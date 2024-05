Multitudinaria convocatoria de hinchas de Estudiantes de La Plata para festejar el campeonato con el plantel

Un rato de festejos y después... a pensar en la Copa Libertadores

image.png La Libertadores, el próximo gran sueño de Estudiantes

La vida del futbolista le implica dar rápidamente vuelta las páginas. Estudiantes disfruta de un momento único, pero sabe que no debe descuidar la Copa Libertadores, ya que este jueves enfrentará un duelo durísimo vs. The Strongest, de Bolivia, en la altura.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez marchan en el tercer lugar del Grupo C, con 4 puntos, por detrás de su rival del jueves y de Huachipato, y por encima de Gremio.