza, mientras que sensaciones positivas como la esperanza, la tranquilidad o la felicidad aparecen “aplastadas” y con valores mínimos en las mediciones.
Si bien la inseguridad es el principal problema de la Cuna de la Bandera, lo cierto es que hoy en día las preocupaciones ciudadanas fueron modificando. Los problemas socioeconómicos como la pobreza (cayó 28,2% en el segundo semestre de 2025) y el desempleo (trepó al 7,3%) ganaron territorio en el último semestre.
En un contexto donde la ciudad lucha contra el narcocrimen, que la economía pase al primer puesto es un dato alarmante; indica que el costo de vida es percibido como un problema igual de "violento" que la inseguridad física.
En la pelea entre el relato y la realidad, el ticket del supermercado se ha convertido en el juez más implacable de la gestión económica.
La sociedad muestra signos de "fatiga de ajuste". La tolerancia social, que inicialmente aceptaba el sacrificio económico en pos de un orden mayor, empieza a resquebrajarse cuando no hay una luz al final del túnel en términos de consumo.
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