La NASA mostró por primera vez la cara oculta de la Luna: imágenes increíbles

La cara oculta de la Luna, por primera vez bajo la mirada humana

El momento más esperado llegó cuando la tripulación tomó fotografías y realizó observaciones detalladas de la cara oculta lunar. La primera imagen publicada por la Casa Blanca muestra un "Earthset": la Tierra desapareciendo detrás de un paisaje lunar lleno de cráteres y planicies oscuras. La escena recuerda a la icónica foto "Earthrise" tomada por Apollo 8 en 1968, pero desde el ángulo opuesto.

image La tripulación tomó las primeras fotos humanas de la cara oculta de la Luna, revelando cráteres y paisajes inéditos. Fuente: NASA

Los astronautas también estudiaron la cuenca Orientale, un cráter de casi 600 millas de diámetro formado hace 3.800 millones de años, que se encuentra en el límite entre la cara visible y la oculta. Se identificaron dos cráteres menores: Integrity, nombrado por la nave, y Carroll, en homenaje a la esposa fallecida de Reid Wiseman. Christina Koch, especialista de la misión, describió algunos cráteres más pequeños como "tan brillantes que parecen una pantalla de lámpara con diminutos agujeros".

Aparte de las imágenes impactantes que aporta la misión, también nos acerca datos relevantes para la ciencia lunar. Los astrónomos podrán estudiar la composición mineral, la historia de impactos y los flujos de lava antiguos en un nivel de detalle que nunca antes fue posible con observaciones humanas. Como explicó Koch: "Cuando tenemos esa perspectiva y la comparamos con nuestra Tierra, nos recuerda cuánto compartimos. Todo lo que necesitamos, la Tierra nos lo da. Y eso es algo casi milagroso que no se entiende hasta que lo ves desde otro lugar".

image Los datos permitirán estudiar la geología lunar y su historia de impactos. Fuente: NASA

Mientras Artemis II regresa a la Tierra, con un amerizaje previsto cerca de San Diego el 11 de abril, la NASA celebra tanto la hazaña técnica como el valor humano que la acompaña. La cápsula Orion y su tripulación demostraron que la exploración lunar avanzada no es solo posible, sino que está cada vez más cerca de convertirse en realidad. La cara oculta de la Luna ya no es un misterio, y estas imágenes son el primer paso de lo que podría ser una nueva era de presencia humana en nuestro satélite natural.

Embed

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado

La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando

Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta

PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza

Francisco de Narváez no pudo: Carrefour frenó la venta y cambia de CEO