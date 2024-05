En su ya célebre exposición en la Fundación Libertad, donde con imitaciones y expresiones desafortunadas pareció hacer una catarsis del porrazo político que le significó la gran marcha universitaria, Javier Milei pronosticó una recuperación de la economía, cuya velocidad graficó de la siguiente manera: “Va a subir como pedo de buzo”. En términos más técnicos, el Presidente se entusiasmaba con un fuerte rebote de la actividad una vez que haya tocado fondo. Es decir, una recuperación en V. Es lo que el Gobierno necesita, que la profunda recesión, verdadero motor de la caída de la inflación, sea lo más breve posible y así no poner en riesgo el apoyo social que aún conserva el Presidente y que es su único sostén político. Sin embargo, no hay consenso respecto de que la economía vaya en el sendero que proyecta - o más bien desea- el Presidente. Abundan los análisis que descreen de una recuperación en V, cuando no hay previsiones mucho más pesimistas. Todavía resuenan las palabras de Domingo Cavallo, quien vaticina una depresión económica si es que el Gobierno no logra levantar el cepo y afianzar una reunificación cambiaria. El problema para eso es que el programa económico de Milei necesitaría mantener las restricciones sobre el acceso al dólar. Así lo observa la economista Marina dal Poggetto, para quien el esquema vigente es “cepo dependiente”, al considerar que el Gobierno paralelamente baja las tasas de interés y atrasa el tipo de cambio, lo que -le dijo Ámbito Financiero- “no te ayuda a estabilizar la demanda de pesos”.