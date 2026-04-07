La misión Artemis II de la NASA hizo historia al mostrar por primera vez la cara oculta de la Luna a los ojos humanos, con imágenes que están dejando a todo el mundo boquiabierto. La NASA se anotó un punto enorme mostrando un lado de la Luna que hasta ahora solo conocíamos por fotos de sondas.
COMO NUNCA ANTES LA VISTE
La NASA mostró por primera vez la cara oculta de la Luna: imágenes increíbles
La NASA acaba de hacer historia: revelarnos a todos la cara oculta de la Luna. Mirá las fotos: la Luna tiene secretos que ahora podemos ver de cerca.
Artemis II: un vuelo impecable que marca un nuevo estándar lunar
Desde su lanzamiento el 1 de abril, la misión Artemis II pasó todos los controles críticos con una fluidez que sorprendió incluso a los ingenieros más optimistas. El cohete SLS, el más potente de la NASA, generó 8,8 millones de libras de empuje al despegar desde el Kennedy Space Center, y cada fase del ascenso fue catalogada como "nominal" por el control de misión. Dos de las tres correcciones de trayectoria planeadas se cancelaron porque la precisión del vuelo fue impecable desde el inicio.
El momento crítico llegó unas 36 horas después del lanzamiento, cuando Orion encendió su motor principal durante 5 minutos y 55 segundos en la maniobra conocida como "quemadura por inyección translunar", colocando la nave en una trayectoria que la llevaría alrededor de la Luna sin necesidad de ajustes mayores. Según la directora del programa Artemis, Dra. Lori Glaze, la maniobra fue "impecable".
La misión no solo puso a prueba la nave, sino también la interacción humana con el sistema. Problemas menores (como un dispensador de agua o un fallo en uno de los sistemas de helio) fueron solucionados rápidamente. Como señaló el Dr. Simeon Barber, científico espacial de la Open University: "Esto se trata de poner humanos en el bucle —estos molestos humanos que presionan botones, respiran dióxido de carbono, quieren aire acondicionado y usar el baño—. Era todo sobre cómo el sistema funciona con ellos a bordo".
El vuelo también permitió que los astronautas rompieran récords: viajaron 252.756 millas desde la Tierra, más de 4.100 millas que la tripulación del Apollo 13, y por primera vez observaron el eclipse solar desde el espacio lunar, con la atmósfera del Sol brillando alrededor de la Luna.
La cara oculta de la Luna, por primera vez bajo la mirada humana
El momento más esperado llegó cuando la tripulación tomó fotografías y realizó observaciones detalladas de la cara oculta lunar. La primera imagen publicada por la Casa Blanca muestra un "Earthset": la Tierra desapareciendo detrás de un paisaje lunar lleno de cráteres y planicies oscuras. La escena recuerda a la icónica foto "Earthrise" tomada por Apollo 8 en 1968, pero desde el ángulo opuesto.
Los astronautas también estudiaron la cuenca Orientale, un cráter de casi 600 millas de diámetro formado hace 3.800 millones de años, que se encuentra en el límite entre la cara visible y la oculta. Se identificaron dos cráteres menores: Integrity, nombrado por la nave, y Carroll, en homenaje a la esposa fallecida de Reid Wiseman. Christina Koch, especialista de la misión, describió algunos cráteres más pequeños como "tan brillantes que parecen una pantalla de lámpara con diminutos agujeros".
Aparte de las imágenes impactantes que aporta la misión, también nos acerca datos relevantes para la ciencia lunar. Los astrónomos podrán estudiar la composición mineral, la historia de impactos y los flujos de lava antiguos en un nivel de detalle que nunca antes fue posible con observaciones humanas. Como explicó Koch: "Cuando tenemos esa perspectiva y la comparamos con nuestra Tierra, nos recuerda cuánto compartimos. Todo lo que necesitamos, la Tierra nos lo da. Y eso es algo casi milagroso que no se entiende hasta que lo ves desde otro lugar".
Mientras Artemis II regresa a la Tierra, con un amerizaje previsto cerca de San Diego el 11 de abril, la NASA celebra tanto la hazaña técnica como el valor humano que la acompaña. La cápsula Orion y su tripulación demostraron que la exploración lunar avanzada no es solo posible, sino que está cada vez más cerca de convertirse en realidad. La cara oculta de la Luna ya no es un misterio, y estas imágenes son el primer paso de lo que podría ser una nueva era de presencia humana en nuestro satélite natural.
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