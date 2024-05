Marina Calabró revela detalles sobre la situación de Marley en televisión

image.png

De igual modo, es imprescindible tener presente que el afamado presentador se apartó de los medios en parte por la acusación de un individuo que, ante las cámaras de Crónica TV, alegó haber mantenido relaciones con él cuando era menor de edad.

Suceso que Calabró no dejó pasar por alto y añadió: “Yo preguntaba si hay alguna cuestión pendiente con Marley en términos de la justicia, me dicen que queda una cuestión mínima en Provincia de Misiones, si no me equivoco, que todavía la jueza no se ha expedido”, culminó diciendo.

image.png

Telefe decide dejar fuera del aire uno de sus programas más destacados

Tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023, los canales de televisión se vieron obligados a reorganizar su programación con el propósito de discernir qué contenidos incorporarían y, simultáneamente, cuáles mantendrían al aire para continuar cautivando a su audiencia. Este fenómeno se manifestó de manera destacada en canales emblemáticos como América TV y El Trece, y ahora, se reportó en Telefe, donde confirmaron que un reconocido programa será cancelado por falta de fondos.

A fines del año pasado, se consolidaba la noticia de que una nueva entrega de "Tu cara me suena" desembarcaría en el canal de las pelotas, considerando el rotundo éxito internacional del programa y la designación de Marley como presentador. No obstante, las circunstancias han variado, y esa edición no verá la luz, al menos durante el transcurso del año 2024, según informó a través de X el usuario @teleavisador.

"Cancelado el regreso de #TuCaraMeSuena a @telefe en el 2024. #NoHayPlata", manifestó el usuario especializado en televisión argentina y plataformas de streaming. "Cancelado el regreso de #TuCaraMeSuena a @telefe en el 2024. #NoHayPlata", manifestó el usuario especializado en televisión argentina y plataformas de streaming.

----------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La Asociación Bancaria pone fecha a un nuevo paro: Cuándo será

Spotify establece nuevos límites para los usuarios gratuitos: Cuáles son

Las termas a solo horas de Buenos Aires con entradas a $2500

Emilia Mernes internada: Lo que se sabe sobre su estado de salud